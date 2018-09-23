Geçen sezon ligdeki iki maçı kazanan ancak hem Ziraat Türkiye Kupası'nda hem de TFF Süper Kupası'nda rakibine boyun eğen Galatasaray, Akhisarspor'a konuk oluyor.

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AKHİSARSPOR - GALATASARAY

SAAT: 19:00

HAKEM: Yaşar Kemal Uğurlu

STAT: Spor Toto Akhisar

YAYIN: BeIN SPORTS 1

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Serdar, Ozan, Nagatomo, Ndiaye, Fernando, Emre, Sinan, Rodrigues, Henry Onyekuru

Süper Lig'in geride kalan 5 haftasında 4 galibiyet, 1 mağlubiyetle 12 puan toplayan sarı-kırmızılı ekip, haftaya puan tablosunun ilk sırasında girdi.

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Hafta içinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımını 3-0 yenerek organizasyona galibiyetle başlayan Galatasaray, moral depoladı. Sarı-kırmızılı ekip, Akhisarspor müsabakasını kazanarak, maç fazlasıyla Medipol Başakşehir'e kaptırdığı liderliği devralmak istiyor.

Galatasaray'da cezalı Younes Belhanda dışında eksik oyuncu bulunmuyor.

Geride kalan sezon Ziraat Türkiye Kupası'nı, bu sezon başında ise TFF Süper Kupa'yı müzesine götüren Akhisarspor ise Süper Lig'e iyi başlayamadı. Ege temsilcisi, 5 hafta sonunda 2 beraberlik, 3 mağlubiyetle puan tablosunun dibine demir attı.

GEÇEN SEZON LİGDEKİ İKİ MAÇI DA GALATASARAY ALDI

Galatasaray ile Akhisarspor, Süper Lig'de 13. kez karşı karşıya geliyor. Ege temsilcisinin Süper Lig'e yükselmesiyle başlayan rekabette geride kalan 12 maçtan 11'ini Galatasaray, birini Akhisarspor kazandı. Sarı-kırmızılıların 36 golüne, yeşil-siyahlılar 12 golle yanıt verdi. Geçen sezonki lig maçlarında Galatasaray, evinde 4-2, deplasmanda da 2-1'lik skorlarla galip geldi.

Akhisarspor, evindeki 6 maçtan birini kazanırken, Galatasaray deplasmanda 5 kez galip geldi. Manisa'da Akhisarspor 6, Galatasaray 12 kez gol sevinci yaşadı.

GALATASARAY İLK YARIDA YİYOR

Galatasaray, bu sezon kalesinde gördüğü 6 golün 4'ünü masabakaların ilk yarılarında yedi.

Trabzonspor maçının ilk yarısında rakibinin 3 golüne engel olamayan sarı-kırmızılı takım, MKE Ankaragücü karşılaşmasının ilk yarısında ise bir kez meşin yuvarlağı ağlarından çıkardı.

Sarı-kırmızılı takım, Trabzonspor ve Kasımpaşa maçlarının ikinci yarılarında ise kalesinde birer gol gördü.

SON 6 SEZONUN EN SKORER BAŞLANGICI!

Galatasaray, Süper Lig'de kaydettiği 14 golle 5. haftalar itibarıyla son 6 sezonun en skorer başlangıcını yaptı.

Ligde 2012-2013 sezonunda yine teknik direktör Fatih Terim yönetiminde ilk 5 haftayı 15 golle geçen sarı-kırmızılı takım, sonraki 5 sezonda bu sürede 14 gole ulaşamadı.

Galatasaray, geçen sezon ilk 5 haftada 13 kez ağları havalandırmıştı.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI VE SÜPER KUPA'DA GÜLEN AKHİSARSPOR!

Öte yandan iki takım bu sezon başında TFF Süper Kupa maçında karşılaştı. Konya'daki müsabakanın normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 tamamlandı. Ege temsilcisi seri penaltı atışları sonucu kupayı tarihinde ilk kez müzesine götürdü.

Diğer yandan, taraflar geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde eşleşti. Evindeki maçı 2-1 kaybeden Akhisarspor, deplasmanda 2-0 galip gelerek turu geçti.

ASLAN, İKİNCİ YARILARDA ŞAHLANIYOR

Galatasaray, bu sezon gollerinin çok büyük bölümünü karşılaşmaların ikinci yarılarında buldu.

Süper Lig'in geride kalan bölümünde MKE Ankaragücü, Göztepe, Aytemiz Alanyaspor, Kasımpaşa ile oynadığı maçları kazanan ve Trabzonspor'a yenilen sarı-kırmızılı takım, bu müsabakalarda 14 kez ağları havalandırırken, kalesinde ise 6 gol gördü.

Galatasaray, ligde yaptığı maçlarda ürettiği 14 golün 10'unu karşılaşmaların ikinci yarısında kaydetti.

Sarı-kırmızılı takım, MKE Ankaragücü maçında ikinci yarısında 1, Aytemiz Alanyaspor karşılaşmanın ikinci devresinde 5, Kasımpaşa maçının ikinci bölümünde ise 4 kez ağları havalandırma başarısı gösterdi.

Galatasaray, MKE Ankaragücü karşılaşmasının ilk yarısında 2, Göztepe ve Aytemiz Alanyaspor maçlarının ilk bölümünde ise birer kez topu ağlarla buluşturdu.

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