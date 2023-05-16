İç mimar ve disiplinlerarası tasarımcı Semih Eskicioğlu, eserin tasarımına AKM’nin bulunduğu caddenin silüetinden boyut ve form anlamında referanslar alarak başladı. Eserini tek başına bir heykel olarak değil bütünsel bir parçanın eklenişi olarak ele alan Eskicioğlu, AKM’nin “küre” formundaki Türk Telekom Opera Salonundan ilhamla, operanın ses dalgalarının bir yansıması olarak dalgalı bir form oluşturdu. Atatürk Kültür Merkezi cephesinin geçirgenliğine atıfta bulunan Eskicioğlu, heykelde de geçirgen bir form olan çelik hasırlar kullandı. Bu sayede de heykelin konumlandırıldığı mekânda bulunan ağaçları, tıpkı cephenin geçirgenliği gibi ele aldı. Semih Eskicioğlu, çağdaş restorasyon anlayışında tarihi yapıların restorasyonunda eksik kısımları tamamlamak için de kullanılan çelik hasırlar ile AKM’nin köklü yapısına da atıfta bulundu. Akımlardan arınmış zamansız bir üslupla tasarlanan heykel, şehrin kalbi AKM’nin mimari ruhu ve sanatsal kimliğiyle bütünleşirken, aynı zamanda doğaya, sanata, kente saygılı mütevazı bir eser olarak öne çıkıyor.