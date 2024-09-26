AKM yeni sezona hazır

Atatürk Kültür Merkezi, yeni sezona hazır.

AKM'de ekim ayında yeni sezonla birlikte sanatseverleri keyifli bir program bekliyor.

ANADOLU ATEŞİ (8 EKİM- 20.30 - TÜRK TELEKOM OPERA SALONU) Kaynağını Anadolu’nun binlerce yıllık mitolojik ve kültürel tarihinden alan Anadolu Ateşi, farklı yörelerden derlenmiş 3000 halk dansı figürü ve halk müziğini içinde barındıran özgün prodüksiyonu ile AKM Türk Telekom Opera Salonu’nda sanatseverlerle buluşmaya devam ediyor. Mustafa Erdoğan imzasını taşıyan proje, Anadolu’nun binlerce yıllık kültür ve tarih mozaiğinin barışla harmanlanan ateşini tüm dünyaya tanıtmayı hedefliyor. Anadolu Ateşi 8 Ekim 20.00’de AKM Türk Telekom Opera Salonunda izleyecilere kültürel bir şölen yaşatacak. REKLAM

BİZİM RENKLERİMİZ- DEVLET HALK DANSLARI TOPLULUĞU (8 EKİM- 20.00- AKM TİYATRO SALONU) Devlet Halk Dansları Topluluğu, "Bizim Renklerimiz" adlı halk dansları gösterisini, 8 Ekim saat 20.00'de Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro Salonunda sahneleyecek. Gösterinin sanat yönetmenliğini V. Yıldız Çankaya üstleniyor. Etkinlikte orkestra eşliğinde; sıla hasreti, aşkın yüceliği ve sevinçler türkülerle dile gelecek. Etkinlikte, Anadolu’nun farklı yörelerine ait halk danslarının en seçkin örnekleri sahnelenecek.

REKLAM CARMINA BURANA - İSTANBUL DEVLET OPERA VE BALESİ (9-10 EKİM - 20.00 TÜRK TELEKOM OPERA SALONU) İstanbul Devlet Opera ve Balesi, Bayern Kütüphanesi'nde bulunan 11, 12 ve 13. yüzyıldan kalan metinlerden esinlenerek Carl Orff tarafından bestelenen Carmina Burana'yı, 9 ve 10 Ekim'de saat 20.00’de Türk Telekom Opera Salonunda 250 kişilik dev kadrosuyla bir kez daha sahneleyecek. Carmina Burana Latince metinlerle doğayı ve aşkı anlatırken, Ortaçağ Avrupa'sının kültürel ve sosyal yaşamını yansıtıyor. AKM’nin görkemli atmosferinde seyirciyle buluşacak eser, döner sahne ve sahne içindeki dinamik geçişlerle dolu bir seyir sunacak. İzleyiciler, sofito boruları sayesinde sahnedeki dekorların adeta dans ettiğine tanıklık edecek. Her bir parça, zaman kodlarıyla senkronize edilerek izleyicilere görsel bir şölen yaşatılacak.

AHUDUDU (10 EKİM - 20.30 - AKM TİYATRO SALONU) Tiyatro tarihinin en çok sahnelenen komedilerinden biri olan "Ahududu", 10 Ekim saat 20:00'de AKM Tiyatro Salonunda izleyiciyle buluşuyor. Joseph Kesselring’in yazdığı, Nedim Saban’ın uyarlayıp yönettiği bu eğlenceli oyun, daha önce Cary Grant’ın başrolünde yer aldığı "Arsenic and Old Lace" adıyla beyazperdeye de uyarlanmıştı. Yeni versiyonda, Suna Keskin ve Melek Baykal başrolde yer alıyor. Melek Baykal, uzun bir aranın ardından sahneye dönüş yaparken, yönetmen Nedim Saban da oyunun "deli" karakteriyle geri dönüyor. Kadroda ayrıca Cem Güler, Bülent Seyran, Birol Engeler, Murat Turhan, Özgür Yetkinoğlu ve Müge Kement gibi isimler yer alıyor.

