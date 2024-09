AKM yeni sezona hazır

Atatürk Kültür Merkezi, yeni sezona hazır.

AKM'de ekim ayında yeni sezonla birlikte sanatseverleri keyifli bir program bekliyor.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi, Bayern Kütüphanesi'nde bulunan 11, 12 ve 13. yüzyıldan kalan metinlerden esinlenerek Carl Orff tarafından bestelenen Carmina Burana'yı, 9 ve 10 Ekim'de saat 20.00’de Türk Telekom Opera Salonunda 250 kişilik dev kadrosuyla bir kez daha sahneleyecek. Carmina Burana Latince metinlerle doğayı ve aşkı anlatırken, Ortaçağ Avrupa'sının kültürel ve sosyal yaşamını yansıtıyor. AKM’nin görkemli atmosferinde seyirciyle buluşacak eser, döner sahne ve sahne içindeki dinamik geçişlerle dolu bir seyir sunacak. İzleyiciler, sofito boruları sayesinde sahnedeki dekorların adeta dans ettiğine tanıklık edecek. Her bir parça, zaman kodlarıyla senkronize edilerek izleyicilere görsel bir şölen yaşatılacak.

Tiyatro tarihinin en çok sahnelenen komedilerinden biri olan "Ahududu", 10 Ekim saat 20:00'de AKM Tiyatro Salonunda izleyiciyle buluşuyor. Joseph Kesselring’in yazdığı, Nedim Saban’ın uyarlayıp yönettiği bu eğlenceli oyun, daha önce Cary Grant’ın başrolünde yer aldığı "Arsenic and Old Lace" adıyla beyazperdeye de uyarlanmıştı. Yeni versiyonda, Suna Keskin ve Melek Baykal başrolde yer alıyor. Melek Baykal, uzun bir aranın ardından sahneye dönüş yaparken, yönetmen Nedim Saban da oyunun "deli" karakteriyle geri dönüyor. Kadroda ayrıca Cem Güler, Bülent Seyran, Birol Engeler, Murat Turhan, Özgür Yetkinoğlu ve Müge Kement gibi isimler yer alıyor.

İLYUN BÜRKEV İLE ŞEF İBRAHİM YAZICI VE PERA FİLARMONİ ORKESTRASI (30 EKİM - 20.30- TÜRK TELEKOM OPERA SALONU)

30 Ekim'de Türk Telekom Opera Salonunda gerçekleşecek olan konserde, Şef İbrahim Yazıcı yönetiminde Pera Filarmoni Orkestrası ve ünlü piyanist İlyun Bürkev ile sahne alacak. Konser programında L. V. Beethoven’ın Prometheus Uvertürü, C. Saint-Saens’ın Piyano Konçertosu No: 2 ve W. A. Mozart’ın Senfoni No: 41 Jüpiter L. V. Beethoven’ın Prometheus Uvertürü Op. 43 eserleri AKM Türk Telekom Opera Salonunda sanatseverlerle buluşacak.