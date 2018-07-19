Akdeniz'de göçmen kurtarma operasyonuna katılan NBA yıldızı Gasol: Alan Kurdi'yi gördükten sonra yardıma karar verdim

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Memphis Grizzlies forması giyen İspanyol Marc Gasol, Akdeniz'de bir göçmen kurtarma operasyonuna katıldı. Gasol göçmenlere yardıma, 2015'te Bodrum'da cansız bedeni kıyıya vuran Suriyeli bebek Alan Kurdi'nin fotoğrafını gördükten sonra karar verdiğini söyledi.

Geçen Salı günü, İspanyol sivil toplum kuruluşu Open Arms'ın Akdeniz'de yaptığı kurtarma operasyonunda parçalanmış bir teknede bir kadın ile bir bebeğin cesedine ulaşılmış, bir kadın ise kurtarılmıştı.

Bu operasyonun görüntülerinde, NBA yıldızı Marc Gasol'un da aktif olarak denizdeki yardım çalışmalarına katıldığı görülüyor.

Gasol operasyonun ardından Twitter'a bir mesaj yazarak "Hayal kırıklığı, öfke ve çaresizlik. Bu kadar savunmasız insanın denizde kaderlerine terk edilmesi inanılmaz" dedi.

'Payımıza düşeni yapmalıyız'

Bugün de İtalyan gazetelerinde mülakatları yayımlanan Marc Gasol, deniz yoluyla Avrupa'ya ulaşmaya çalışan göçmenlere yardıma, 2015'te 3 yaşındayken hayatını kaybeden Alan Kurdi'nin görüntüleri sonrası karar verdiğini anlattı.

Gasol, La Repubblica gazetesine verdiği mülakatta, "Sizi bu çalışmalara katılmaya iten ne oldu?" sorusuna şöyle yanıt verdi:

"2015'te Türk sahillerinde ölen Suriyeli çocuk Alan'ın fotoğrafı bende öfke hissi yarattı, aynı zamanda da bu gibi şeylerin bir daha yaşanmaması için her birimizin payına düşeni yapması gerektiğini anlamamı sağladı."

Gasol, Open Arms örgütünün kurucusu Oscar Camps'la tanışmasının ardından da örgütün gemisiyle yardım çalışmalarına katılmaya karar verdiğini anlattı. Gasol, Open Arms'ın kurucusu Camps'ın "tüm maddi, şahsi ve lojistik kaynaklarını bu davaya adamasına hayran kaldığını" söyledi.

Tanınmış bir basketbol yıldızı olarak, göçmenleri kurtarma çalışmalarıyla "örnek olmak" istediğini de söyleyen Gasol, "Bu yaşananların ne kadar vahim olduğunu göstermek zorundayız" dedi.

Corriere della Sera'ya da konuşan Gasol, geçen sene de denizdeki arama-kurtarma çalışmalarına katılmak istediğini ancak işi gereği bunu yapamadığını, bu sene ise tatilini bu şekilde geçirmeye karar verdiğini söyledi.

Corriere, "Yılda neredeyse 20 milyon dolar kazanan, on yıldır NBA'in en üst seviyelerinde bulunan Memphis Grizzles oyuncusu Marc Gasol, tatilinin bir kısmını böyle geçiriyor" diye yazdı.

"Libya sahil muhafızları 3 kişiyi denizde terk etti"

Gasol, önceki gün katıldığı kurtarma çalışmasında yaşananları şöyle aktardı:

"Libya'ya ait bir devriye gemisi ile bir ticari gemi arasındaki telsiz konuşmasını duyduk. Anladık ki, Libya devriye gemisi bir göçmen teknesinden aldığı göçmenleri Libya'ya geri götürüyordu. Göçmen teknesini de imha etmişlerdi. Ancak en az 3 kişiyi denizde terk etmişlerdi. Arama çalışmalarına başladık.

"Olay yerine vardığımızda ilk başta sağ kalan kimse yok gibi görünüyordu. Ama yaklaştıkça bir kadının sağ olduğunu gördük. Yarım metrelik bir tahta parçasına tek koluyla tutunuyordu. Bir kadın ve bir bebek ise ölmüştü.

Üçünü de önce botumuza sonra da gemimize taşıdık. Sağ olan kadını doktorlara emanet ettik. Şoktaydı. Kendisine yardım edeceğimizi söyledik. Kamerunlu olduğunu ve isminin Josefa olduğunu öğrendik."

İtalya'ya değil İspanya'ya götürdüler

Bu operasyonun ardından Open Arms kurucusu Oscar Camps, "Libya sahil muhafızları 158 kişiyi denizden kurtardıklarını açıkladı. Ama söylemedikleri bir şey vardı: Libya'ya ait devriye gemisine binmek istemeyen 2 kadın ve bir çocuğu geride bırakıp teknelerini de batırmışlardı" dedi.

Camps, iki kişinin naaşı ile kurtarılan kadını taşıyan gemilerinin İtalya'ya daha yakın olmasına rağmen, İtalyan hükümetinin denizde arama-kurtarma çalışmaları yapan sivil toplum kuruluşlarına karşı politikaları nedeniyle bu ülkeye değil İspanya'ya gitmesine karar verdiklerini de belirtti.

Kurtarılan kadın Josefa'nın İtalya'da bırakılması halinde "güvenliğinden ve özgürce ifade verip veremeyeceğinden endişeli olduklarını" söyledi.

İtalya'da tepki

Bir kadın ve bir bebeğin cesedine ulaşılması ve 2 gün kadar denizde kaldıktan sonra şok halindeyken kurtarılan Josefa'nın görüntüleri İtalya'da hükümetin göç karşıtı politikalarına tepkiyi artırdı.

İtalyan limanlarını, denizde arama-kurtarma operasyonları yapan sivil toplum kuruluşlarının gemilerine kapatan İçişleri Bakanı Matteo Salvini, bakanlık önünde düzenlenen bir gösteriyle protesto edildi.

Ellerine kırmızı boya süren göstericiler Salvini'ye ve hükümete "ellerinize kan bulaştı" mesajı verdi.

Salvini hakkında parlamentoda bir güvensizlik oylaması yapılması talebiyle de bir imza kampanyası başlatıldı.

Salvini'nin "ırk, etnisite, millet, din ayrımı yaparak ırkçı nefreti teşvik ettiği" gerekçesiyle güvensizlik oylamasına tabi tutulması talebiyle başlatılan imza kampanyasını aralarında muhalif politikacıların da olduğu 120 binden fazla kişi imzaladı.

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