REKLAM ÂSİTANE MEŞKLERİ- İSTANBUL MEYDAN MEŞKLERİ TOPLULUĞU (11 EKİM- 20.00- AKM TİYATRO SALONU) M. Fatih Çıtlak’ın anlatımıyla İstanbul Meydan Meşkleri Topluluğu tarafından Osmanlı edebiyatının önemli bir parçası olarak kabul edilen “Asitane Meşkleri” dinletisi 11 Ekim Cuma günü saat 20.00’de Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro Salonunda izleyiciler ile buluşacak. Medeniyetimizde, talebenin hocasından öğrendiği musiki eserini okumasına “meşk etme” tabiri kullanılmıştır. Türk musikisinde meşk usulü ise tarih boyunca saraylarda, görkemli konaklarda, camilerde ve tekkelerde uygulanmış ve mekâna, üsluba göre farklı tarzları beraberinde getirmiştir.

ASİ KUŞ (12 EKİM- 20.00- AKM TİYATRO SALONU) Ali Poyrazoğlu, 12 Ekim saat 20.00'de “Asi Kuş” adlı oyunu AKM Tiyatro Salonunda sahneleyecek. Ünlü sanatçı, “Asi Kuş” oyununda, Bizet'nin ünlü operası Carmen'i kendi yorumuyla ele alarak, opera, tiyatro, bale ve güldürü unsurlarını sanatseverlere bir arada sunacak.

UÇAN HOLLANDALI - İSTANBUL DEVLET OPERA VE BALESİ (12 EKİM- 16.00- 17 EKİM 20.00- TÜRK TELEKOM OPERA SALONU) Bestesi ve librettosu ünlü Alman besteci Richard Wagner’e ait “Uçan Hollandalı” eseri, 12 ve 17 Ekim tarihlerinde Türk Telekom Opera Salonunda sahnelenecek. Flaman kültüründe ve gemiciler arasında dilden dile dünyaya yayılarak bir efsaneye dönüşen, birçok edebiyat türüne, sanat eserine, halk türkülerine, şarkılara, seremonilere konu olan, denizlerde sonsuza kadar dolaşmaya mahkûm olan “Uçan Hollandalı” adlı denizcinin hikayesi etrafında şekillenen eser, Wagner’in kendi yaşamına dair izler taşıyor. Sanatçının siyasi ve ekonomik zorluklar içinde varoluş mücadelesinin hikayesini konu alan eser, İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında sanatseverler ile bir kez daha buluşacak.

REKLAM BEZM-İ SAFA - İSTANBUL DEVLET TÜRK MÜZİĞİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA TOPLULUĞU (13 EKİM - 20.00 - AKM TİYATRO SALONU) İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu, “Bezmi-i Safa” konseri 13 Ekim saat 20.00’de AKM Tiyatro Salonunda dinleyicilerle buluşacak. konser, nihavend makamındaki seçkin eserlerden oluşan bir ince saz faslıyla başlayacak. Ardından solist Güzin Değişmez sahne alacak. Konserin sanat yönetmenliğini Osman Kırklıkçı üstleniyor.

BARTOK’UN İZİNDE - ANADOLU’DA (15 EKİM - 20.00 - AKM TİYATRO SALONU) Béla Bartók, 1936 sonbaharında Türkiye’ye gelerek Türk ve Macar halk müziği arasındaki bağlantıları Adnan Saygun ile birlikte araştıran bir müzik adamı. Bu özel gösteri, Bartók’un mirasına adanmış olup, çeşitli etnik kökenlerin halk müziği ve dans geleneklerini bir araya getiriyor. Gösteride müzik, bale ve diğer sanat disiplinleri, iki halkın ortak tarihine dair yeni kültürel bakış açıları sunacak şekilde zenginleştirilecek. Bartók’un araştırmalarından ilham alan bu unutulmaz deneyim, 15 Ekim saat 20:00’de AKM Tiyatro Salonunda izleyicilerle buluşacak.

