Akbank Caz Festivali'nin 34. yılına 34 konser

34. Akbank Caz Festivali, 28 Eylül–13 Ekim tarihleri arasında müzikseverleri 200’den fazla müzisyenle ve özgün performanslarla buluşturacak.

Organizasyonu ve içerik planlaması Pozitif iş birliğiyle gerçekleştirilen 34. Akbank Caz Festivali, 28 Eylül’de Müze Gazhane’de Kenan Doğulu’nun klasik parçalarının caz düzenlemelerinin yanı sıra, ‘İhtimaller 2 - Konular var’ isimli yeni caz albümünden parçaları seslendireceği konseri ile başlayacak. Ücretsiz gerçekleşecek konserde müzisyene sahnede Ozan Musluoğlu, Ercüment Orkut, Bulut Gülen, Şenova Ülker, Mehmet İkiz, Ferit Odman ve Batu Şallıel eşlik edecek.

Festivalin son açıklanan isimleri ise şöyle: Yeni nesil cazın heyecan uyandıran iki vokalisti ve 19. Nardis Genç Caz Vokal Yarışması kazananları Güneş Cengiz ve Adar Geçimli, enstrümanının kendine has olanaklarını yansıtmaya çalışan ve müziği türlere ayırmaksızın yaşamın ahengiyle ilişkilendirerek üreten arp sanatçısı Meriç Dönük, farklı geçmişlere sahip müzisyenlerin bir araya gelmesiyle kurulan ve büyütülen bir müzik kolektifi İstanbul West Side Collective, caz müziğinin temel unsurlarından doğaçlama ve farklı ritmik yaklaşımlarıyla tanınan gitarist ve besteci Barış Arslan ve orkestrası, Betty Carter’ın dünyasını keşfe çıkacak yetenekli müzisyen İpek Göztepe, müziğin iyileştirici ve dönüştürücü gücünden faydalandığı çalışmalar yapan müzisyen, besteci ve söz yazarı Asena Akan, güçlü ve duygusal caz vokallerinin derin ve zengin müzikal dokularla birleşeceği performanslarıyla Selût & Tuğçe Şenoğul, Kore Cumhuriyeti Büyükelçiliği ve Kore Kültür Merkezi’nin katkılarıyla Kore cazında öne çıkan çalışmalar yapan Sori Quartet sahne alacak.

‘Jazzy, Rocky, Funky’ konserleri ve sürprizli düzenlemeleriyle Ayşegül & Nezih Yeşilnil Quintet, Borusan Sanat iş birliği ile Londra’nın yeraltı müzik sahnesinin kilit ve merkezi figürlerinden İngiliz davulcu, besteci ve prodüktör Tom Skinner, Borusan Müzik Evi’nde festival izleyicisiyle buluşacak. Mehmet Uluğ Gecesi’nde bu yıl, iki yaşayan efsane Burhan Öçal ve Jamaaladeen Tacuma’nın hayata geçirdiği Trakya Funk projesi ile konukları Gazapizm ve King Noli, Türkiye’nin mozaik kültüründen ve müziğinden de ilham alan besteleri ve değerli müzisyenlerden oluşan beşlisiyle Bilge Günaydın Quintet festivalde yer alacak.

Aynı zamanda caz ve dünya müziğinin başarılı isimlerini onlarca farklı mekanda ağırlayacak festivalde; 25 yıllık kariyerinde 16 kez aday gösterildiği Grammy Ödülü’nü 2 kez havaya kaldıran efsanevi caz vokalisti Kurt Elling, 2005’te Montreux Jazz Piano Yarışması’nı kazanan ve Latin caz müziğe kattığı yorumla adını duyuran Kübalı piyanist Harold López-Nussa, Vanity Fair’in “caz sahnesini silkeleyen milenyal” olarak tanımladığı Tatiana Eva-Marie ve modern klasik kompozisyon ve doğaçlamanın renkli kesişimini sahnesinde sunan Tomas Fujiwara 7 Poets Trio gibi isimler sahne alacak.

Festivalde; çağdaş caz piyanosunun en lirik ve içten seslerinden biri olan Brad Mehldau, günümüzün heyecan yaratan virtüözlerinden biri olan Meksikalı davulcu Antonio Sánchez ve dörtlüsü Antonio Sánchez Quartet featuring Seamus Blake, Aydın Esen, Orlando le Fleming, Kanadalı caz trompetçisi, besteci, eğitmen ve orkestra lideri Daniel Hersog, Portico Quartet’in kurucusu, basçı Milo Fitzpatrick ile Mammal Hands grubuyla tanınan saksafoncu Jordan Smart’ın güç birliğinden oluşan Vega Trails, repertuarıyla zamansal ve tarz olarak geniş bir yelpazeye yayılan “Şarkı Projesi” ile Ayşe Tütüncü, Tophane ve şehirlerin atıklarından ilham alarak gürültü ve sessizlik arasında özgün bir performans sergileyen Tophane Noise Band’e bu konserinde eşlik edecek iki etkileyici davulcu Berke Can Özcan ve Rana Uludağ, 2010’larda The Invisible grubuyla spot ışıklarını üzerine çeken Dave Okumu’nun müzikal soy ağacından farklı nesilleri anlatan son projesiyle Dave Okumu & 7 Generations, soul, funk ve R&B tınılarıyla dinleyiciyi ayağa kaldıran Adi Oasis, prodüktör NK-OK ve multi-enstrümanist Mr DM’in ortaklığıyla caz, hip-hop, Afrobeat, soul ve electronica’yı harmanlayarak dinleyicisini dansa davet eden Blue Lab Beats ve etkileyici duo performanslarıyla vokalist Aydın Kahya ile orkestra şefi, piyanist, besteci Rustam Rahmedov’un “The Best Movie Songs of All Time” projesi ve daha birçok konser yer alıyor.

KONUKLU PANELLER, ATÖLYELER VE DAHA FAZLASI Caz müziği ile farklı müzik türlerinin bir araya geldiği 34. Akbank Caz Festivali’nde aynı zamanda çocuklar ve yetişkinler için atölyeler ve caz odağında özel etkinlikler de gerçekleşecek. Klasik müzik ile cazın kesişim serüvenine kapsamlı bir bakış sunacak ve Prof. Dr. Alper Maral ve Sedef Erçetin Atala’nın katılımıyla ve Hülya Tunçağ moderatörlüğünde yapılacak söyleşi Klasikten Caza, özgür caz tarihinin önemli anlarını ve bu hareketin Amerikan tarihindeki sosyopolitik etkilerini kayıtlarla inceleyecek olan Özgür Caz söyleşisi, müzisyen, yapımcı ve enstrüman tasarımcısı Berke Can Özcan konukluğunda fugamundi tarafından yürütülen Caz Dinleme Kulübü, müzik dinlemeye, ilham almaya ve üretmeye çağıran Kreşendo’nun düzenlediği Müzik Yolculuğunun Peşinde, akademiden, sahneden ve müzik sektörünün içinden gelen konukların katılımıyla, caz ve doğaçlama müziği eğitiminde akademi ve sahne konusunu ele alacak Caz Ağı Paneli: Akademiden Sahneye, BAU Konservatuvar ve Zuhal Müzik iş birliğiyle yeni yeteneklere alan açmak ve genç müzisyenlerin desteklenmesini hedefleyen JAmZZ Masterclass programı düzenlenecek.

Çocukların müzik yeteneklerini geliştirmelerine ve yaratıcı bir deneyim yaşamalarına olanak tanımayı hedefleyen çocuk atölyesi Fantastik Seslerden Renkli Çizgilere, 7-12 yaş aralığındaki çocukları, içsel ve çevresel sesleri keşfetmeye, kendi müziklerini yaratmaya ve bir orkestra oluşturmak için harekete geçmeye teşvik edecek. Festivalin bir diğer özel etkinliği, kurduğu büyük orkestraların yanı sıra 60’lar ve 70’lerde dünyaca ünlü müzisyenlerle konserler veren saksafon ustası İsmet Sıral’ı ve onun sıra dışı müzikal vizyonunu yeniden keşfetmeye davet eden Çağının Ötesinde Müzisyen İsmet Sıral ve “Belgeselin Belgeseli” ve belgesel sonrası Ayşe Tütüncü ve Meriç Demirkol dinletisi olacak.

