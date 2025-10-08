Akaryakıta çifte indirim geldi, tabela değişti! İşte 8 Ekim 2025 güncel benzin ve motorin fiyatları
Döviz kuru ve brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarının seyrini doğrudan etkiliyor. Petrol, OPEC+'ın sınırlı üretim kotası artışında anlaşmasıyla birlikte yükselişin ardından dengelendi. Petrol fiyatlarında yaşanan bu düşüş akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıdı. Benzin ve motorine indirim geldi. İndirimli fiyatlar gece yarısından itibaren tabelalara yansıdı. Peki, benzin ve motorine ne kadar indirim geldi, litre fiyatı ne kadar oldu, kaç TL? 8 Ekim 2025 güncel LPG, benzin ve motorin fiyatları...
Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, döviz kurundaki değişimler ve küresel piyasalardaki gelişmeler nedeniyle akaryakıt fiyatları sık sık güncelleniyor. Petrol, OPEC+’ın sınırlı üretim kotası artışında anlaşmasıyla birlikte yükselişin ardından dengelendi. Petrol fiyatlarında yaşanan düşüş sonrası bugün akaryakıt fiyatlarına indirim geldi. Benzin ve motorine indirim yapıldı. Peki, benzin ve motorine ne kadar indirim geldi, litre fiyatı ne kadar oldu, kaç TL? 8 Ekim 2025 İzmir, Ankara, İstanbul güncel LPG, benzin ve motorin fiyatları…
BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM GELDİ
Brent petrol fiyatlarındaki düşüş akaryakıta indirim olarak yansıdı.
Benzine ortalama 1 lira 24 kuruş, motorine ise ortalama 1 lira 34 kuruş indirim geldi. İndirimli fiyatlar, 8 Ekim 2025 Çarşamba gece yarısından itibaren tabelalara yansıdı.
LPG’YE İNDİRİM VEYA ZAM VAR MI?
LPG fiyatları için şu an bir değişiklik öngörülmüyor.
Otogaz (LPG) fiyatlarına en son 3 Ekim 2025 tarihinde 1,20 TL'lik zam gelmişti.
8 EKİM 2025 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İstanbul (Avrupa Yakası)
Benzin litre fiyatı: 52.10 TL
Motorin litre fiyatı: 53.19 TL
LPG litre fiyatı: 27.71 TL
İstanbul (Anadolu Yakası)
Benzin litre fiyatı: 51.94 TL
Motorin litre fiyatı: 53.05 TL
LPG litre fiyatı: 27.08 TL
Ankara
Benzin litre fiyatı: 52.95 TL
Motorin litre fiyatı: 54.20 TL
LPG litre fiyatı: 27.60 TL
İzmir
Benzin litre fiyatı: 53.28 TL
Motorin litre fiyatı: 54.53 TL
LPG litre fiyatı: 27.53 TL
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.