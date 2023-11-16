Pazar yerinde bırakılan otomobil lahana tezgâhı oldu İstanbul'da semt pazarının kurulduğu sokağa park edilen otomobilin sahibine ulaşılamadı. Bunun üzerine pazarcı esnafı, bez serdiği otomobili tezgâh olarak kullandı. Bir süre sonra pazar yerine gelerek gördüğü manzara karşısında şaşıran otomobilin sahibi, esnafla birlikte lahanaları otomobilin üzerinden indirdi

İstanbul'un Avcılar ilçesi Merkez Mahallesi Ahmet Taner Kışlalı Caddesi üzerinde dün meydana gelen olayda, her hafta çarşamba günleri tezgâh açan esnaf, sabah saatlerinde pazar kurulan caddeye geldiğinde, otomobil ile hafif ticari aracın park edildiğini gördü.

ARAÇ SAHİPLERİNE ULAŞILAMADI Esnaflar, araçların pazar alanından kaldırılması için Avcılar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden yardım istedi. Yapılan tüm aramalara rağmen araçların sahiplerine ulaşılamadı. REKLAM

OTOMOBİLİ LAHANA TEZGÂHINA ÇEVİRDİ Bir süre bekleyen esnaflar, araçların etrafında tezgâhlarını açtı. Bir süre sonra hafif ticari aracın sahibine ulaşıldı. Araç sahibi tarafından pazar yerinden çıkarıldı. Ancak araçların etrafına açılan tezgâhlar yolu kapattığı için çaresiz kalan esnaf, yolun açılabilmesi için bez serdikleri otomobili lahana tezgâhına çevirdi.

"GEÇ GELDİM BİRAZ, UNUTTUM" DEDİ Bir süre sonra kiralık olduğu öğrenilen otomobilin sürücüsü İbrahim Onur pazar yerine geldi. Gördüğü manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Onur, "Geç geldim biraz, unuttum" dedi. Pazar esnafı yardım ederek lahanaları aracın üstünden kaldıran Onur, otomobili pazar yerinden çıkardı.