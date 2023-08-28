Haberler Televizyon Akif dizisi konusu nedir ve nerede çekildi? TRT 1 dizisi Akif oyuncuları kimler?

Akif dizisi konusu nedir ve nerede çekildi? TRT 1 dizisi Akif oyuncuları kimler? TRT 1'in dijital platformu Tabii'de yayınlanan Akif dizisi, gün itibariyle izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Fikret Kuşkan, Özge Borak ve Ertan Saban'ın başrollerini üstlendiği dizinin konusu, oyuncu kadrosu ve çekildiği yer ilişkin tüm bilinmesi gerekenleri bir araya getirdik. İşte, ayrıntılar... Habertürk Giriş: 28.08.2023 - 17:31 Güncelleme: 28.08.2023 - 17:31 facebook

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Kış dönemine kısa bir süre kala yeni diziler de yayın hayatına başladı. TRT 1'nin çekimleri İstanbul'da gerçekleştirilen yeni dizisi Akif, bu akşam ilk bölümüyle izleyicilerle buluşuyor. İşte, her Pazartesi günü yayınlanacak dizinin konusu ve oyuncu kadrosu...

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AKİF DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER? Mehmet Akif Ersoy'u Fikret Kuşkan'ın canlandırdığı yapımda, Akif'in eşi İsmet Hanım'ı ise Özge Borak oynuyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Ertan Saban, Erdem Akakçe, Adnan Biricik, Taha Boran Özbek, Gökçe Akyıldız, Şifanur Gül ve Sevgi Temel de yer alıyor. Dizinin yapımcılığını Raif İnan ve Uğur Uzunok, yönetmenliğini ise Selahattin Sancaklı üstleniyor. Dizinin senaryo ekibinde Uğur Uzunok'un yanı sıra Nurullah Sevimli ve Tacettin Girgin yer alıyor.