Akciğer kanseri, tüm organ kanserleri içerisinde en çok ölüme yol açan kanser türü. Akciğerlere zarar veren en güçlü faktör ise sigara. Uzmanlar, kirli havaya maruz kalmamak, sigara içmemek ve sigara içilen ortamda bulunmamak gerektiğine dikkat çekerken, sağlıklı beslenme ile de akciğerlerin kendisini yenilerek temizlediğini de dikkat çekiyor.