“SANATIN TÜM RENKLERİNİ SAHİPLENİYORUZ” Festival detaylarının anlatıldığı akşamda 34. Akbank Caz Festivali’nin kültür sanat dünyası için büyük bir önem taşıdığını belirten Akbank Genel Müdürü Kaan Gür; “Akbank olarak, sanatın tüm renklerini sahipleniyoruz ve sürdürülebilir projeler geliştirmeye büyük önem veriyoruz. Caz festivalimiz de bu bağlamda bizim en uzun soluklu projelerimizin başında geliyor. Cazın birleştirici, özgürleştirici ve yaratıcı gücüne inanıyor, bunu geleceğe taşıyıp yeni nesillerle buluşturmak için çalışıyoruz. Her yıl olduğu gibi bu yıl da geniş ve zengin bir içerikle, hem ülkemizden hem de dünyadan pek çok değerli caz sanatçısını ağırlayacağımız için çok heyecanlıyız.” dedi.

“AKBANK CAZ FESTİVALİ KÜLTÜREL VE SANATSAL BİR PLATFORM” Sürdürülebilir bir festival yapmanın altını çizen Akbank Sanat Müdürü Derya Bigalı; “Akbank Caz Festivali’nin, 34. yılında da cazın farklı renklerini ve çeşitliliğini sunmak için kapsamlı bir program hazırladık. Festivalimizin hem yerli hem de uluslararası sanatçılardan oluşan zengin kadrosuyla, müzikseverlere ilham verici bir deneyim sunacağına inanıyoruz. Akbank Caz Festivali ile sadece bir müzik etkinliği olmanın ötesinde, toplumsal kültür gelişimine katkı sağlayan kültürel ve sanatsal bir platform olma misyonumuzu sürdürüyoruz. Kültürel gelişimi odağına alan 'insan için sürdürülebilirlik' bakış açısıyla özel eğitim programlarına ve eğitici projelere yer veriyoruz.” dedi.

“MEHMET ULUĞ’U VE İSTANBUL’UN MÜZİK HAYATINA BIRAKTIĞI DERİN İZLERİ ANMAK İÇİN YENİDEN BİR ARAYA GELECEĞİZ.” İş birliklerinin 34. senesinde Akbank Caz Festivali’nin şehir ve yaşam kültürüne öncülük etmeye, müzik ile kültür sanatın geliştirici ve dönüştürücü gücünden ilham almaya devam ettiğini belirten Pozitif Genel Müdür Yardımcısı Ayşegül Turfan Mumcuoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Her sene olduğu gibi, bu sene de kuruluşundan 2013’e kadar festivalin direktörlüğünü üstlenen Mehmet Uluğ’u ve onun İstanbul’un müzik hayatına bıraktığı derin izleri anmak için bir araya geleceğiz. Mehmet Uluğ Gecesi programında iki efsaneyi ve konuklarını ağırladığımız çok özel bir proje yer alacak. Burhan Öçal ve Jamaaladeen Tacuma’nın Trakya All Stars’a yeni bir soluk kazandırmak üzere hayata geçirdiği ‘Trakya Funk’ projesiyle birlikte King Noli ve Gazapizm de bu değerli gecede bir araya geliyor. 9 Ekim Çarşamba akşamı, Mehmet Uluğ Gecesi: Burhan Öçal & Jamaaladeen Tacuma ‘Trakya Funk’ featuring Gazapizm & King Noli ile Babylon’da buluşacağız.”

Akbank Caz Festivali konserlerinin biletlerini Biletix’te satışa çıktı. FESTİVAL PROGRAMI JAmZZ Masterclass Programı 21- 22 Eylül 2024 // BAU Pera Sahne BAU Konservatuvar ve Zuhal Müzik iş birliğiyle yeni yeteneklere alan açmak ve genç müzisyenlerin desteklenmesi hedefleyen JAmZZ Masterclass programı, Baki Duyarlar, Yeşim Pekiner, Berke Özgümüş, Kağan Yıldız, Şevket Akıncı, Senova Ülker eğitmenliğinde ve Maya Muz, Oğuz Alp Erdoğmuş, Ömer Vatansever eşlikçiliğinde 21-22 Eylül tarihlerinde BAU Pera Sahne’de gerçekleşecek.

Kenan Doğulu “İhtimaller” 28 Eylül 2024 // Müze Gazhane 30 yılı aşkın kariyeriyle Türkçe müziğin en üretken figürlerinden biri olan Kenan Doğulu, renkli müzikal yolculuğunda janrlar arası geçişleri ustalıkla yapıyor. 2016’da yayımladığı ilk caz albümü İhtimaller de bu maceracı yaklaşımının en iyi örneklerinden biriydi. Doğulu’nun kayıtları Londra’daki meşhur Abbey Road Stüdyoları’nda gerçekleşen yeni albümü İhtimaller 2 - Konular Var ise 2024 sonbaharında dinleyiciyle buluşacak. Jamison Ross’tan Michael League’e, uluslararası caz sahnesinin heyecan uyandırıcı isimlerinin de bu koleksiyonda parmağı olduğunu da belirtmekte fayda var. 34. Akbank Caz Festivali’nin açılış konseri için 28 Eylül’de Müze Gazhane sahnesinde olacak Kenan Doğulu, klasik parçalarının caz düzenlemeleriyle birlikte yeni albümünden şarkılar da seslendirecek. Müzisyene sahnede Ozan Musluoğlu, Ercüment Orkut, Bulut Gülen, Şenova Ülker, Mehmet İkiz, Ferit Odman ve Batu Şallıel eşlik edecek.

fugamundi x Berke Can Özcan Caz Dinleme Kulübü 29 Eylül 2024 // Bant Mag. Havuz - Bina 34.⁠ ⁠Akbank Caz Festivali kapsamında, fugamundi tarafından yürütülen Caz Dinleme Kulübü’ne davetlisiniz! Bu özel oturumun konuğu müzisyen, yapımcı ve enstrüman tasarımcısı Berke Can Özcan. “Sesler Arası Mesafeler: Cazda Sessiz Anların Keşfi” teması etrafında şekillenen etkinlikte; müzikteki sessizliklerin, duraklamaların ve sesler arasındaki boşlukların yarattığı duygusal ve anlatısal derinliklere inilecek. İlk bölümde, Berke Can Özcan’ın seçtiği parçalar eşliğinde, bu sessizliklerin caz müziğindeki rolü ve bizde yarattığı hisleri tartışılacak. İkinci bölümde ise katılımcılar kendi seçtikleri parçaları paylaşacak ve bu eserler üzerinden müzikal bir diyalog gerçekleştirilecek. 29 Eylül günü Bant Mag. Havuz / Bina’da gerçekleşecek bu benzersiz müzikal buluşmada, cazın ve alternatif seslerin kesiştiği noktalarda yeni keşifler yapmaya hazır olun.

REKLAM Ayşe Tütüncü “Şarkı Projesi" 29 Eylül 2024 // Yeldeğirmeni Sanat Merkezi Mozaik, Piyano Perküsyon Grubu ve kendi adını taşıyan trio’suyla yayımladığı albümlerin yanı sıra çeşitli film ve oyunlar için de müzikler besteleyen; çeşitli toplumsal meseleler ile müziği bir araya getirdiği projelere imza atan Ayşe Tütüncü, 34. Akbank Caz Festivali’ne “Şarkı Projesi” ile konuk oluyor. 1985'ten bu yana çoğunluğu çok az icra edilmiş ve ağırlıkla kayıtlı olmayan şarkılarını seslendirecek Tütüncü’ye nefesliler ve geri vokalde Ezgi Daloğlu, kontrbasta Baran Say ve davulda Nihal Saruhanlı eşlik edecek. Yeldeğirmeni Sanat Merkezi’nde 29 Eylül’de gerçekleşecek konsere ilişkin müzisyenin mesajı şöyle: "Şarkılarımı icra edeceğimiz bu repertuar, hem zamansal hem de tarz olarak bir yelpazeye yayılıyor; çeşitli zamanlarda yapmış olduğum ve en eskileri Mozaik döneminden başlayıp daha sonrasında kimisi tiyatro-vari, kimisi ‘jazzy’ olan şarkılarımla devam eden bir yelpaze bu.”