REKLAM 70’LER 80’LER 90’LAR - İSTANBUL DEVLET MODERN FOLK MÜZİĞİ TOPLULUĞU (15 EKİM- 19.00 - AKM MÜZİK PLATFORMU) İstanbul Devlet Modern Folk Müziği Topluluğu, “70’ler 80’ler 90’lar” konseri 15 Ekim saat 19.00'da AKM Müzik Platformunda gerçekleşecek. konserde, Türkçe pop müziğe damga vurmuş 70'lerden 90'lı yıllara kadar unutulmaz eserler seslendirilecek. Sanat yönetmenliğini Bora Kayalar'ın üstlendiği konserde, solist olarak İrem Sağer Güven sahne alacak.

REZONANS - İSTANBUL DEVLET VE OPERA VE BALESİ (16 EKİM 20.00 - AKM TİYATRO SALONU) İstanbul Devlet Opera ve Balesi Modern Dans Topluluğu MDTistanbul’un tarafından sahnelenen, "Rezonans" dans gösterisi 16 Ekim Çarşamba günü AKM Tiyatro Salonunda seyirciyle buluşuyor. Güney Koreli koreograf Dong Kyu Kim'in 2018'de MDTistanbul için sahneye koyduğu "Heyecan", Evrim Akyay'ın "Rutin" ve İtalyan koreograf Erika Silgoner'in "Pasion S" adlı parçalarının yer aldığı gecenin teması olan "rezonans", titreşim, uyum ve etkileşim kavramlarını vurgulayarak derin ve birbirinden farklı atmosferler oluşturmayı amaçlıyor. Eserin müzikleri Jiho Jang, Tuluğ Tırpan ve Onur Seçki-Utku Şilliler'e ait. Erika Silgoner'in "Pasion S" adlı eseri ise, İstanbul Devlet Opera ve Balesi ile İstanbul İtalyan Kültür Merkezi işbirliği ile hazırlandı.

REKLAM MÜZİK TAKVİMİ EKİM’DEN YANSIYANLAR - CUMHURBAŞKANLIĞI KLASİK TÜRK MÜZİĞİ KOROSU (16 EKİM - 19.00 - MÜZİK PLATFORMU) Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu, 16 Ekim saat 19.00’da AKM Müzik Platformunda "Müzik Takvimi Ekim’den Yansıyanlar" adlı özel bir konser sunacak. Konserde, Türkiye ve dünya tarihindeki önemli sosyal, kültürel ve siyasi olaylarla dinleyiciler, müzik arasındaki bağlantılar üzerinden, perdeye yansıtılan fotoğraf ve belgelerle eşliğinde hem müzikal hem de görsel bir yolculuğa çıkacak. Mehmet Güntekin’in hazırlayıp sunduğu programda, solist olarak Tolga Şekerci ve Aynur Ezgi Yüksel, saz sanatçısı olarak ise Taner Sayacıoğlu, Mahinur Özüstün ve Murat Aydemir sahnede olacak.

LA BAYADERE - İSTANBUL DEVLET OPERA VE BALESİ (16 EKİM - 20.00 - 19 EKİM - 16.00 / 23 EKİM - 20.00 - TÜRK TELEKOM OPERA SALONU) İstanbul Devlet Opera ve Balesi, büyük bale eseri “La Bayadère”i, 16, 19 ve 23 Ekim tarihlerinde AKM Türk Telekom Opera Salonunda sahneleyecek. Romantik ve klasik dönemler arasında köprü kuran bu eser, Hindistan'da geçen büyülü hikayesiyle seyirciye aşk ve entrika dolu bir zaman vaadediyor. Ayşem Sunal Savaşkurt’un sahneye koyup düzenlediği gösterinin orkestra şefliğini Zdravko Lazarov üstleniyor.

HAMİYET MÜZİKAL (18 EKİM - 20.30 - AKM TİYATRO SALONU) Deniz Madanaoğlu’nun yazdığı, yönetmenliğini Işıl Kasapoğlu’nun üstlendiği “Hamiyet” müzikali 18 Ekim saat 20:30’da AKM Tiyatro Salonunda seyircisiyle buluşacak. İşçi mahallesinde eşi ve iki kızıyla mutlu sakin bir hayat sürdüren Hamiyet’in yoksulluk ve hayalperestlik arasında sıkışmış bir içsel yolculuğunu anlatıyor. Hikaye 1980 darbesindeki günlere ışık tutuyor. Oyunun müzikal hikayesi ve şarkı sözleri Peyk grubunun solisti İrfan Alış imzası taşıyor. Başrolde Aslı İnandık’ın olduğu “Hamiyet” müzikalinde Bilgesu Kural, Cansu Bahadır, Esra Kızıldoğan, Ezgi Çelik, Sabahattin Yakut, Sermet Yeşil, Uygar Özçelik rol alıyor.

