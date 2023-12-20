Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Kültür Sanat
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Edebiyat
        Müzik
        Sinema
        Tiyatro
        Fotoğraf
        Opera-Bale
        Heykel
        Tüm Haberler
        Haberler Kültür-Sanat Opera-Bale AKM'de bir yılbaşı klasiği: Fındıkkıran Balesi

        AKM'de bir yılbaşı klasiği: Fındıkkıran Balesi

        İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin, 27 Aralık akşamı Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştireceği, Çaykovski'nin bir yılbaşı klasiği olan eseri Fındıkkıran Balesi'nin prömiyeri öncesinde hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.12.2023 - 10:19 Güncelleme: 20.12.2023 - 10:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yılbaşı klasiği Fındıkkıran AKM'ye geliyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        İstanbul Devlet Opera ve Balesi, Rus besteci P. İ. Çaykovski’ nin 1891 yılında bestelediği son eseri olan, küçük Alman kız Clara Stahlbaum’un yeni yıl hediyesi olarak aldığı fındıkkıran oyuncağı ile ilgili rüyalarının konu edildiği büyü-masal tarzı bir yılbaşı klasiği Fındıkkıran balesinin prömiyerini 27 Aralık 2023 akşamı, Atatürk Kültür Merkezi – Türk Telekom Opera Salonu’nda gerçekleştirecek. Bu klasik eserin prömiyeri öncesinde hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor.

        Alman yazar E.T.A. Hoffmann'ın 1816'da yazdığı ‘’Fındıkkıran ve Fareler Kralı’’ adlı öyküsünü, ünlü Fransız yazar Alexandre Dumas (père); bir masal havasına dönüştürerek, uyarlama ve çeviri şeklinde 1844'te yayımlamıştır. Bu öykü üzerine P.İ. Çaykovski, Fransız asıllı ünlü koreograf Marius Petipa'nın hazırladığı detaylı libretto üzerine Fındıkkıran balesini bestelemiştir ve dünya prömiyeri 18 Aralık 1892’ de yapılmıştır.

        Günümüzde eser, özellikle yeni yıl klasiği olarak dünyadaki bütün bale topluluklarının repertuvarında değişmez bir yer almakta ve sahnelendiği zamanlarda kapalı gişe olmaktadır.

        İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nin bu yıl sahneleyeceği Fındıkkıran balesinin koreografisi Mehmet Balkan’ a ( M.Petipa – L.Ivanov’ dan sonra) ait. İki perdelik eseri Lale Balkan sahneye koyuyor. Dekor tasarımının Tayfun Çebi, kostüm tasarımının Sevtaç Demirer, ışık tasarımının Taner Aydın ve video prodüksiyonun Ahmet Şeren tarafından gerçekleştirilen Fındıkkıran balesi Ocak ve Şubat aylarında da sanatseverlerle buluşmaya devam edecek.

        FINDIKKIRAN

        Bale 2 Perde

        Reji ve Koreografi: Mehmet BALKAN

        Orkestra Şefi: İbrahim YAZICI / Zdravko LAZAROV

        Sahneye Koyan: Lale BALKAN

        Dekor: Tayfun ÇEBİ

        Kostüm: Sevtaç DEMİRER

        Işık: Taner AYDIN

        REKLAM

        Video Prodüksiyon: Ahmet ŞEREN

        Şeker Perisi / Clara: Berfu ELMAS - Büşra AY - Ayça ANIL - Berin KOCABAŞOĞLU

        Prens / Clara’nın Erkek Arkadaşı: Batur BÜKLÜ - Çağatay ÖZMEN - Yılmaz Berkay GÜNAY

        Çiçek Valsi Prens: Çağatay ÖZMEN, Batur BÜKLÜ, Yılmaz Berkay GÜNAY

        İyilik Perisi: Berin KOCABAŞOĞLU - Gizem A. TUNCAY - Julia HARTMANN

        Drosellmayer: M. Nuri ARKAN - Oliver SPENCE

        Baba: Alkış PEKER - Alper AKALIN

        Anne: Ayşe KIRAN - Özlem ÖZGEN OVACIKLI

        Büyükanne: Tülay YALÇINKAYA - Beyhan BAŞAR - Nilay ÖZAYDIN

        Büyükbaba: Özerk TOZKOPARAN - Cem İNDERE

        Colombine: Zeynep GÜÇOĞLU - Elifsu PAMUKÇU - Buket POLAT

        Harlequin: Can BEZİRGANOĞLU, Berkay TOPÇUOĞLU, Cenk Tan KARAYEL

        Fındıkkıran: Can BEZİRGANOĞLU - Yılmaz Berkay GÜNAY - Arda ERKARA

        Kral Fare: Egemen KEMENT - Ali TÜRKKAN

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Atatürk Kültür Merkezi
        #İstanbul Devlet Opera ve Balesi
        #Çaykovski
        #Fındıkkıran
        #yılbaşı
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        TEM Otoyolu'nda cinayete teşebbüs!
        TEM Otoyolu'nda cinayete teşebbüs!
        3 kentte buzla mücadele için yoğun mesai!
        3 kentte buzla mücadele için yoğun mesai!
        Valilikten açıklama... Eski eş katliamı: 4 ölü!
        Valilikten açıklama... Eski eş katliamı: 4 ölü!
        Kadro sil baştan!
        Kadro sil baştan!
        Ford Türkiye'den Cybertruck paylaşımı
        Ford Türkiye'den Cybertruck paylaşımı
        İsmail Kartal'dan flaş karar!
        İsmail Kartal'dan flaş karar!
        Araştırmaya göre haftada 4 gün mesai stresi azalttı
        Araştırmaya göre haftada 4 gün mesai stresi azalttı
        Haftalardır süren depremlerin ardından yanardağ patladı!
        Haftalardır süren depremlerin ardından yanardağ patladı!
        2 pilot ölmüştü! 3. pilot tutuklandı!
        2 pilot ölmüştü! 3. pilot tutuklandı!
        "Nurgül çok tatlı bir kadın ama..."
        "Nurgül çok tatlı bir kadın ama..."
        11 kişi gözaltına alındı! 45 bin TL'ye çürük raporu!
        11 kişi gözaltına alındı! 45 bin TL'ye çürük raporu!
        Şiddetli yağış ve fırtına can aldı!
        Şiddetli yağış ve fırtına can aldı!
        Zuckerberg’in kıyamet günü sığınağı, benim deprem düdüğüm var!
        Zuckerberg’in kıyamet günü sığınağı, benim deprem düdüğüm var!
        Fiyat balonunun alası evde
        Fiyat balonunun alası evde
        Bazı illerin oy verme saatlerinde değişikliğe gidildi
        Bazı illerin oy verme saatlerinde değişikliğe gidildi
        "Yemek yerine para" diyene vergi
        "Yemek yerine para" diyene vergi
        Gübre'siz borsa yeşermedi
        Gübre'siz borsa yeşermedi
        İstanbulspor Başkanı'ndan ilk açıklama!
        İstanbulspor Başkanı'ndan ilk açıklama!
        İstanbulspor'u hangi cezalar bekliyor?
        İstanbulspor'u hangi cezalar bekliyor?
        Colorado'da Trump kararı: "Bu eyalette başkanlık yarışına giremez"
        Colorado'da Trump kararı: "Bu eyalette başkanlık yarışına giremez"