"Akciğer kanseri dünyada giderek artıyor"

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"SİGARADAN SONRAKİ ÖNEMLİ BİR RİSK FAKTÖRÜ GENETİK YATKINLIK" Akciğer kanserinde diğer risk faktörlerini de vurgulayan Prof. Dr. Görgüner, "Sigaradan sonraki önemli bir risk faktörü genetik yatkınlık. Ailesinde veya akrabalarında akciğer kanseri öyküsü olan kişiler iki kat daha fazla risk altında. Yine akciğer kanserlerinin yüzde 5 ile 10´undan mesleki maruziyet sorumlu tutulmakta. Bunların en bilineni asbest maruziyeti olup, arsenik, krom, formaldehit, silika, ağır metaller ve polisiklik aromatik hidrokarbonlar diğer mesleki kanserojenlerdendir. Radyasyon, radon gazı, tomografi gibi görüntüleme yöntemlerinin radyasyonuna maruz kalmak da akciğer kanseri riskini artırmaktadır. Hava kirliliği, yaşlılık, alkol de akciğer kanserinde risk faktörlerindendir" şeklinde ifade etti.

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TANI KONULDUĞUNDA ÇOK GEÇ OLABİLİR Akciğer kanserinin genellikle ileri evrede belirti verdiğini söyleyen Prof. Dr. Görgüner, "En belirgin belirtisi karakter değiştiren öksürüktür. Bunu nefes darlığı, göğüs ağrısı ve kanlı balgam takip eder. İleri evrelerde ses kısıklığı, boyunda ve yüzde şişlik, omuz ağrısı, kolda güçsüzlük, yaygın vücut ağrıları görülebilir. Horner sendromu olarak adlandırılan göz kapağında düşme, göz bebeğinde küçülme ve aynı tarafta yüzün yarısında terleme bozukluğu belirtiler arasındadır. Tanısı konmuş hastaların yüzde 30´unda akciğerde su toplaması meydana gelmektedir. Ayrıca iştahsızlık, kilo kaybı, yorgunluk gibi diğer birçok kanser türünde görülebilen belirtiler de akciğer kanserinde yer alabilir.

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Bu belirtilerden herhangi birinin yaşanması durumunda mutlaka bir göğüs hastalıkları bölümüne başvurulmalıdır. Çünkü akciğer kanseri sinsi bir hastalıktır ve genellikle geç belirti verir. Bu durum hastalığın erken tespit edilme olasılığını azaltır ve dolayısıyla tedavi şansını düşürür. Bu nedenle belirli risk faktörlerine sahip kişiler mutlaka düzenli tıbbi kontrollerini yaptırmalı ve belirtileri ciddiye almalıdır" dedi.

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