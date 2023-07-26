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        Haberler Para Bankacılık Akbank'tan 6 ayda 31 milyar TL net kâr - Para Haberleri

        Akbank'tan 6 ayda 31 milyar TL net kâr

        Akbank yılın ilk yarısında 31 milyar 18 milyon lira konsolide net kâr elde etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2023 - 21:18
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        Akbank'tan 6 ayda 31 milyar TL net kâr
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        Akbank'tan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, depremin olumsuz etkilerine rağmen Türk ekonomisinin yılın ilk yarısında istikrarlı büyüme eğilimini koruduğunu kaydetti.

        Türk bankacılık sektörünün Türkiye'nin sürdürülebilir büyümesini desteklemeye devam ettiğini aktaran Binbaşgil, “2023’ün ilk yarısında ekonomimize sağladığımız kredi desteğini 782 milyar TL’si nakdi olmak üzere toplam 990 milyar TL seviyesine çıkardık. Toplam mevduatımız 1 trilyon 6 milyar TL’ye, aktiflerimiz ise 1 trilyon 527 milyar TL’ye ulaştı. Yüzde 19,3 düzeyinde gerçekleşen güçlü konsolide sermaye yeterlilik oranımızla, reel sektörün büyümesine ve gelişmesine destek olmayı sürdürdük. Bankamız 31 milyar 18 milyon TL konsolide net kâr elde etti.” ifadelerini kullandı.

        Binbaşgil, yılın ilk yarısında 1 milyonun üzerinde net aktif müşteri bazı büyümesi gerçekleştirdiklerini vurgulayarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

        "Böylece son 1,5 yılda aktif müşteri sayımızı 3,6 milyon artırmayı başardık. Bu olağanüstü gelişimin gelir üretimimiz ve pazar payı kazanımlarımıza önemli etkisi oldu. Uzun zamandır teknolojimize önemli yatırımlar yapıyoruz.

        Geleceğin bankacılığı vizyonumuzla yaptığımız bu yatırımlar sayesinde dijitalleşme, tasarım, ileri analitik ve altyapı alanlarında uluslararası standartların da ötesine geçen uygulama ve teknolojilere sahibiz. Başarılı sonuçlarımızın arkasında bu vizyonu ortaya koyan, hayata geçiren ve her gün ileriye taşıyan Akbanklılar var. Yakaladığımız pozitif trendin önümüzdeki yıllarda da süreceğine inanıyorum. Yılın ilk yarısındaki başarılı performansları için çalışma arkadaşlarıma ve bizlere duydukları güven için başta müşterilerimiz olmak üzere tüm paydaşlarımıza teşekkür ederim.”

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