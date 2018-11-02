Kore Film Günleri başlıyor

Akbank Sanat, 6-21 Kasım tarihleri arasında “Kore Film Günleri”ne ev sahipliği yapacak. Kore sinemasından güncel beş filmin gösterileceği etkinlik, Kore Büyükelçiliği ve Kore Kültür Merkezi’nin iş birliğiyle gerçekleştirilecek. Korece olan filmler Türkçe altyazı ile izlenebilecek.

6 KASIM 2018 SALI /SAAT:19.00

Bir Taksi Sürücüsü/ A Taxi Driver

Yönetmen: Hun Jang

Oyuncular: Kang-ho Song, Thomas Kretschmann, Hae-jin Yoo

Yapım ve Format: Kore, 2017, 103’, Blu-ray

Mayıs 1980. Man-seob Seul’de zar zor geçinen ve eşinin ölümünden sonra kızını tek başına büyüten bir taksi şoförüdür. Bir gün bir yabancının Gwangju şehrine gidiş-dönüş için yüklü bir para ödeyeceğini duyar. Yabancının, Gwangju şehri hakkındaki garip söylentileri araştırma amacı güden bir Alman gazeteci olduğunu bilmeden, Man-seob müşterisiyle yola koyulur.

7 KASIM 2018 ÇARŞAMBA /SAAT:19.00

Küçük Orman/ Little Forest

Yönetmen: Soon-rye Yim

Oyuncular: Tae-ri Kim, Jun-yeol Ryu, So-Ri Moon

Yapım ve Format: Kore, 2018, 103’, Blu-ray

İşsizlik, kötü giden bir aşk hayatı ve okulda felaket notlar... Genç Hye-won’un büyük şehir hayatında hiçbir şey yolunda gitmemektedir. Sorunlarını arkada bırakarak doğduğu köye döner ve arkadaşları Jae-ha ve Eun-sook’la basit, huzur dolu yeni bir hayatın keyfini çıkarmaya başlar.

13 KASIM 2018 SALI / SAAT 19.00

Cadı: Bölüm 1:Yıkılma / The Witch : Part 1:The Subversion

Yönetmen: Hoon-jung Park

Oyuncular: Woo-sik Choi, Min-soo Jo, Da-mi Kim

Yapım ve Format: Kore, 2018, 125’, Blu-ray

10 sene önce, Ja-yoon açıklayamadığı bir olay sırasında bir hükümet tesisinden kaçar ve hafızasını yitirir. İsmini ve yaşını söyleyememesine karşın yaşlı bir çift onu yanına alır. Ja-yoon büyür ve bir televizyon programında büyük ödülü kazanarak ailesine yardımcı olur. TV’de görünmeye başladıkça hayatına garip insanlar girmeye başlar ve sıradan hayatı altüst olur.

15 KASIM 2018 PERŞEMBE /SAAT: 19.00

Son Çocuk/ Last Child

Yönetmen: Dong-seok Shin

Oyuncular: Moo-Sung Choi, Yeo-jin Kim, Yu-bin Seong

Yapım ve Format: Kore, 2017, 123’, Blu-ray

Sungcheol ve Misook dükkan işleten bir çifttir. Oğulları Eunchan, altı ay önce arkadaşı Kihyun’u kurtarmak isterken boğularak ölmüştür. Sungcheol bir gün Kihyun’un zor bir durumda kaldığına şahit olur ve onu korur. Başka bir çocuğu olmayan Misook, teselliyi çiftin yavaş yavaş hayatının bir parçasına dönüşen Kihyun’da bulur. Kihyun, Eunchan’ın ölümünün ardındaki şok edici gerçeği itiraf edene dek…

21 KASIM 2018 ÇARŞAMBA / SAAT:19.00

Dongju: Bir Şairin Portresi/ Dongju: Portrait of A Poet

Yönetmen: Joon-ik Lee

Oyuncular: Ha-Neul Kang, Jung-min Park, Moon Choi

Yapım ve Format: Kore, 2016, 110’, Blu-ray

Japon koloni döneminde genç Dong-Ju hayatının acı gerçekleri hakkında şiirler yazmaktadır. Japonya’nın politikaları daha sertleşince Korece bir şey yazmak yasaklanır. Dong-ju’nun yeteneğini gören bir Japon profesörü ona şiirlerini İngilizce yayımlamasını önerir. Ama Dong-ju Japonya karşıtı suçlamalara maruz kalır. Hayali suya düşecek ve şiirleri yok mu olacaktır?

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