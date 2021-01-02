Akrep dizisi takipçileri merakla dizinin yeni bölümünü bekliyor. Ferda ve Perihan arasındaki savaşın ateşi Merve'yi ve Aras'ı da yakmaya başlar! Akrep dizisi 4. bölümde neler oldu? Akrep dizisi 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

AKREP DİZİSİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Perihan’ın, kızı Merve’yi kullanarak yaptığı hamle karşısında deliye dönen Ferda, karşı hamle yapmaya karar verir. Ferda, Fikret’i zorlayarak Perihan’ı çıldırtmak ister. Fikret’e tek çözümün evlilik olduğunu söyleyen Ferda, bu konuda tüm kozlarını oynayacaktır. Ancak, gün geçtikçe şüpheleri ile Ferda’ya olan tutkusu arasında git gelleri artan Fikret, bu çözüme onay vermez.

Annesinin Fikret’le ilişkisini öğrenen Merve, Perihan’ın daveti ile ne kadar içten içe istemese de Emgen Malikanesi’nde kalmaya başlar. Annesi ve varlığını yeni öğrendiği eniştesi arasındaki ilişkiyi bilmesine rağmen bu konuda tek kelime etmeyen Aras’a da tavır alır. Merve, hem annesi hem sevdiği tarafından hayal kırıklığına uğramanın kızgınlığı ile Perihan’a kırgınlığını bir süre rafa kaldıracaktır.

Fikret, Ferda’nın evlilik fikrine olumlu tepki vermeyince gerginlik artar. Ferda’nın baskısından gözü korkan Fikret, Perihan’dan yardım isteyecek hale gelir.

Perihan, Ferda’yı Fikret’ten uzaklaştırmak için elindeki büyük kozu oynamaya karar verir. Ferda ise, Aras’ı tekrar ele geçirmek için gölde çektiği görüntüleri ortaya çıkarır.

AKREP DİZİSİ 5. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Akrep dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.