Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret halka arz oluyor. 3.7 milyar TL büyüklüğündeki halka arzda firma, toplamda 95 milyon 487 bin 612 lot hisse dağıtımı yapacak. Yıldız Pazar'da işlem görecek olan şirket, halka arzdan elde edeceği fonun büyük kısmını yatırım finansmanı için kullanmayı planlıyor. İşte, Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret'in halka arzına dair tüm detaylar...