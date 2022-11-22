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AKM kayıt stüdyosu kapılarını müzisyenlere açtı

Atatürk Kültür Merkezi içindeki AKM Kayıt Stüdyosu, kayıt yapmak isteyen amatör ya da profesyonel her yaştan müzisyene kapılarını açıyor. 

AKM kayıt stüdyosu kapılarını müzisyenlere açtı

Atatürk Kültür Merkezi içinde, müzik tarihinin farklı yönlerini paylaşmak ve atölyelerle sektörel deneyimler sunmak amacıyla tasarlanan AKM Müzik Platformu, yeni açılan kayıt stüdyosu ile sanatsal üretimin de merkezi oluyor. Kayıt ekipmanlarının ulaşılabilirliğini artırmak ve kaliteli kayıt üretimini desteklemek için hayata geçirilen AKM Kayıt Stüdyosu, kayıt yapmak isteyen amatör ya da profesyonel her yaştan müzisyene kapılarını açıyor.

Aynı anda 16 enstrüman kaydı yapılıyor

Tüm ekipmanların özel danışmanlar tarafından standartların üstünde seçilerek son model teknolojik ürünlerle açılan stüdyoda, aynı anda 16 enstrümanın kaydını gerçekleştirmek mümkün. Uzman personel ve ses mühendisi ile çalışma imkanı sunan stüdyo, erişilebilir bedellerle kiralanabiliyor. AKM’nin web sitesi üzerinden talep formu doldurarak, kayıt için gün ve saat seçilebiliyor. Stüdyo, pazartesi günleri hariç 10.00-18.00 saatleri arasında hizmet veriyor.

AKM’nin açılışından bu yana 80 binden fazla ziyaretçiyi ağırlayan AKM Müzik Platformu’nun bir parçası olan AKM Kayıt Stüdyosu, önümüzdeki dönemde kayıt dışında müzikal ve seslendirme atölyelerine de ev sahipliği yapacak

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