Adar Geçimli & Güneş Cengiz 29 Eylül 2024 // Yeldeğirmeni Sanat Merkezi Yeni nesil cazın heyecan uyandıran iki vokalisti ve 19. Nardis Genç Caz Vokal Yarışması kazananları Güneş Cengiz ve Adar Geçimli, 34. Akbank Caz Festivali kapsamında 29 Eylül’de Yeldeğirmeni Sanat Merkezi’nde. Müzik eğitimine dört yaşında piyano ile başlayan Güneş Cengiz, 15 yaşında bu ilgisini caz vokal müziğe yöneltti. 2023'te Bahçeşehir Üniversitesi Caz Sertifika Programı’nı başarıyla tamamladı. Caz standartlarını kendine has bir şekilde yorumlamaya devam eden genç müzisyen, çalışmalarına caz vokalisti Sibel Köse ile devam etmekte. Yakın zamanda 19. Nardis Vokal Yarışması'nda üçüncülük ödülüne layık görülen Güneş, caz müziğine olan tutkusunu ve öğrenme hevesini sahneye taşıyor. Müzisyen bir aileye doğan Adar Geçimli, yedi yaşında piyano ve solfej eğitimi almaya başladı. Aydın Doğan Güzel Sanatlar Lisesi'ndeki yıllarında piyanonun yanı sıra çeşitli enstrüman ve şan eğitimleri; özel olarak da Mutlu Ödemiş'ten aranjörlük dersleri aldı. 2023'te Sanat Deliorman ile caz vokal, caz tarihi ve sahne performans teknikleri üzerine çalışmaya başladı. 19. Nardis Genç Caz Vokal Yarışması’nda ikinci olan katılan Adar, yaklaşan kayıt ve performansları için caz repertuvar çalışmalarına devam etmekte.

REKLAM Meriç Dönük 29 Eylül 2024 // Sakıp Sabancı Müzesi Arp sanatçısı Meriç Dönük, doğduğu şehir Mersin’de başladığı arp eğitimine 2003 yılında İstanbul'da, öğrencisi olduğu Şirin Pancaroğlu ile devam etti ve lisans eğitimini 2008 yılında tamamladı. Pancaroğlu ile birlikte türküleri arpla icra ettikleri Elişi albümü 2011’de; Türkiye’nin geleneksel müziklerinden çeşitli örnekler ve arp için yazılmış orijinal bestelerden oluşan ilk solo albümü Mahfuz ise 2016’de dinleyiciyle buluştu. 2022’de ise Keman sanatçısı Ertuğrul Erhan ile iş birliği yaptığı MusicAlly albümü dijital platformlarda yerini aldı. Müziği türlere ayırmaksızın, yaşam döngüsünün ahengi olarak hisseden Dönük, enstrümanının kendine has olanaklarını yansıtmaya ve bu fikirden yola çıkarak müzik üretmeye devam ediyor. Müzisyen, 34. Akbank Caz Festivali’nin açılış hafta sonunda Sakıp Sabancı Müzesi’nde sahne alacak.

REKLAM Daniel Hersog Quartet 1 Ekim 2024 // Akbank Sanat Kanadalı caz trompetçisi, besteci, eğitmen ve orkestra lideri Daniel Hersog, 2020’de Jazz Times Magazine’in En İyi Besteci oylamasının kazananı olmuştu. Tenor saksafonda Noah Preminger ve piyanoda Frank Carlberg’in eşliğiyle kaydettiği ilk albümü Night Devoid of Stars ile övgüler toplayan müzisyen, 17 kişilik Daniel Hersog Jazz Orchestra’nın ikinci albümü Open Spaces - Folk Songs Reimagined’i 2023’te yayımladı. Jazz Times’ın albüm hakkında kaleme aldığı değerlendirme, Kanadalı müzisyenin besteciliğinin efsanelerle kıyaslanmaya başlandığının kanıtı aynı zamanda: “Daniel Hersog, orkestrası için ifadeli şeyler yazabilme yetisine sahip. Gil Evans gibi büyük caz bestecilerinin soyundan geldiğine şüphe yok. Harika bir yetenek ve etkileyici bir albüm.” Daniel Hersog Quartet, 34. Akbank Caz Festivali’nin konuğu olarak 1 Ekim’de Akbank Sanat sahnesinde olacak.

Tophane Noise Band featuring Berke Can Özcan & Rana Uludağ 1 Ekim 2024 // Alan Kadıköy Tophane Noise Band özünde Tophane’nin ve şehirlerin atıklarından beslenir. Gerek bulduğu, gerekse yılmadan depoladığı malzemeler, temel besin ve ilham kaynağıdır. Gürültüyle sessizlik arasına gerilmiş bir ipin üzerinde yürümek en sevdiği şeylerdendir, düşecek olursa bile moralini bozmaz ve düşüşün sesini dinler ve taklit eder. Ses çıkarmak için tasarlanmış onlarca objeyle yüklü bir kamyonun korna çalarak bir müzik okulunun önünden son sürat geçmesi gürültü sayılır mı? Sonuçta sessizliğe kıyasla her şey gürültüdür. 34. Akbank Caz Festivali kapsamında 1 Ekim akşamı Alan Kadıköy’de gerçekleşecek konserde ekibe müzisyen, performans sanatçısı, yapımcı, besteci, enstrüman yapımcısı Berke Can Özcan ile Palmiyeler davulcusu Rana Uludağ eşlik edecek.

REKLAM Vega Trails 2 Ekim 2024 // Akbank Sanat Portico Quartet’in kurucusu, basçı ve besteci Milo Fitzpatrick ile Mammal Hands ve Sunda Arc gruplarıyla tanınan saksafoncu Jordan Smart’ın güç birliğinden oluşan Vega Trails, temelleri pandemi döneminde atılmış yeni bir proje. Fitzpatrick’in, Charlie Haden’ın düet albümü Closeness’ı dinlemesinin ardından bir duo kurmaya karar vermesi, canlı performanslarından çok etkilendiği Smart’ın kapısını çalmasına yol açmış. Tremors in the Static adlı ilk albümünü Gondwana Records etiketiyle Mayıs 2022’de yayımlayan ikili, çeşitlenen ses paletiyle farklı duygu durumlarını melodilere döküyor. İki açık fikirli ve iletişime açık müzik insanını ilk kez bir araya getiren Vega Trails, kompozisyonlarıyla dolambaçlı hikâyeler anlatıyor. Yeni nesil cazın heyecan uyandıran iki temsilcisinin ortaklığı, 2 Ekim akşamı Akbank Sanat sahnesinde olacak.

REKLAM Isaiah Collier & The Chosen Few 2 Ekim 2024 // Babylon 25 yaşındaki Isaiah Collier, kelimenin tam anlamıyla bir virtüöz. 11 yaşında saksafon çalmaya başlayan müzisyen, sezgisel becerileriyle dikkatleri hızlıca üzerine çekmişti. Orkestrası The Chosen Few ile hem sahnede hem stüdyoda sürükleyici diyaloglar yaratarak dünya çapında büyük yankı uyandırmaya devam ediyor. Diyalog konusuna önem veren sanatçı, bunun altını; sahnedeyken kendini duymadığını, yalnızca ona eşlik eden müzisyenlere ve onların hikâyelerine dikkat kesildiğini anlatarak çiziyor. Collier, 2018’den bu yana; beşinci albümü The Almighty’yi Division 81 Records etiketiyle geçtiğimiz nisan ayında yayımladı. Bu koleksiyonda aynı zamanda uzun yıllar kendisine rehberlik etmiş Chicago sahnesinin yaşayan efsanesi Ari Brown ile bir düet de yer almakta. Bestelerinde gündelik hayatın derinlerinde kalan kimi ilkeler üzerine düşündürmek için müziği kullanan Isaiah Collier, grubu The Chosen Few ile 2 Ekim akşamı Babylon sahnesinde olacak.

