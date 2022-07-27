Benzin fiyatı ve motorin fiyatında yaşanan sevindiren gelişmeler sonraıs güncel akaryakıt fiyatları araştırmaları hız kazandı. Küresel piyasalarda düşüşe geçen brent petrol ve döviz kurundaki değişim peş peşe akaryakıt indirimi haberini de beraberinde getirdi. 26 Temmuz Salı günü itibariyle motorin fiyatlarına 92 kuruş indirim uygulanırken 27 Temmuz itibariyle ise benzin fiyatlarına 50 kuruşluk indirim yapıldı. İşte, 27 Temmuz akaryakıt indirimi sonrası motorin, LPG ve benzin fiyatları...