REKLAM CİHAT HIRÇIN SOLO KONSER - İSTANBUL TARİHİ TÜRK MÜZİĞİ TOPLULUĞU (19 EKİM- 19.00 - MÜZİK PLATFORMU) İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu tarafından dinleyicinin beğenisine sunulacak, “Cihat Hırçın Solo Konseri” 19 Ekim saat 19.00’da AKM Müzik Platformunda gerçekleşecek. Konserde, III. Selim ekolünde yetişmiş Hacı Sadullah Ağa ve Dede Efendi ile başlayan musiki yolculuğu, Hacı Arif Bey, Hacı Faik Bey, Şevki Bey, Medeni Aziz Efendi, Neveser Kökteş, Alaeddin Yavaşca ve Avni Anıl gibi önemli bestecilerin eserleri ile devam edecek.

AŞK BİTER Mİ? (19 EKİM- 20.30- AKM TİYATRO SALONU) İzleyicilere aşkın zaman ve mekân tanımayan yolculuğunu sunan “Aşk Biter Mi?” oyunu, 19 Ekim saat 20.30'da AKM Tiyatro Salonunda sahnelenecek. Başrollerinde Kerem Alışık ve Evrim Alasya’nın yer aldığı oyun, İki eski sevgilinin yıllar sonra yeniden bir araya gelerek geçmişle yüzleşme hikâyesini ele alıyor.

SEZON AÇILIŞ KONSERİ ‘ŞEVKUTARAB KAR’- CUMHURBAŞKANLIĞI KLASİK TÜRK MÜZİĞİ KOROSU (20 EKİM- 11.30- AKM TİYATRO SALONU) Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu’nun, 2024-2025 sezon açılış konseri 20 Ekim saat 11.30’da AKM Tiyatro Salonu'nda Şef Mehmet Güntekin yönetiminde gerçekleşecek. Konserde, Sultan III. Selim’in nadir icra edilen eseri “Şevkutarâb Kâr”, ilk kez koro tarafından seslendirilecek. Solist Neval Güleç, klasik ve neoklasik döneme ait seçkin eserlerle sahne alacak.

MANA MAKAMI- ERAY CİNPİR SOLO KONSER- İSTANBUL MEYDAN MEŞKLERİ TOPLULUĞU (21 EKİM- 19.00- AKM MÜZİK PLATFORMU) İstanbul Meydan Meşkleri Topluluğu’nun sahnede olacağı, Eray Cinpir solistliğindeki “Mana Makamı” konseri 21 Ekim Saat:19.00’da AKM Müzik Platformunda Yüce Gümüş Sanat Yönetmenliğinde dinleyicisiyle buluşuyor.

REKLAM KONSTANTİN EMELYANOV & FESTIVAL ENSEMBLE- BACH İSTANBUL’DA SONBAHAR (21 EKİM- 20.30- AKM TİYATRO SALONU) Ödüllü piyanist Konstantin Emelyanov, Festival Ensemble ile birlikte "Bach İstanbul’da Sonbahar" konseriyle 21 Ekim Pazartesi günü saat 20.30’da Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro Salonunda müzikseverlerle buluşuyor. Konserin ilk yarısında solo performans, ikinci yarısında ise Festival Ensemble ile sahne alacak. Programda Jean-Philippe Rameau’nun süiti, Johann Sebastian Bach’ın Fransız Süiti, Re majör BWV 1054 ve Le majör BWV 1055 piyano konçertoları yer alıyor.