EABS, Öncesi: LoftCaz Session 3 Ekim 2024 // Frankhan Polonya’nın Wroclaw şehrinde 2012’de kurulan EABS, temelleri artık aktif olmayan Puzzle isimli kulüpte Electro-Acoustic Beat Sessions adıyla atılmış çok yönlü bir caz kolektifi. Diskografisinde Krzysztof Komeda ve Sun Ra gibi ikonik isimlere saygı duruşu olarak hayat bulmuş albümlerin yanı sıra Tenderlonious, Ben Lamar Gay, Jaubi, Jeru The Damaja gibi dünya haritasının farklı uçlarından müzisyen ve gruplarla yapılmış iş birlikleri de yer alan EABS, “yapıbozumdan yeniden yapılanma” konseptiyle daimi bir üretim hâlinde. Pakistanlı grup Jaubi ile kaydettikleri In Search of a Better Tomorrow albümüyle The Guardian’ın 2023’ün En İyi Küresel Albümleri listesine adını yazdıran EABS, geçtiğimiz mayıs ayında Astigmatic Records etiketiyle altı parçadan oluşan Reflections of Purple Sun albümünü yayımladı. Caz geleneklerini modern yaklaşımlarla buluşturarak orijinal bir tını yaratan EABS, 3 Ekim akşamı Frankhan’da. Polonya İstanbul Başkonsolosluğu’nun değerli iş birliği ile gerçekleşecek gecenin açılışını, LoftCaz yazarlarından Eray Düzgünsoy ve Atilla Ayginin'in cazın yeni ve sıradışı örneklerine yer vereceği seti yapacak.

Caz Kulüpleri Gecesi Barış Arslan “Zenith” 3 Ekim 2024 // Nardis İstanbul doğumlu Barış Arslan, 11 yaşında klasik gitar çalmaya başladı. Bir süre klasik repertuar; sonra da müzik teorisi üzerine çalışmalar yaptı. Bu çalışmaların devam ettiği sırada bir yandan hukuk fakültesine girip bir yandan da farklı gruplarla caz çalmaya, çeşitli kulüp ve festivallerde sahne almaya devam etti. 25 yaşında ABD’li gitarist Dave Allen ile yolları kesişti ve iki yıl boyunca kendisiyle birlikte çalışma şansı yakaladı. Özellikle caz müziğinin temel bir unsuru olan doğaçlamada, farklı ritmik yaklaşımları kendi çalış stiline uyarlamaya yoğunlaştı. Bugüne kadar Will Brahm ve Tom Ollendorff gibi müzisyenlerle aynı sahneyi paylaşan Barış Arslan, son olarak 2024 yılında Efe Oğur, Apostolos Sideris ve Tamer Temel eşliğinde; kendi bestelerinden oluşan Zenith adlı albümünü yayımladı. Barış Arslan ve orkestrası, Zenith parçalarını çalacağı performansıyla 34. Akbank Caz Festivali kapsamında 3 Ekim’de Nardis Caz Kulübü sahnesinde.

REKLAM İstanbul West Side Collective 3 Ekim 2024 // Bova 2019 yılında farklı geçmişlere sahip müzisyenlerin bir araya gelmesiyle kurulan ve büyütülen bir müzik kolektifi ya da başka bir deyişle, İstanbul’un batı yakasından genç ruhlu bir caz kalabalığı. Çeşitli caz formlarının yanı sıra funk, Türk halk müziği, psikedelia, afrobeat, ethio-jazz ve serbest doğaçlama unsurlarından ilham alan ekip, kapsayıcı bir stil yakalamayı amaçlıyor. 2022 yılında İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı tarafından düzenlenen Genç Caz yarışmasını kazanan İstanbul West Side Collective, yedi şarkılık ilk albümü Collection I ile keskin çizgilerin bulanıklaştığı, eklektik bir müzikal yelpaze yarattı. Şu sıralar yeni albümler üzerine çalışmalarını sürdüren ekip, 3 Ekim akşamı Bova sahnesinde vereceği konserle 34. Akbank Caz Festivali’ne konuk olacak.

İpek Göztepe - Betty Carter Songbook 3 Ekim 2024 // Pera 77 REKLAM İstanbul doğumlu müzisyen İpek Göztepe, geçtiğimiz yıllarda Nardis Genç Caz Vokal ve İstanbul Caz Festivali’nin düzenlediği Genç Caz yarışmalarında elde ettiği derecelerle adından söz ettirmişti. Avusturya’nın Graz şehrinde caz vokal eğitimini 2024 yılında tamamlayan İpek Göztepe, dünyanın en prestijli caz yayınlarının başında gelen Downbeat’in geleneksel Öğrenci Müzik Ödülleri’nde (SMA) “Sıra Dışı Performans” kategorisinde ödüle layık görüldü. 34. Akbank Caz Festivali kapsamında en büyük ilham kaynaklarından biri olan Betty Carter’ın dünyasını keşfe çıkacak müzisyene; trompette Kaan Karadavut, saksafonda Barış Ertürk, piyanoda Selen Gülün, kontrbasta Anıl Deniz ve davulda Simon Shiriaev’den oluşan ekibi eşlik edecek. Konserde Carter’ın orijinal bestelerinin yanı sıra Inside Betty Carter ve The Modern Sound of Betty Carter gibi kült albümlerde yorumladığı standartlar da seslendirilecek.

Tomas Fujiwara 7 Poets Trio 3 Ekim 2024 // Akbank Sanat Aralarında Anthony Braxton, Matana Roberts, Mary Halvorson gibi isimlerin olduğu pek çok müzisyenle çalışmış olan davulcu Tomas Fujiwara, 7 Poets Trio’ya Nisan 2018’de John Zorn’un New York’taki meşhur mekanı The Stone’daki residency programında hayat verdi. Patricia Brennan ve Tomeka Reid ile kurduğu üçlüsü, hiç birlikte çalmamış iki müzisyeni bir araya getirip ayrıksı müzikal kimlikler ile yeni kombinasyon yaratma motivasyonuyla kuruldu. Grupla aynı ismi taşıyan ilk albüm 2019’da altı parçalık ikinci albüm Pith ise 2023’te yayımlandı. 7 Poets Trio’nun ilk performansları sonrası All About Jazz’da yayımlanan değerlendirmede şu yorum yapılmıştı: "Fujiwara'nın müziğinin çoğu önceden iyi kurgulanmış gibi duyulsa da bu oda cazı, modern klasik kompozisyon ve doğaçlamanın bir karışımı. Her üç müzisyen de kendini duyarlı bir grup bilinci oluşturmaya adayarak büyük bir başarı elde ediyor.” Tomas Fujiwara 7 Poets Trio, 3 Ekim’de Akbank Sanat’ta.

REKLAM Dave Okumu & 7 Generations 4 Ekim 2024 // Babylon “İnsanlarla nasıl bağlar kurabileceğimi, nasıl iletişime geçebileceğimi öğrenmek istiyorum çünkü hayat bundan ibaret.” 2010’larda The Invisible grubuyla spot ışıklarını üzerine çeken Kenya asıllı İngiltere’de yerleşik müzisyen Dave Okumu, üretme motivasyonunu bu cümleyle tanımlıyor. Sekiz kardeşin en küçüğü olarak müzikle iç içe bir evde büyüyen Okumu, şarkılarıyla da geleneklerini ve köklerini yaşatmayı arzuluyor. Nitekim dünya çapında büyük yankı uyandıran son albümü I Came From Love; kendisinin, başkalarının, müzikal soy ağacının önceki ve sonraki jenerasyonlarını temsil etmesi amacıyla Dave Okumu & The 7 Generations adıyla yayımlandı. Bu nesiller arası deneyim; kahramanı Grace Jones’un yanı sıra Kwabs, Wesley Joseph, Robert Stillman ve Anthony Joseph gibi konukların katkılarını da içeriyor. Dave Okumu & 7 Generations, 4 Ekim akşamı Babylon sahnesinde olacak.

