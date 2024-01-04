Akıllı ev ile bağlantılı araç entegrasyonu SmartThings platformu ile Hyundai Motor Group'un bağlantılı araç teknolojileri, geleceğin yaşam tarzına yönelik çözümlerin geliştirilmesi için önemli bir adım atıyor. Platform, elektrikli araçlar da dahil olmak üzere bağlantılı otomobilleri destekleyecek şekilde genişletmek üzere global ölçekte iş birliği yaptı

Samsung Electronics, SmartThings platformunu elektrikli araçlar da dahil olmak üzere bağlantılı otomobilleri destekleyecek şekilde genişletmek üzere Hyundai Motor Group ile iş birliği yaptığını duyurdu. Duyuru, şirketlerin akıllı ev ve bağlantılı otomobilleri tamamen entegre ederek geleceğin yaşam tarzına yönelik çözümler geliştirmek üzere 3 Ocak'ta imzalanan iyi niyet sözleşmesinin ardından yapıldı. Bu hizmetin henüz hangi ülkelerde geçerli olacağına dair resmi bir açıklama yapılmasa da önümüzdeki günlerde akıllı ev ve otomobil entegrasyonunun artacağı öngörülüyor.

EVDEN OTOMOBİL KONTROL EDİLECEK

Bu ortaklık kapsamında Koreli üreticiler Hyundai ve Kia, Samsung'un SmartThings platformu ile güçlerini birleştirerek entegre bir ev enerji yönetimi sistemi ve yenilikçi akıllı ev teknolojileri geliştirecekler. Her iki şirketin 'Evden Araca' ve 'Araçtan Eve' hizmetlerini kapsayacak şekilde tasarlanarak, elektrikli araçlar da dahil olmak üzere bir dizi bağlantılı araç teknolojisini entegre edilecek.

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Evden Arabaya ve Arabadan Eve hizmetleri, akıllı ev ile araç içi bilgi-eğlence sistemlerini birbirine bağlayarak her iki yönde uzaktan kontrol imkanı sağlıyor.

Kullanıcılar SmartThings platformu aracılığıyla evdeyken arabalarıyla ilgili çeşitli işlemleri gerçekleştirebilecek. Bu işlemler arasında aracı çalıştırmak, akıllı klimayı kontrol etmek, camları açıp kapamak ve şarj seviyelerini kontrol etmek yer alıyor. Ayrıca araç içerisinden evdeki TV, klima ve elektrikli aracın şarj cihazları gibi ev aletlerini kontrol etmek de mümkün olacak.

Kullanıcılar "güne başlama" ve "eve dönüş" gibi rutinlerini, araçları da dahil olmak üzere, birden fazla cihazı aynı anda çalıştırarak SmartThings üzerinden yönetebilecek. Örneğin, bir Galaxy akıllı telefonun sabah alarmı çaldığında, perdeler, ışıklar ve televizyon otomatik olarak açılabilecek. Kullanıcılar işe gitmek için evden dışarı çıkarken, araçları ideal sıcaklığa göre kendini ayarlamış olacak. Ayrıca kullanıcılar, elektrikli araçlarının kalan pil gücü seviyesi ve sürüş menzili gibi bilgilerini, akıllı telefon ve TV ekranlarından görüntüleyebilecek.

Entegre ev enerji yönetimi hizmeti sayesinde kullanıcılar, evlerindeki bağlantılı cihazların ne kadar enerji tükettiğini de takip edebilecek. Elektrikli araçlarının ve şarj cihazlarının enerji bilgilerini de görüntüleyebilecek olan kullanıcılar böylece, araçlarını en uygun zamanda şarj edebilecek. Entegre ev enerji yönetimi hizmetine bağlanan elektrikli araçlar, günün farklı saatlerine göre farklı fiyatlandırma bilgilerini, güç talep yanıtı (DR) programını, fotovoltaik (PV) ve enerji depolama sistemi (ESS) verilerine ve zamana göre karbon emisyonlarını hesaplayabilecek, şarj için en uygun zamanı otomatik olarak ayarlama imkanına kavuşacak.