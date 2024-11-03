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        Haberler Gündem 3. Sayfa Akıma kapıldı, 3 metreden düştü | Son dakika haberleri

        Akıma kapıldı, 3 metreden düştü

        Şanlıurfa'da Cemil Akyıldız adlı işçi, elektrik arızası için çıktığı direkte akıma kapıldı. Olayda 3 metreden düşen Akyıldız hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2024 - 13:51 Güncelleme: 03.11.2024 - 13:51
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        Akıma kapıldı, 3 metreden düştü
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        Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti.

        AA'da yer alan habere göre ilçede bir arızayı gidermek için direğe çıkan elektrikçi Cemil Akyıldız, akıma kapılarak yaklaşık 3 metre yükseklikten aşağı düştü.

        KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

        Durumu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

        Ağır yaralanan Akyıldız, kaldırıldığı Bozova Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

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        #Şanlıurfa
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