Asena Akan Contempo “AŞIK” 4 Ekim 2024 // Akbank Sanat Müzisyen, besteci, söz yazarı Asena Akan, 5 yaşında İstanbul Belediye Konservatuvarı’nda klasik keman ile başladığı müzik eğitimine, İstanbul Devlet Konservatuvarı yarı zamanlı Opera Bölümü’nde devam ederek 1998 yılında mezun oldu. Sonrasındaki caz vokal ve teori çalışmalarının yanı sıra bas gitar ve piyano da çalan Akan; geride kalan on yılda söz ve müzikleri kendisine ait pek çok albüm ve single yayımladı. CultureCIVIC Kültür Sanat Destek Programı kapsamında, toplumsal cinsiyet eşitliğine dikkat çeken proje albümü Duy Sesimi’yi 2023’te yayımlayan müzisyen; bir yandan farklı çeşitlilikte birey ve gruplarla müziğin iyileştirici ve dönüştürücü gücünden faydalandığı çalışmalar yapıyor. Bahçeşehir Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi’nin Müzikle Terapi Eğitim Programı koordinatörlüğünü de sürdüren Asena Akan, 34. Akbank Caz Festivali’nde, 4 Ekim Cuma akşamı Akbank Sanat’ta sahne alacak.

REKLAM Kreşendo x Müzik Yolculuğunun Peşinde 5 Ekim 2024 // Hope Alkazar Kreşendo’nun düzenlediği Müzik Yolculuğunun Peşinde, 34. Akbank Caz Festivali’ne özel etkinliğiyle birlikte dinlemeye, ilham almaya ve üretmeye çağırıyor. Müzik yolculuğunun peşine düşeceğimiz sanatçı, müzisyen ve besteci kimliklerinin yanı sıra çeşitli toplumsal meseleler ile müziği bir araya getirdiği projelere imza atan Ayşe Tütüncü. 5 Ekim Cumartesi günü saat 15:00’te Hope Alkazar ev sahipliğinde gerçekleşecek etkinliğin moderatörlüğünü ise Üretim Kaydı’nın kurucusu Esra Ece Kuleci üstleniyor. İlk oturumda Ayşe Tütüncü ile gerçekleşecek söyleşinin ardından ikinci oturumda dileyen katılımcıların demo kayıtlarını birlikte dinleyerek birbirimizden güç alacağız. Etkinlik, söyleşi ve demo dinletisi olmak üzere iki oturumdan oluşmaktadır.

Blue Lab Beats 5 Ekim 2024 // Babylon REKLAM Prodüktör NK-OK ve multi-enstrümanist Mr DM’in jazztronica ortaklığı Blue Lab Beats, 2020’den bu yana köklü Blue Note Records ailesinin bir parçası. Angelique Kidjo’nun Mother Nature (2021) albümünde prodüksiyonunu üstlendikleri “Fired Up” parçasıyla Grammy Ödülü kazanan ikili, müziklerinin tarifini şöyle veriyor: “İlham havuzumuzda caz, hip hop, soul, funk, R&B gibi türler var. Hepsini karıştırdığınız zaman Blue Lab Beats’in sound’unu elde ediyorsunuz!” Grubun şimdiye kadarki en tutkulu işi olarak tanımlanan Blue Eclipse adlı dördüncü albümü 2024’ün bahar aylarında yayımlandı. 12 parçalık akışta Kojey Radical, Amber Navran, Farah Audhali, Poppy Daniels gibi isimlerle düetlere yer verdikleri albümün turne rotasına İstanbul’u da ekleyen NK-OK ve Mr DM, 5 Ekim akşamı Babylon’da vereceği konserle 34. Akbank Caz Festivali’ne konuk olacak.

Özgür Caz 5 Ekim 2024 // Akbank Sanat Free jazz, Amerikan yakın tarihini derinden etkileyen Afro-Amerikan toplumunun özgürlük ve adalet arayışının bir parçası olarak ortaya çıkmış ve müzikal anlamda cazın kısıtlayıcı sınırlarını esneterek ve kimi zaman silerek günümüze kadar gelmiştir. Özgür olmanın sadece bir isim ve kimlikle olmayacağını haykıran Afro-Amerikalılar gibi; caz müzisyenleri de tam ve sonsuz özgürlük için tempo, ton, kord gibi sınırlayıcı kavramlara bir nevi savaş açmışlardır. LaflıJazz programının yapımcılarından ve LoftCaz Gazetesi yazarlarından Atilla Ayginin, Lale Plak son sahibi ve caz programcısı Hakan Atala ile müzisyen, besteci ve akademisyen Şevket Akıncı’nın panelist olarak katılacağı bu söyleşide; free jazz tarihine göz atarken onun Amerikan tarihindeki sosyopolitik etkilerinin anlatılacağı ve efsane kayıtlarından örnekler dinleyeceğiz. 5 Ekim’de Akbank Sanat’ta gerçekleşecek söyleşinin moderatörü ise Hakan Rauf Tüfekçi.

TÖZ & Hezarfen Ensemble “Töz II” 5 Ekim 2024 // Arter Tamer Temel, Ercüment Orkut ve Cem Aksel’den oluşan TÖZ Trio, ilk albümünü 2018’de yayımlamıştı. Sonrasında kolektif üretimi önceliklendirerek çıktıkları yeni yolculukları, çağdaş müziğin üretken topluluğu Hezarfen Ensemble ile bir müzikal birlikteliğe evrildi. Üçlünün alışkın olduğumuz mükemmel dinamiğini Hezarfen Ensemble’ın geniş renk yelpazesiyle buluşturduğu Töz II albümü, caz ve klasik müzik unsurlarını bir araya getiriyor. Ulrich Mertin ve Michael Ellison’ın 2010’da Türkiye’de hayata geçirdiği Hezarfen Ensemble, kültürlerarası alışverişi çoğaltan sanatsal projeler ile çeşitli kültürel ve geleneksel kavramlara yöneliyor. Topluluk, uluslararası üne sahip şeflerle iş birliğiyle düzenlediği atölyeler aracılığıyla yeni nesil müzisyenlere yol gösterici olma misyonunu da üstleniyor. TÖZ & Hezarfen Ensemble, “Töz II” ile 34. Akbank Caz Festivali kapsamında 5 Ekim’de Arter sahnesinde.

Klasikten Caza 6 Ekim 2024 // Arter Türkiye’de caz müziğinin tanıtılması ve sevilmesine büyük katkıda bulunan radyo program yapımcısı ve caz yazarı Hülya Tunçağ’ın moderatörlüğünü üstleneceği bu söyleşi, klasik müzik ve cazın kesişen serüvenine kapsamlı bir bakış atacak. 6 Ekim’de Arter’de, uluslararası sahnede üretimlerini sürdüren viyolonsel sanatçısı Sedef Erçetin Atala ile müzik-kimlik-politika ilişkilerine odaklı pek çok yayında da görevler alan besteci ve müzikolog Prof. Dr. Alper Maral katılımıyla gerçekleşecek söyleşiyi Tunçağ şu sözlerle anlatıyor: “Klasik müzikle cazın ilişkisi 1930’lu yıllara dek uzanır. Aslında klasikle caz besteleme ve yorumlama açısından iki farklı sanat… Bu nedenle iyi eğitim görmüş ya da virtüoz düzeyindeki bazı caz müzisyenleri, klasik müzik çalmaya heves etmişler ve başarılı olmuşlardır. Benny Goodman, Art Tatum, Bill Evans, Keith Jarrett, Brad Mehldau akla hemen gelen isimlerden birkaçı. Aynısı karşısı için de geçerli: Caz müziğinin geç de olsa sanat değerini kabul eden Andre Previn, Katia Lebeque, Nigel Kennedy, Emmanuel Pahud gibi bazı besteci ve yorumcular, doğaçlamaya dayanan bu müziği çalmayı denemişlerdir. Söyleşimizde caz müziğine onların açısından bakacağız. Klasik ile cazın günümüzdeki ilişkisini artı ve eksileriyle masaya yatıracağız.”

Selût & Tuğçe Şenoğul 6 Ekim 2024 // The Circle 6 Ekim Pazar günü The Circle’da gerçekleşecek bu özel performansta; Tuğçe Şenoğul’un güçlü ve duygusal caz vokalleri, Selût’ün derin ve zengin müzikal dokularıyla birleşecek. İkilinin, büyük beğeni toplayan ortaklığı "Dünyanın Kalanı"nı da sahneye taşıyacağı performansta; büyülü bir atmosfere ve sınırları aşan bir deneyime davetlisiniz. Müzisyen ve illüstratör kimlikleriyle çok yönlü bir sanatçı olan Selût’un deneysel müziğinde; ambient, akustik, caz ve küresel müzik unsurları, güçlü solo vokalleriyle birleşiyor. Müzikal performanslarını, Cosmicnutz adıyla ürettiği görsel eserlerine özgün dinletiler olarak tanımlayan Selût, iki disiplinde de sınırları zorlayan yenilikçi bir yaklaşım sergilemekte. İstanbullu besteci, şarkıcı ve söz yazarı ve bağımsız bir sanatçı Tuğçe Şenoğul’un, Kahinar ve Seni Görmem İmkansız isimli gruplarının ardından yöneldiği solo kariyerindeki üretimleri; kendi deyimiyle sevdiği, ilgisini çeken çok farklı türlerin kendi dünyasıyla buluşmuş hâli. Şenoğul, müziğinin yanı sıra sahne kostümleri ve canlı performansa karşı deneysel yaklaşımıyla da ilham verici işler ortaya koymaya devam ediyor.

