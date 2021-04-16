Akrep dizisinin 18. son bölümü yayındaydı. Son bölümde; Ferda, Merve’yi yanına alabilmek için Ahmet’in Gevher İlaç’taki hisselerinden feragat etmesini beklerken, Ahmet ise daha da ileri gidip Perihan’ın şirketteki konumunu tehlikeye sokacak bir girişimde bulunur. Akrep 19. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Akrep 18. son bölüm...

AKREP 19. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

— STAR TV (@startv) April 15, 2021



AKREP 18. SON BÖLÜM ÖZETİ

Ferda, Fikret Gürsoy cinayetinde şüpheli olarak gözaltına alınır. Perihan ve Ferda karşılıklı hücrelerde gözaltında tutulurken, Ayşem ise ikiliyi Ahmet konusunda uyarır ve birlikte hareket etmezlerse ondan kurtulamayacaklarını söyler.

Perihan işbirliği için Ferda’ya, hem Merve’nin kaçırılması, hem de Fikret’in öldürülmesi hususunda bildiği her şeyi polise anlatması şartını koşar. Ferda’nın yanı sıra Aras’tan da Ahmet’ten şikayetçi olmasını ister.

Ayşem, kendisini korumaya çalışırken yaralanan Efe’yi evine götürür ve Merve’ye haber verir. Merve, Efe’nin Ahmet’e çalıştığını öğrenmiştir ve ona çok kırgındır. Merve’nin, Efe’den tek isteği ise Ahmet’i ihbar etmesi olur. Efe, Merve’ye olan aşkıyla Ahmet’e olan sadakati arasında kalır.