Akropolis IF - Assyriska sahaya çıkıyor

İsveç 1.Lig Kuzey heyecanı devam ediyor. Akropolis IF, 16 Eylül 2018 Pazar günü Assyriska takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 16:00. Akropolis IF 31 puana sahip olarak 8. sırada yer alırken Assyriska 19 puanda ve 13. sırada. Ev sahibi Akropolis IF, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Assyriska son 5 mücadelede 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 619. İddaa'da Akropolis IF kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Assyriska kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Akropolis IF son haftadaki Sollentuna United müsabasında 2-1 yenildi.

Assyriska, Nyköpings BIS karşılaşmaında 1-2 yenildi.

Akropolis IF, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 4 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Akropolis IF, kendi sahasında 15 gol attı, 13 gol yedi.

Assyriska, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 3 beraberlik, 5 mağlubiyet elde etti. Assyriska, deplasmanda 17 kez ağları sarsarken, 21 kez topu kendi kalesinde gördü.

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