Caz Ağı Paneli: Akademiden Sahneye 6 Ekim 2024 // Akbank Sanat Usta-çırak ilişkisi kuşaklar arası eğitimde ne derece önemli? Yurt dışı eğitimleri ve Türkiye caz sahnesiyle ilişkisi hayatımıza nasıl yansıyor? Caz Ağı Derneği, caz ve doğaçlama müziği eğitiminde akademi ve sahne odağını; akademiden, sahneden ve müzik sektörünün içinden gelen konuklar ile incelemek üzere, sizi Akademiden Sahneye paneline davet ediyor. Moderatörlüğünü Yeşim Pekiner’in üstleneceği söyleşi Ercüment Orkut, Ece Göksu ve Mehmet Ali Şimayli’nin katılımıyla, 34. Akbank Caz Festivali kapsamında 6 Ekim 2024 saat 13:00’te Akbank Sanat’ta gerçekleşecek.

Kurt Elling 7 Ekim 2024 // Cemal Reşit Rey Konser Salonu Turneler ve stüdyolarda geçen 25 yıllık kariyerinde tam 16 kez Grammy Ödülü’ne aday gösterilen ve 2 ödülün sahibi olan Kurt Elling, birçok prestijli yayın tarafından tüm zamanların özgün caz vokalistlerinden biri olarak anılıyor. Hatta The Guardian’ın Elling’i “süper güçlere sahip bir Sinatra” olarak tanımladığını hatırlamakta fayda var. Eşsiz çağdaş beat yazarlığı ile tanınan Chicago çıkışlı müzisyen, caz vokalinin parametrelerini ve kelime dağarcığını genişletti. Bugüne dek Branford Marsalis, Danilo Perez, Fred Hersch, Charlie Hunter ve Stefon Harris gibi caz dünyasının önemli figürleriyle çalışmalar yapan vokalistin diskografisinde; Blue Note, Concord Jazz, Okeh gibi köklü etiketlere rastlamak mümkün. Elling’in mirasına dair en güzel yorumlardan biri, ABD’li şair Robert Pinsky’den geliyor: “Kurt Elling’in sanatında şiir ve müzik arasındaki kadim, tatlı ve güçlü bağlara; cazın sesi aracılığıyla yeni bir spiritüel varlık katıyor.” Nefes kesen bariton sesi ve modern klasikleriyle Kurt Elling, 7 Ekim’de Cemal Reşit Rey sahnesinde.

REKLAM Tatiana Eva-Marie 8 Ekim 2024 // Ses 1885 - Ortaoyuncular Tiyatrosu New York Times’ın “Gypsy jazz’ın çalıbülbülü” yakıştırmasını yaptığı; Vanity Fair’in “caz sahnesini silkeleyen milenyal” olarak tanımladığı Tatiana Eva-Marie, 20. yüzyılın farklı aralıklarında farklı coğrafyalarda üretilmiş müziklerden ilham alıyor. Brooklyn’de yerleşik müzisyen; aile mirası Fransız ve Roman geleneklerinden, 1920’ler Paris’inin sanat dünyasından, Amerikan caz standartlarından nüansları kompozisyonlarında buluşturuyor. Django Reinhardt, Sidney Bechet ve Cole Porter gibi bestecilerden öğrendiklerini kendi kaleydoskopundan geçiren Eva-Marie, muhtemelen en çok kurucusu olduğu Avalon Jazz Band ile tanınıyor. Şarkıcılığı ve orkestra liderliğinin yanı sıra oyunculuk ve yazarlık da yapan Tatiana Eva-Marie, GroundUp Music etiketiyle yayımlanan yeni albümü Djangology’nin ardından, 9 Ekim’de Ses Tiyatrosu’nda.

REKLAM Bilge Günaydın Quintet 8 Ekim 2024 // Akbank Sanat Piyanist, besteci ve aranjör Bilge Günaydın, William Paterson University Caz Kompozisyon Yüksek Lisans Programı’ndan 2023’te mezun olmasının ardından eğitim hayatını tam burslu ve asistanlık statüsü ile sürdürdü; Bill Charlap, Pete McGuinness, Cecile Bridgewater, Steve Nelson ve Ed Neumeister gibi pek çok değerli isimle çalıştı. İlk albümü Daydreams (2020) Ada Müzik ve Japon plak şirketi Inpartmaint tarafından yayımlandı. All About Jazz Dergisi tarafından etkileyici bir çıkış olarak değerlendirildi ve övgüler topladı. Müzisyenin ikinci albümü Sketches of Green (2022) ise Drom NYC ve Innsbruck Records iş birliği ile dijital platformlarda yerini aldı. Uzun yıllardır kendi proje ve bestelerini üreten piyanist, aynı zamanda BMI Jazz Composers ve ISJAC (Uluslararası Caz Bestecileri Derneği) üyesi ve bu kurumlarla big band ve orkestra müziği üzerine olan ortak çalışmalarına aktif olarak devam etmekte. Bilge Günaydın; caz çatısı altında modern ve klasik müzik etkilerine sahip, Türkiye’nin mozaik kültüründen ve müziğinden de ilham alan besteleri ve değerli müzisyenlerden oluşan beşlisiyle 8 Ekim’de 34. Akbank Caz Festivali kapsamında Akbank Sanat’ta sahne alacak.

K-Jazz: Sori Quartet 9 Ekim 2024 // Ses 1885 - Ortaoyuncular Tiyatrosu Kore cazının kapsama alanı, dünyanın dört bir yanında gördüğü ilgiyle genişlemeye devam ediyor. Sori Quartet de Avrupa’nın Amsterdam, Berlin, Londra ve Stuttgar kentlerinde ikamet eden dört maceracı Koreli doğaçlamacının birlikteliğiyle hayat bulmuş, heyecan uyandırıcı bir grup. Davulda Sun-Mi Hong, vokalde Song Yi Jeon, daegum’da (geleneksel bambu flüt) Hyelim Kim ve piyanoda Gee Hye Lee’den oluşan dörtlü, doğaçlama pratiklerini Kore’nin büyüsüyle buluşturduğu yeni materyalleriyle Avrupa’daki caz dinleyicilerinin favorilerinden birine dönüştü. Sori Quartet’in yaratıcı ve yenilikçi ifadesi; caz ve Kore müzik geleneklerinin renkli karışımına özgür doğaçlamayı da ekliyor. 34. Akbank Caz Festivali’nin konuğu olarak İstanbul’a gelecek dörtlü, 9 Ekim Çarşamba akşamı, Kore Cumhuriyeti Büyükelçiliği ve Kore Kültür Merkezi’nin katkılarıyla, Ses 1885 - Ortaoyuncular Tiyatrosu’nda dinlenebilir.

Mehmet Uluğ Gecesi: Burhan Öçal & Jamaaladeen Tacuma Trakya Funk featuring Gazapizm & King Noli 9 Ekim 2024 // Babylon Mehmet Uluğ’u ve şehrin müzik hayatına bıraktığı derin izleri, aramızdan ayrılışının 11. yılında anmak için 9 Ekim akşamı Babylon sahnesinde buluşacağız. Akbank Caz Festivali’nin her edisyonunda düzenlediği Mehmet Uluğ Gecesi’nde bu yıl sahne iki yaşayan efsane, Burhan Öçal ve Jamaaladeen Tacuma’nın hayata geçirdiği Trakya Funk projesi ve konuklarının. İki eski dost virtüöz, Öçal'ın Trakya bölgesinden usta müzisyenlerle iş birliği yaptığı ve doğum yeri olan Kırklareli’nin müzikal mirasına saygı duruşunda bulunduğu özel projesi Trakya All Stars’a yeni bir soluk kazandırıyor. 1998'de çıkardıkları Groove Alla Turca albümü sonrası, bu anlamlı gecede yeniden buluşacak Öçal ve Tacuma’ya, konukları King Noli ve Gazapizm de mikrofon başında eşlik edecek. Projenin adı Trakya Funk'ın da ima ettiği gibi, bu gece, dinleyicileri gelenek ve modernitenin dinamik bir birleşimine taşıyacak ve kültürel sınırları aşan unutulmaz bir müzik deneyimi sunacak.

