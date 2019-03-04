Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Akhisarspor'un konuğu Aytemiz Alanyaspor'du.

İlk yarısı golsüz sona eren maçta konuk ekip kaleci Milan Lukac'ın kendi kalesine attığı golle öne geçti: 0-1.

Ev sahibi 74. dakikada Zeki Yavru ile eşitliği yakalarken 3 dakika sonra Bilal Kısa Akhisar'ı öne geçirdi: 2-1.

Akigolar'da 87. dakikada bir kez daha sahneye çıkarak skoru belirlerdi: 3-1. Akhisar bu sonuçla 8 haftalık galibiyet hasretini dindirirken Alanya'nın da iki maçlık galibiyet serisi sona erdi.