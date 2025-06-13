Akciğer kanseri ölüme yol açan hastalıklar arasında 6. sırada

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Cengiz Şen, akciğer kanserinin, ölüme en fazla neden olan kanser türü olduğunu ve yılda yaklaşık 2 milyon insanın bu nedenle hayatını kaybettiğini belirtti.

Türkiye’nin 100 binde 68 görülme sıklığı oranıyla erkeklerde nüfusa göre en fazla akciğer kanserine rastlanılan ülke olduğunu ifade eden Uzm. Dr. Şen, “Son 20 yıl içinde tedavide yeni gelişmelere rağmen tüm akciğer kanseri vakalarındaki 5 yıllık yaşam süresi çok az değişim göstermiştir. 100 hastadan sadece 18’i 5 yıl sonunda hayatta kalabilmektedir. Bunun en önemli nedeni teşhisin çok geç konabilmesidir. Akciğer kanserinde hastaların çoğu hastalık kendi bölgesinde yayılmış (Evre 3) veya metastaz yapmışken (Evre 4) tespit edilebilmektedir” diye konuştu.

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"SİGARAYI BIRAKIN VE DÜŞÜK DOZ AKCİĞER TOMOGRAFİSİ ÇEKTİRİN"

Son yıllarda meme, serviks ve kolon kanserinde tarama programlarının başarısı ile erken teşhis oranları ve tedavi şansının yükselip; ölüm oranlarının azaldığını ifade eden Uzm. Dr. Şen, “Bu veriler akciğer kanseri tarama programlarının gerekliliğini bir kez daha ortaya koymuştur. 2011 yılında yaklaşık 53 bin kişi üzerinde yapılan bir araştırmada henüz şikayeti olmayan sigara içen kişilerde her yıl çekilen düşük doz akciğer tomografisi ile akciğer kanserine bağlı ölüm oranlarında belirgin azalma saptandığı gösterilmiştir. Daha sonra yapılan diğer çalışmaların da ışığında günümüzde akciğer kanseri erken tanısında düşük doz akciğer tomografisi çekilmesi önerilmektedir. Bununla birlikte sigaranın bırakılmasının ve hiç içilmemesinin akciğer kanserini önlemede en önemli ve etkili yöntem olduğu unutulmamalıdır” dedi.