REKLAM Aydın Kahya & Rustam Rahmedov Duo 9 Ekim 2024 // Akbank Sanat Vokalist Aydın Kahya ve orkestra şefi, piyanist, besteci Rustam Rahmedov, duo performanslarıyla 34. Akbank Caz Festivali programında. Ankara doğumlu Aydın Kahya, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı’nda üstün başarı ile tamamladığı eğitiminin ardından Prof. İlhan Baran ve Keisha Brown ile kompozisyon ve vokal teknikleri üzerine çalıştı. Diskografisinde Önder Foçan’ın Blue Note etiketli ilk Türkçe caz albümü Vocalists (1999) ve Tony Jones’un İstanbul Party (2006) isimli R&B albümü bulunmakta. Aşkabat’ta opera sanatçılarından oluşan bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Rustam Rahmedov ise Türkmenistan Ulusal Konservatuvarı Piyano Bölümü’nden Onur Öğrencisi olarak mezun olduktan sonra saygın piyano yarışmalarında elde ettiği derecelerle solist olarak başarısını perçinledi. 2023-2024 sezonu itibarıyla Ankara Devlet Opera ve Balesi'nde orkestra şefliği görevini sürdürmekte. Aydın Kahya & Rustem Rahmedov Duo, "The Best Movie Songs Of All Time” projesiyle 9 Ekim akşamı Akbank Sanat sahnesinde.

REKLAM Harold López Nussa Timba a la Americana" featuring Grégoire Maret with Thibaud Soulas & Ruy Adrian López-Nussa 10 Ekim 2024 // Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi 2005’te Montreux Jazz Piano yarışmasını kazanan Kübalı piyanist Harold López-Nussa, yaklaşık 20 yıldır küresel müzik sahnesinde adından söz ettirmeye devam ediyor. Küba Ulusal Senfoni Orkestrası, Gilles Peterson ve Leo Brouwer gibileriyle yaptığı çalışmaların yanı sıra bir orkestra lideri olarak da daimi üretim hâlinde. 2023’te Timba a la Americana ile Blue Note Records kataloğunda yerini alan Harold López-Nussa, bu albümün prodüktör koltuğunu Snarky Puppy ile tanınan Michael League’e teslim etmişti. İlhamını ailesinin Küba’dan Fransa’ya taşındığı ilk kışta yaşadığı ev hasretinden alan albüm, Latin caza tam anlamıyla modern bir yorum getirirken; kışkırtıcı, alabildiğine renkli ve zahmetsizce bir bütün oluşturan 10 şarkıdan oluşuyor. 10 Ekim akşamı Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’nde dinleyeceğimiz López-Nussa’nın mesajı çok net: “Dans etmeyi ve insanların dans etmesini her zaman çok severim. Bu, bana müziğin canlı bir şey olduğunu söyler.”

REKLAM Kahil El’Zabar’s Ethnic Heritage Ensemble 10 Ekim 2024 // Akbank Sanat Amerikalı çok yönlü müzik insanı Kahil El’Zabar’ın 1974’te kurduğu Ethnic Heritage Ensemble, yıllar içinde değişen kadro ve formasyonlarla, hem Siyah müzik geleneklerinin köklerine temas ediyor hem de bu kanonda yeni patikalar inşa ediyor. Light Henry Huff, Kalaparusha Maurice Macintyre, Joseph Bowie ve Craig Harris gibi saygın müzisyenlerin de çeşitli dönemlerinde parçası olduğu Ethnic Heritage Ensemble, kuruluşunun 50. yılına denk gelen 2024’ü; Open Me, A Higher Consciousness of Sound and Spirit adlı albümle taçlandırdı. Koleksiyon, El’Zabar’ın orijinal kompozisyonlarını Miles Davis, McCoy Tyner ve Eugene McDaniels’ın zamanlar ötesi klasikleriyle birleştiriyor. Perküsyoncu, besteci, moda tasarımcısı ve Association of Creative Musicians'ın (AACM) eski başkanı Kahil El’Zabar, kariyerinin belki de en üretken dönemini geçiriyor ve 70’lerinde olmasına rağmen hiçbir yavaşlama belirtisi göstermiyor. Ethnic Heritage Ensemble’ın 50 yıllık birikimini sahneye taşıyacak konser, 10 Ekim’de Akbank Sanat’ta.

Takuya Kuroda 10 Ekim 2024 // Babylon Japonya’nın Kobe şehrinde dünyaya gelen trompetçi Takuya Kuroda; caz, soul, funk, post-bop, fusion ve hip hop unsurlarını, her daim yenilikçi duyulan bir yaklaşımla tek potada eritiyor. New York’ta tamamladığı caz eğitiminin ardından Kuroda’nın yolu, vokalist ve besteci José James ile kesişti ve onunla beraber yaptığı kayıtların ardından şehrin müzik sahnesinin aranan figürlerinden birine dönüştü. DJ Premier’in BADDER grubu ve Akoya Afrobeat gibi oluşumların parçası olan Takuya Kuroda, 2010’dan bu yana yayımladığı yedi albümle Concord, Blue Note, P-Vine ve First Word gibi plak şirketlerinin kataloglarına adını yazdırdı. Altı parçadan oluşan son albümü Midnight Crisp, müzisyenin müzikal yolculuğunun çeşitliliğini bir kez daha ispatlayan sürükleyici bir kayıt. 34. Akbank Caz Festivali kapsamında 10 Ekim’de Babylon’da sahne alacak Takuya Kuroda’ya Corey King, Lawrence Fields, Rashaan Carter ve Adam Jackson’dan oluşan orkestrası eşlik edecek.

REKLAM Ayşegül & Nezih Yeşilnil Quintet “Jazzy, Rocky, Funky” 11 Ekim 2024 // Akbank Sanat 1980’lerden bu yana sahnede olan Ayşegül Yeşilnil ve Nezih Yeşilnil, müzisyen ve yorumculuğun yanı sıra akademi ile görsel ve plastik sanatlar üzerinden de caza temas ettikleri bir serüvene sahip. Kariyerleri boyunca Türkiye ve küresel caz sahnesinden pek çok müzisyenle birlikte çalışan Yeşilnil çifti, 35 yıl İstanbul’da yaşadıktan sonra İzmir’e döndü ve bugünlerde kendi orkestralarıyla konserler vermeye devam ediyor. 11 Ekim akşamı Akbank Sanat’ta gerçekleşecek Jazzy, Rocky, Funky konserleriyle 34. Akbank Caz Festivali’ne konuk olacak bu iki deneyimli müzisyen, performanslarını şu sözlerle özetliyor: “Yazıldıkları dönemde müzik listelerinin ilk sıralarında yer alan, kimi zaman başyapıt olan, dönemlerinin müzik stillerine yön vermiş şarkılardan oluşan bir repertuar Jazzy, Rocky, Funky. Müzikal birikimimiz ile tarzların ritmik, melodik, armonik yapısının fusion mantığıyla bir analizi. Ne çaldığın değil; nasıl çaldığından yola çıkan bir müzik anlayışı ve sürprizli düzenlemeler…” Bu özel projede; özlediğimiz parçalar, 55. sanat yılını kutladığımız ve “İKSV Yaşam Boyu Başarı Ödülü”ne sahip Nezih Yeşilnil’in sürpriz düzenlemeleriyle yeniden hayat buluyor.

