AKP'de yerel seçimler için hangi adayların ismi konuşuluyor?

MHP ile yerel seçim ittifakından vazgeçilmesinin ardından İstanbul ve Ankara'yı kaybetme riskiyle karşı karşıya kalan AKP'de hesaplar sil baştan yapılıyor.

Tanınırlığı ve kamuoyunda yaptıkları icraatlarla ön plana çıkan isimlerin belediye başkanlığına kaydırılabileceği belirtilirken, İstanbul için TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Ankara için de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun isimleri tartışılıyor.

MHP ile yerel seçimde "yolları ayırma" kararının ardından iktidar partisi AKP'de yerel seçimler için aday belirleme çalışmalarına Kasım ayında başlanması bekleniyor.

Bu kapsamda gelecek hafta partinin yetkili organları MYK ve MKYK'nin AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanarak yol haritasının belirlenmesi planlanıyor.

Toplantılarda alınacak kararlar doğrultusunda belediye başkanlığı için aday adaylığı başvuru süreci başlatılacak.

Ayrıca partinin yerel seçimlere dönük belediyecilik anlayışı ve yurttaşlara taahhütleri içeren seçim bildirgesi üzerinde de çalışmaların yoğunlaştırılması planlanıyor.

Riskli iller düşündürüyor

MHP ile yerel seçim ittifakı girişiminin çökmesi nedeniyle, AKP'nin elinde bulunan bazı önemli büyükşehirleri kaybetme riski bulunuyor.

Geçmiş yıllara bakıldığında yerel seçimlerde her zaman genel seçimlerden daha düşük oy alan AKP'nin 24 Haziran'da yüzde 42'lere gerileyen oyunun, özellikle ekonomik göstergelerde düzelme olmazsa daha da aşağı inmesinin sürpriz olmayacağına dikkat çekiliyor.

Riskli yerler arasında İstanbul, Ankara, Antalya gibi muhalefetle oyların birbirine yakın olduğu iller de bulunuyor.

İstanbul'a Yıldırım mı?

İstanbul için TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın ismi yeniden tartışılmaya başlandı.

Yıldırım'ın İstanbul adaylığı henüz başbakanlığı döneminde de konuşuluyordu.

Ancak Yıldırım'ın, "icrai" bir görev istemediği ve bu nedenle de TBMM Başkanlığı'nı bizzat tercih ettiği yorumları yapılıyordu.

Parlamenter sistemin sona ermesinden sonra Yıldırım'ın TBMM Başkanı olması da tercihin kanıtı olarak gösteriliyordu.

Bir süredir Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'un adı da İstanbul adaylığı için geçiyor.

MHP ile ittifak köprülerinin atılması nedeniyle, parti yönetiminin hesaplarını değiştirmek zorunda kalabileceği belirtiliyor.

Yıldırım'ın, ılımlı kişiliği, Ulaştırma Bakanlığı döneminde altyapı hizmetlerine yönelik icraatları nedeniyle sadece AKP değil, başta MHP olmak üzere muhalefet partilerinin tabanından da oy alabileceğine dikkat çekiliyor.

AKP'li bir parti yöneticisi, Yıldırım'ın CHP'nin kalesi olarak da adlandırılan İzmir'de partinin oylarının artmasında büyük rolü olduğuna dikkat çekerek, İstanbul adaylığının bu nedenle düşünülebileğini belirtiyor.

Yıldırım'ın mevcut pozisyonundan memnun olduğu ve belediye başkanlığına mesafeli olduğu yönündeki iddiaları anımsattığımızda ise aynı parti yöneticisi, "Binali Bey, parti ve ülke için her zaman elini taşın altına koymuştur. Cumhurbaşkanımız rica ettiğinde bu teklifi geri çevirmez, ikna olur" görüşünü dile getiriyor.

Ankara'da Soylu gündemde

Yerel seçimlerde AKP'yi Ankara'da da zorlu bir yarış bekliyor.

CHP'nin Mansur Yavaş'ı, MHP'nin de Melih Gökçek'i adaylık için ikna etmesi halinde, milliyetçi/muhafazakar oyların bölünmesi nedeniyle AKP'nin kaybetme olasılığının yüksek olduğu yorumları yapılıyor.

Yaptırılan ölçümlerde Ankara için İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun öne çıktığı kulislerde konuşuluyor.

MHP ile ittifak olması halinde Soylu'nun İzmir'e kaydırılacağı iddiaları da gündeme gelmişti.

Ancak, ittifakın çökmesi ve muhalefetin de güçlü adaylarla seçime girmesi halinde, bu ilin kaybedilme riskinin yüksek olduğu gerekçesiyle Soylu'nun Ankara adaylığına daha fazla şans tanınıyor.

Soylu seçeneği tartışılsa da Melih Gökçek'in istifasıyla görevi devralan mevcut Başkan Mustafa Tuna'nın aday gösterilmesi de olasılık dahilinde gösteriliyor.

3 döneme ve vekil adaya sınırlama

AKP yönetimi üç dönemi tamamlayan başkanların büyük bölümünü yeniden aday göstermeme eğiliminde.

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan da geçtiğimiz günlerde yaptığı "Üç dönemi bitiren arkadaşlarımız 'aday olmuyorum' desin" açıklamasıyla bunun işaretini vermişti.

Parti kulislerinde, Erdoğan'ın talebiyle geçen yıl birçok belediye başkanının "metal yorgunluğu" gerekçesiyle istifa ettiğine dikkat çekilerek, "Parti tabanı artık değişim istiyor, belki tamamen değil ama 3 dönemi dolduran başkanların büyük bölümü aday gösterilmeyecek" yorumları yapılıyor.

Parlamentodaki sandalye sayısı 300'ün altında olan AKP yönetiminin, milletvekili aday tercihinin ise çok sınırlı olacağı konuşuluyor.

Daha çok kadın

AKP'nin yerel seçimlerde kadın belediye başkanlarının sayısının da artırılacağı belirtiliyor.

Bu kapsamda İstanbul'da AKP'nin kazanma şansının yüksek olduğu bazı ilçelerde kadın aday gösterilmesi üzerinde duruluyor.

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