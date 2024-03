Akbank Sanat'ta yeni sergi: 'Dijital Sanatta Şimdi: Oyun Odası'

Akbank Sanat’ın yeni sergisi ‘Dijital Sanatta Şimdi: Oyun Odası’, bilgisayar oyunlarının, bir eğlence aracı olmanın ötesine geçtiğini, eğitimden sanat dünyasına kadar geniş bir yelpazede etkileşimli deneyimler sunduğunu savunuyor. Böylece, bu oyunların sosyal etki ve farkındalık yaratma potansiyelini de ele alıyor. Sergi, aynı zamanda bilgisayar oyunlarının çağdaş sanat dünyasıyla alışverişini ve bu alandaki çeşitliliği ve yenilikleri de keşfetmeyi amaçlıyor.

“Dijital Sanatta Şimdi: Oyun Odası” sergisi, bilgisayar oyunlarının sanatla buluştuğu, yaratıcı bir platform oluşturarak sanatseverleri ve oyun tutkunlarını bir araya getirmeyi hedefliyor. Akbank Sanat, Türkiye’de ilk defa bu çapta bir sergiyle çağdaş sanat ve bilgisayar oyun ilişkisine meraklı bir bakış atarak, disiplinlerarası bir kesit sergileyeceği ‘Oyun Odası’na sanatseverleri ve oyun tutkunlarını davet ediyor.

Gerçek dünya ile oyun dünyalarının birbirine geçmesi ve hatta birbirine taşmasını kendine ilham alan sergide dünya çapında tanınmış sanatçıların ve oyun tasarımcılarının eserleri yer alıyor. Avustralyalı ödüllü oyun tasarımcısı Ken Wong'un bizleri duygusal bir yolculuğa çıkaran oyunu ‘Florence’; Total Refusal'ın çok ödüllü eseri ‘Hardly Working’; kültürel miras, tarih ve sanatsal temalı oyunlarıyla We Are Muesli; Jon Haddock’un hepimizin hafızasına kazınmış hem tarihsel hem de kurgusal olayları video oyunu stilinde yeniden yorumladığı ‘İsometric Screenshots’ ve Ouchhh’un ilk oyunu ‘Ra Atlas’ sergilenen eserlerden birkaç tanesi.

Ayrıca, Bahçeşehir Üniversitesi Oyun Laboratuvarı (BUG Lab) tarafından düzenlenen atölyeler ve söyleyişiler de sergiye eşlik edecek. Bu etkinliklerle, oyun teknolojilerinden akademik çalışmalara kadar geniş bir yelpazede katılımcıların bilgilendirilmesi amaçlanıyor. Yan etkinlikler kapsamında Değişim için Sanal Gerçeklik, Oyun için İllüstrasyon, Kutu Oyun Tasarımı gibi atölyeler düzenlenirken; Koray Birand, Murat Palta, Murat Kalkavan, Can Oral, Diğdem Sezen ve Ouchhh – Ferdi Alıcı gibi konuşmacılar konuya derinlemesine bir bakış sunacaklar. Milano’dan gelen We Are Muesli (Claudia Molinari, Matteo Pozzi) ikilisi, İtalyan Kültür Merkezi İstanbul’un desteği ile “Benzersiz Oyunlar Yaratmak İçin Kimliğinizden Yararlanın” atölyesini düzenleyecekler.