Akın Tekstil için konkordato kararı

Akın Tekstil'den yapılan açıklamada "Konkordato talepli başvurumuza, Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi 2025/255 sayılı dosya ile 18.03.2025 tarihinde bu tarihten itibaren üç ay geçici mühlet verilmiş, geçici Konkordato komiserleri görevlendirilmiş ve tedbir kararlarına hükmedilmiştir. Şirketimiz olağan faaliyetlerine devam edecek, başta bankalar olmak üzere tüm alacaklılar ile Şirketimizin mevcut borçlarının yeniden yapılandırılması amacıyla görüşmeler gerçekleştirilecektir" denildi.

KAP açıklamasında ayrıca şu ifadelere yer verildi:

Şirketimiz azlık pay sahiplerinin Şirketimiz aleyhine açmış oldukları davalar neticesinde, Şirketimizin finansman kaynaklarına erişimi zorlaşmış ve bahsi geçen nedenden dolayı bankalar nezdindeki imajımız zarar görerek işletme sermayesine erişim imkânsız hale gelmiştir. İçinde bulunduğumuz sektör itibariyle müşteri siparişinden tahsilat aşamasına kadar yaklaşık 4-5 ay geçmektedir. Bu süre zarfında işletme sermayesinin yetersiz olması durumunda paranın zaman maliyetine katlanılmak suretiyle dış finansman ihtiyacı kaçınılmazdır. Dış finansman temininde yaşanan zorluk üretim faaliyetlerinin aksamaması için gerekli olan yeterli tedarik zincirinin bozulmasına ve mevcut borçların ödeme kabiliyetinin azalmasına yol açmıştır.

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Durum bu hal üzereyken; alacaklılar tarafından başlatılacak haciz işlemlerinin önüne geçmek, , üretim faaliyetlerimizin devamını sağlamak, Şirket öz varlıklarını korumak ve borsada işlem yapan küçük yatırımcılarımızın herhangi bir hak kaybına maruz kalmamaları için konkordato talepli başvurumuza, Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi 2025/255 sayılı dosya ile 18.03.2025 tarihinde bu tarihten itibaren üç ay geçici mühlet verilmiş, geçici Konkordato komiserleri görevlendirilmiş ve tedbir kararlarına hükmedilmiştir. Şirketimiz olağan faaliyetlerine devam edecek, başta bankalar olmak üzere tüm alacaklılar ile Şirketimizin mevcut borçlarının yeniden yapılandırılması amacıyla görüşmeler gerçekleştirilecektir.

Mahkemeye sunulan rapor kapsamında borçlarımız makul vadelere yayılmak suretiyle ödenmek suretiyle bu güç durumu sorunsuz bir şekilde geçirmeyi hedeflemekteyiz. Devam eden süreçte şirket faaliyetlerinin aksamaması, nakit akışın düzenli hale getirilmesi amacıyla gerekli hassasiyet ve hedeflenen noktaya ulaşılması adına tüm çabalar gösterilecek olup, bu süreçte yaşanan gelişmeler mevzuat kapsamında kamuya açıklanacaktır.