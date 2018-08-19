Akhisarspor’un evinde 1-1 berabere kaldığı maçın ardından konuşan Teknik Direktör Safet Susic rakibine tükürerek kırmızı kart gören Seleznov’a ceza vereceklerini söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Akhisarspor, evinde Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Susic, “Maça baktığımızda iki takım da ofansif oynadı ve birçok pozisyon buldu. Biz yaklaşık bir saat eksik oynadık. İkinci yarıda golü bulduk ve 1 puan aldık. Bu mücadeleyle ve 10 kişiyle oynadığımız için bir puana mutlu olmak zorundayız” dedi.

VAR YAKALADI! SELEZNYOV'A KIRMIZI KART

"VAR İYİ BİR SİSTEM"



Kırmızı kart gören Seleznov’a ceza vereceklerini belirten tecrübeli teknik adam, “Seleznov, kırmızı kart pozisyonundan 2-3 dakika önce yediği tekmeden sonra o reaksiyonu gösterdi. Bilmeli ki artık her şey kontrol altında. Bu geceyi bitirdik ancak ceza alacak. İşin kötü tarafı da bu. Seleznov bu seneye de iyi başlamıştı. Üzüntülüyüz ama kendisine ceza vereceğiz. Bu pozisyon Türk futbolu için de iyi bir örnek oldu. VAR ile artık her şey kontrol altında. Türk futbolu için VAR çok iyi bir sistem olacak” ifadelerini kullandı.

RİZESPOR PUANDAN MEMNUN

Akhisarspor deplasmanından bir puanla dönen Çaykur Rizespor’da Teknik Direktör İbrahim Üzülmez, ortaya koydukları performans sebebiyle oyuncularını tebrik etti.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Üzülmez, “Bizim için zor bir gece oldu. İki takımı da tebrik etmek gerekiyor. İki takımın da kazanabileceği bir maçtı. Belki 10 kişilik rakibe karşı kazanamadık ama mücadele anlamında oyuncularımı kutluyorum. Canla-başla mücadele ettiler. Geçen senenin Türkiye Kupası, senenin Süper Kupa şampiyonuna karşı oynadık. İyi bir takım ve iyi bir taraftarı var. Onları da tebrik etmek lazım. Goller, mücadele derken bugün buraya gelen taraftarlara da iyi bir maç izlettirdik. Kazanabiliriz, kaybedebiliriz ama sahada her zaman karakter koymamız gerekiyor. Çok şükür İbrahim Üzülmez’in takımı o karakteri sahaya yansıtıyor. Bugün geçen seneden 6 oyuncuyla sahaya çıktı. Belki rakiplerimiz bizden daha geniş bir kadroya sahip. Ancak tüm oyuncularımız formanın hakkını veriyor” dedi.





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