PIERRE HANTAI J.S BACH GOLDENBERG VARYASYONLARI- BACH İSTANBUL’DA SONBAHAR (23 EKİM- 20.30- AKM TİYATRO SALONU) Klavsen virtüözü Pierre Hantai, 23 Ekim Çarşamba günü saat 20.30’da Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro Salonunda dinleyicisiyle buluşuyor. Müziğin önemli isimlerinden biri olan Hantai, kariyerinin başlangıcından itibaren Johann Sebastian Bach eserlerine olan bağlılığı ve yorumlarıyla tanınıyor. Programda, Bach’ın "Well-Tempered Clavier" (BWV 846-893) adlı eserinden seçilmiş prelüdler ve fuglar ile “Goldberg Varyasyonları" (BWV 988) yer alacak.

REKLAM TUTAR MISIN ELİMİ - DEVLET HALK DANSLARI TOPLULUĞU (26 EKİM - 17.00 - AKM TİYATRO SALONU) Devlet Halk Dansları Topluluğu tarafından düzenlenen "Tutar Mısın Elimi" dans gösterisi, 26 Ekim saat 17.00'de AKM Tiyatro Salonunda izleyiciyle buluşacak.Gösterinin sanat yönetmenliğini V. Yıldız Çankaya üstlendiği oyunda Hacivat ve Karagöz’ün Anadolu’ya uzanan yolculuğunda yaşanan olaylar sonrasında, birlik ve beraberlikle bütün zorlukların üstesinden gelinebileceği vurgulanmıştır.

CUMHURİYET BAYRAMI KONSERİ - İSTANBUL DEVLET TÜRK MÜZİĞİ TOPLULUĞU (28 EKİM- 19.00 - MÜZİK PLATFORMU) İstanbul Devlet Türk Müziği Topluluğu, 28 Ekim saat 19.00’da "Cumhuriyet Bayramı Konseri" ile izleyicileriyle buluşuyor. AKM Müzik Platformu’nda gerçekleştirilecek konserde, Alper Ayorak ve Elif İnce solist olarak sahne alacak. Sanat yönetmenliğini ise Ferruh Yarkın üstleniyor.

ŞAHİTLERİYLE CUMHURİYETİMİZ CUMHURİYETİN İLANINA TANIKLIK EDEN BESTEKARLARIN ESERLERİ - İSTANBUL TARİHİ TÜRK MÜZİĞİ TOPLULUĞU (29 EKİM - 20.00 - AKM TİYATRO SALONU) Cumhuriyet Bayramı’nda İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu, “Şahitleriyle Cumhuriyetimiz Cumhuriyetin ilanına Tanıklık Eden Bestekarların Eserleri” konserini 29 Ekim saat 20.00'de AKM Tiyatro Salonunda gerçekleştirecek. Cumhuriyet'in ilanına tanıklık eden Muallim İsmail Hakkı Bey, Münir Nureddin Selçuk, Selahattin Pınar gibi bestekârların eserleri seslendirilecek, klasik Türk müziğinin çeşitli formlarından örnekler sunulacak. Sanat yönetmenliğini İhsan Özer’in gerçekleştireceği, mehter başı Şükrü Alkan’ın yer alacağı konser Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve bu dönemi yaşamış tüm kuşaklara ithaf edilecek.

REKLAM ÖZSOY OPERASI - İSTANBUL DEVLET OPERA VE BALESİ (29 EKİM - 20.00- 31 EKİM - 20.00- TÜRK TELEKOM OPERA SALONU) İstanbul Devlet Opera ve Balesi, ilk Türk operası olan “Özsoy”u 29 ve 31 Ekim saat 20.00’de AKM Türk Telekom Opera Salonunda sahneleyecek. Ahmed Adnan Saygun’un bestesi olan opera hem müzikal hem de dramatik açıdan zengin bir içeriğe sahip. İlk kez 1934’te, Mustafa Kemal Atatürk’ün direktifleriyle İran Şahı Rıza Pehlevi’nin Türkiye ziyareti için sahnelenmiş olan eser, iki ülke arasındaki yakınlaşmayı simgeliyor. Opera, orkestra şefi Hasan Niyazi Tura’nın önderliğindeki İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenecek.