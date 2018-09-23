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Aksaray'da babasını başından vuran bir kişi tutuklandı

Aksaray'da bir kişi borç nedeniyle tartıştığı babasını av tüfeğiyle başından vurarak öldürdü. Babasının cesedini 2 gün boyunca kamyonetin kasasında gömmek için bekleten katil zanlısı, aile bireylerinin kamyonete mal yüklerken cesetle karşılaşmaları üzerine yakalandı

23.09.2018 - 15:29 | Güncelleme: DHA

Aksaray'da, borcunu öğrenip tepki gösteren babası Ali Candan'ı (50), kız kardeşi Rukiye Candan'ın (28) gözü önünde av tüfeğiyle başından vurup öldüren ve gömmek için cesedini kamyonetin kasasına saklayan Aziz Candan (30), tutuklandı. Candan'ın ifadesinde ''Bir an cinnet geçirip ateş edip öldürdüm'' dediği belirtildi. Aziz Candan'ın cinayeti kimseye söylememesi için tehdit ettiği gözaltındaki kız kardeşi Rukiye Candan ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

DHA'nın haberine göre, olay, Cuma günü sabah saatlerinde Bağlıkaya Beldesi'nde meydana geldi. Çiftçi Aziz Candan ile borcunu öğrenip kendisine tepki gösteren babası Ali Candan arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Aziz Candan, kız kardeşi Rukiye Candan'ın gözü önünde av tüfeğiyle babası Ali Candan'ın üzerine ateş açtı. Başından vurulan Ali Candan, olay yerinde yaşamını yitirdi. Kız kardeşini ölümle tehdit eden Aziz Candan, babasının cesedini hava karardıktan sonra gömmek için bahçede park halinde bulunan kamyonetin kasasına sakladı.

 

Gün içerisinde Ali Candan'ı göremeyen yakınları ise Aziz Candan ve Rukiye Candan'a sordu. Ancak iki kardeş, çelişkili ifadeler verdi. Aile, Ali Candan'ı çevrede aradı, ancak sonuç alınamadı.

Diğer Candan ailesinin bireyleri, akşam saatlerinde bahçede park halindeki kamyonete malzeme yüklemek isteyince Ali Candan'ı kanlar içinde buldu. Ardından jandarma ve sağlık görevlilerine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Ali Candan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

CESET BULUNUNCA İTİRAF ETTİ

Olayın ortaya çıkması üzerine Rukiye Candan, babasını, ağabeyinin öldürdüğünü ve kendisini de ölümle tehdit ettiğini söyledi. Aziz Candan ve Rukiye Candan jandarma tarafından gözaltına alındı. Ali Candan'ın cesedi de Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgunda yapılan otopsinin ardından dün belde mezarlığına defnedildi.

"CİNNET GEÇİRİP ATEŞ ETTİM"

Suçunu itiraf eden Aziz Candan'ın, ifadesinde borç nedeniyle tartıştıklarını belirterek, ''Bir an cinnet geçirip, ateş edip öldürdüm'' dediği belirtildi. Sorgusunun ardından Aziz Candan, 'kasten adam öldürme' ve kardeşi Rukiye Candan da 'suçu bildirmeme ' suçundan adliyeye sevk edildi. Aziz Candan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Rukiye Candan da tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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