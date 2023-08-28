Akif dizisi konusu nedir ve nerede çekildi? TRT 1 dizisi Akif oyuncuları kimler?
TRT 1'in dijital platformu Tabii'de yayınlanan Akif dizisi, gün itibariyle izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Fikret Kuşkan, Özge Borak ve Ertan Saban'ın başrollerini üstlendiği dizinin konusu, oyuncu kadrosu ve çekildiği yer ilişkin tüm bilinmesi gerekenleri bir araya getirdik. İşte, ayrıntılar...
Kış dönemine kısa bir süre kala yeni diziler de yayın hayatına başladı. TRT 1'nin çekimleri İstanbul'da gerçekleştirilen yeni dizisi Akif, bu akşam ilk bölümüyle izleyicilerle buluşuyor. İşte, her Pazartesi günü yayınlanacak dizinin konusu ve oyuncu kadrosu...
AKİF DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?
Mehmet Akif Ersoy'u Fikret Kuşkan'ın canlandırdığı yapımda, Akif'in eşi İsmet Hanım'ı ise Özge Borak oynuyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Ertan Saban, Erdem Akakçe, Adnan Biricik, Taha Boran Özbek, Gökçe Akyıldız, Şifanur Gül ve Sevgi Temel de yer alıyor.
Dizinin yapımcılığını Raif İnan ve Uğur Uzunok, yönetmenliğini ise Selahattin Sancaklı üstleniyor. Dizinin senaryo ekibinde Uğur Uzunok'un yanı sıra Nurullah Sevimli ve Tacettin Girgin yer alıyor.
AKİF DİZİSİ KONUSU NEDİR?
13 bölümden oluşan mini dizi, İstiklal Marşı'nın şairi Mehmet Akif Ersoy'un 1913 ile 1924 arasındaki hayatını ekranlara taşıyacak.Bir yandan ailesini bir arada tutmaya, bir yandan da memleketin gençlerine cesaret vermeye çalışan Ersoy'un yanı sıra dizide Tevfik Fikret, Recaizade Mahmut Ekrem, Süleyman Nazif, Abdülhak Hamid Tarhan, Enver Paşa, Talat Paşa, Halide Edip Adıvar ve Kara Kemal gibi dönemin önemli karakterleri de yer alıyor.
TRT'nin yeni açılacak dijital platformunda yayınlanacak
Ersoy'un aile fertlerinden Mümtaz'ın, Balkan Harbi'nin en hararetli günlerinde cepheden fikirleri değişmiş olarak dönmesiyle başlayan hikaye, usta şairin İstiklal Marşı'nı yazma sürecini işliyor.
Bir yanda ailesini bir arada tutmaya, bir yandan da memleketin gençlerine cesaret vermeye çalışan Ersoy'un yanı sıra dizide Tevfik Fikret, Recaizade Mahmut Ekrem, Süleyman Nazif, Abdülhak Hamid Tarhan, Enver Paşa, Talat Paşa, Halide Edip Adıvar ve Kara Kemal gibi dönemin önemli karakterleri de yer alıyor.
13 bölümlük mini dizinin TRT'nin yeni açılacak dijital platformunda yayınlanması planlanıyor.
Çekimleri İzmit Seka Platosu'nda devam eden dizinin yapımcılığını Kirli Kedi, tasarımcı yapımcılığını Uğur Uzunok, yönetmenliğini Selahattin Sancaklı, senaristliğini ise Uğur Uzunok, Nurullah Sevimli ve Tacettin Girgin üstleniyor.
Dizinin oyuncu kadrosunda Ertan Saban, Erdem Akakçe, Adnan Biricik, Taha Boran Özbek, Şifanur Gül ve Sevgi Temel de yer alıyor.