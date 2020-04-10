Olcay Aydilek oaydilek@haberturk.com

Türkiye’de, yılda 31 milyar litre dolayında akaryakıt tüketiliyor. Bunun 28 milyar litresini motorin oluşturuyor. Bir miktar da LPG ya da otogaz tüketimi söz konusu.

Koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler sonrasında akaryakıt satışıları, gerek şehiriçinde faaliyet gösteren gerekse de şehirlerarası yollarda bulunan bayilerde, hızla düştü.

HABERTÜRK’ün, sektörden güvenilir kaynaklardan aldığı bilgiye göre, günlük benzin satışı ülke genelinde 7 milyon litreden yaklaşık 3 milyon litreye, motorin de 60-65 milyon litreden 30-35 milyon litreye kadar geriledi.

Hafta sonu satışlar daha da düşüyor. Bazı bayilerde satışlar önceki döneme göre yüzde 80’e kadar geriliyor.

İLÇE BAZINDA SATIŞLAR

Akaryakıt satışlarında, ilçe bazında önemli bir fark göze çarpıyor. Bu fark üzerinden Sağlık Bakanı Koca’nın açıkladığı hastalığın yayılım yoğunluğu haritasına bir göz atalım.

Önce akaryakıt satışları… Sektör temsilcileri, özellikle büyükşehirlerde gelirin ve öğrenim düzeyinin yüksek olduğu ilçelerde akaryakıt satışlarının yüzde 70’e kadar düştüğünü belirterek, “Bu ilçelerde oturan vatandaşlar, genelde evlerinde kalıyor. Hareket az… Bu kişiler aracının deposunu doldurdu, ancak tüketimi son derece kısıtlı. Öyle anlaşılıyor ki evden çalışabileceği bir mesleği de var. Bu ilçelerde satışlar hafta sonu yüzde 80’e kadar geriliyor” dedi.

Gelir düzeyi daha düşük olan vatandaşların ikamet ettiği ilçelerde de akaryakıt satışlarının düştüğünü belirten sektör temsilcileri, “Ancak bu ilçelerde düşüş, yüzde 30 ile 40 aralığında değişiyor. Hafta sonu satışları da yüzde 60 daha az” dedi.

Şimdi, hastalığın yayılmasına ilişkin haritaya bakabiliriz. Örneğin Ankara’da, gelir düzeyinin görece düşük olduğu Yenimahalle’nin Demetevler, Mamak, Sincan ve Etimesgut’un merkez mahallelerinde salgın daha yoğun olarak görülüyor. Bu ilçelerde satışların yüzde 30’lar düzeyinde gerilediği belirtilyor.

Gelir düzeyi yüksek olan vatandaşların oturduğu Çankaya’nın Karakusunlar, Çiğdem, Çayyolu, Aşağı-Yukarı Yurtçu, İncek, Alacaatlı, Dodurga mahallelerinde hastalığın daha az olduğu dikkat çekiyor. Bu ilçelerde akaryakıt satışı yüzde 70’e kadar düştü.

Bilim insanları, sosyo-ekonomik durum kadar yayılmada etkili başka bir öğenin de apartman yaşamı olduğuna işaret etmiş, apartmanlarda sosyal etkileşimin devam etmesinin salgının yayılma hızını artırdığını belirtmişti.

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