REKLAM Rodrigo Amarante 11 Ekim 2024 // Babylon 1976 yılında Rio de Janeiro’da doğan Rodrigo Amarante, müzikal serüveninin her durağı ilgi çekici anlarla dolu bir müzik insanı. Kendisini dünya çapında bir üne kavuşturan, Netflix’in meşhur dizisi Narcos’un tema müziği olan “Tuyo” adlı bestesiydi elbette ama Amarante diskografisi çok çeşitli harikalar barındırıyor. Orquestra Imperial ile samba, Los Hermanos ile ska alemlerine dalmış olan müzisyen, Fab Moretti (The Strokes) ve Binki Shapiro ile kurduğu Little Joy ile bir alternatif rock albümü de yayımlamıştı. Folk tınılarında gezindiği ilk albümü Cavalo’nun 2014’e tarihleniyor. “Hafızayı bir boyama kitabına benzetiyorum” diyerek içe dönük şarkılarla renklendirdiği ikinci solo işi Drama ise doğduğu toprakların sıcaklığını yaşatan bir koleksiyon. Brezilya müziğinin ikonları arasında yer alan Gal Costa ve Gilberto Gil ile de çalışmış olan Rodrigo Amarante, 11 Ekim akşamı Babylon’da.

REKLAM Çocuk Atölyesi: Fantastik Seslerden Renkli Çizgilere 12 Ekim 2024 // Akbank Sanat Hayal gücümüzü harekete geçirip çılgın bir orkestrayla eğlenmenin tam zamanı! Ama bu sıradan bir orkestra değil; burada ses, hareket, çizgiler ve renkler, en beklenmedik hâlleriyle karşınızda! İçimizdeki ve etrafımızdaki sesleri ve hareketleri keşfederek kendi bestelerimizi yaratacak; bu besteleri renklerle resmetmenin heyecanını yaşayacağız. Çok disiplinli bir işaret dili olan soundpainting aracılığıyla, doğaçlama sesler çıkaracak ve bu sesleri kâğıt üzerinde çizgilere dönüştüreceğiz. Hem sesin hem de çizginin doğaçlama yolculuğuna katılmak isteyen herkesi bu deneyime davet ediyoruz!

Yaş Grubu: 7-12 Süre: 75 dakika Çağının Ötesinde Müzisyen İsmet Sıral ve “Belgeselin Belgeseli” 12 Ekim 2024 // HuginveMunin Kültür ve Sanat Paylaşım Platformu REKLAM Kurduğu büyük orkestraların yanı sıra 60’lar ve 70’lerde dünyaca ünlü müzisyenlerle konserler veren saksafon ustası İsmet Sıral’ı ve onun sıra dışı müzikal vizyonunu yeniden keşfetmeye davetlisiniz. İsmet Sıral Creative Music Studio (ISCMS) direktörü ve araştırmacı Dost Kip tarafından hazırlanan ve 22 yıllık belgesel ve festival sürecine ışık tutan Belgeselin Belgeseli; İsmet Sıral’ın müziği, kişiliği ve vizyonunu derinlemesine inceleyen bir yolculuk sunuyor. Bu belgesel, söyleşi ve dinleti etkinliğinde, İsmet Sıral’ın müzik dünyasına bıraktığı derin izlerin yanı sıra yerleşik bir mekânda tüm bu mirası geleceğe taşıyacak uluslararası bir üretim merkezi kurmanın koşulları ve Türkiye’de yaratıcı müziğin ufku hakkında konuşulacak. Söyleşinin ardından Ayşe Tütüncü ve Meriç Demirkol, ISCMS 2010 “Seyyar Satıcılar Sahnede” konserine gönderme yapan doğaçlama performansıyla sahnede olacak.

Caz programcıları Leyla Diana Gücük ve Nazlı Toprak moderatörlüğünde düzenlenen söyleşi ve belgesel gösterimi, İsmet Sıral'ın yaşamı boyunca edindiği evrensel dostlukları, müzikal yolculuğunu ve ölümünden yıllar sonra düzenlenen ISCMS etkinlikleriyle bir kez daha ortaya konan uluslararası etkisini gözler önüne seriyor. HuginveMunin Kültür ve Sanat Paylaşım Platformu’nda gerçekleşecek iki saatlik oturumda Sıral'ın kişisel arşivlerinden, ses kayıtlarına ve yakın dostlarının tanıklıklarına kadar birçok değerli bilgiye değinilecek; İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti etkinlikleri kapsamında gerçekleşen ISCMS projesinin ilginç temalara sahip konser ve etkinliklerinden bölümler izlenecek.

Adi Oasis 12 Ekim 2024 // Babylon Bir koroya katıldığı 5 yaşından itibaren hayatının her aşamasında sahnede olan Adi Oasis’in parçaları soul, funk ve R&B tınılarıyla dinleyiciyi ayağa kaldırıyor. Karayipler göçmeni bir ailenin çocuğu olarak Paris’te dünyaya gelen müzisyen, öğrencilik yıllarının ardından New York’a yerleşti ve kariyerini burada şekillendirdi. Aralarında Gilles Peterson, Lenny Kravitz, Thundercat ve Anderson .Paak’ın yer aldığı pek çok müzisyenle dünyanın dört bir yanında sahne alan Adi Oasis, 2018’den beri solo üretimlerini sürdürüyor. Yüksekte uçan vokalleri, sımsıkı groove’a tutunan basları ve retro-fütüristik prodüksiyon anlayışıyla parlayan son albümü Lotus Glow’u şu sözlerle tanımlıyor: "Tematik olarak yeni albümüm korkusuz, ancak savunmasız ve bir yandan da daha politik. Çünkü ben bir Siyah kadın göçmenim ve bunlar benim gerçeklerim." İlk İstanbul konserini Akbank Caz Festivali kapsamında verecek Adi Oasis, 12 Ekim’de Babylon’da.

REKLAM Brad Mehldau Trio 12 Ekim 2024 // Cemal Reşit Rey Konser Salonu Çağdaş caz piyanosunun en lirik ve içten seslerinden biri olan Brad Mehldau, 1980’lerin sonlarından bu yana caz geleneklerini ayrıksı uçlarla buluşturduğu benzersiz bir yol çizdi. Kendisi her şeyden önce, spontane bir fikirden doğabilecek sürprizlere değer veren bir doğaçlamacı. Aynı zamanda müziğin biçimsel mimarisine karşı da derin bir hayranlık duyuyor ve bu da çaldığı her şeyi etkiliyor. The New York Times; Joshua Redman, Pat Metheny, Ambrose Akinmusire, Kurt Elling, Mark Guiliana gibi farklı ekol ve dönemlerden müzisyenlerle üretimler yapan Mehldau’yu “Geride kalan 20 yılın en etkili caz piyanisti” sözleriyle tanımlıyor. Basta Felix Moseholm ve davulda Jorge Rossi’nin yer aldığı trio’suyla Akbank Caz Festivali’ne konuk olacak Brad Mehldau, 12 Ekim akşamı Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda.

Antonio Sánchez Quartet ft. Seamus Blake, Aydın Esen, Orlando le Fleming 13 Ekim 2024 // Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi Meksikalı davulcu Antonio Sánchez, gençlik yıllarından bu yana ülkesinin Latin, caz ve rock sahnesinde pek çok müzisyen ve grupla iş birlikleri yaptı. 18 yılda 9 albüme birlikte imza attığı Pat Metheny’nin orkestrasının en değerli üyelerinden biri olan Sánchez, bugüne dek dört Grammy Ödülü kazandı. Kariyerinin dönüm noktalarından biri, Alejandro González Iñárritu’nun 2014 tarihli Birdman filmi için bestelediği müzikler elbet. Bol konuklu son albümü SHIFT (Bad Hombre Vol. II) ise tüm enstrümanlarını çalıp prodüktörlüğünü de bizzat üstlendiği bir kayıt. Günümüzün heyecan yaratan virtüözlerinden biri olan Antonio Sánchez, Akbank Caz Festivali’ne saksafonda John Scofield’in “eşi benzeri yok” sözleriyle tanıttığı Seamus Blake, piyanoda solo kayıtlarının yanı sıra Pat Metheny, Miroslav Vitous, Dave Liebman, George Garzone gibi isimlerle de üreten Aydın Esen ve basta ABD doğaçlama sahnesinin gediklilerinden ve en özgün seslerinden biri olan Orlando le Fleming’den oluşan dörtlüsüyle konuk oluyor. Konser, 13 Ekim’de Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’nde.