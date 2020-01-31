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Akhisar ve Kırkağaç'ta yarıyıl tatili, 10 Şubat'a kadar uzatıldı

Manisa Valiliği, meydana gelen depremler nedeniyle Akhisar ve Kırkağaç ilçelerinde yarıyıl tatilinin 10 Şubat'a kadar uzatıldığını açıkladı.

Manisa Valiliği
DHA

Manisa Valiliği, 22 Ocak'ta merkez üssü Akhisar olan 5.4 büyüklüğünde meydana gelen deprem ve 28 Ocak'ta merkez üssü Kırkağaç olan 4.8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle bu ilçelerde yarıyıl tatilinin 10 Şubat'a kadar uzatıldığını bildirdi. Valilikten yapılan açıklamada, "22.01.2020 tarihinde Akhisar ve 28.01.2020 tarihinde Kırkağaç ilçelerimizde meydana gelen deprem nedeniyle; Akhisar ve Kırkağaç ilçelerinde anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde 10.02.2020 tarihine kadar eğitim-öğretim faaliyetlerine ara verilmiştir" denildi.

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