4 Haziran 2025 Çarşamba günü brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,4 azalışla 65,2 dolarda bulunuyor. Dünyanın en büyük ham petrol tüketicileri olan ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerine yönelik iyimserlik fiyatları yukarı yönlü desteklerken, temkinli davranan piyasa katılımcılarının kar satışları fiyatlarda aşağı yönlü baskı oluşturuyor. Uluslararası piyasalardaki düşüş ile beraber, benzin, motorin ve LPG'ye peş peşe indirim bekleniyor. İşte, akaryakıtta indirimin detayları ve güncel akaryakıt fiyatları...