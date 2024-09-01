Aksaray'da feci kaza: 2'si ağır 4 yaralı
Aksaray'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si ağır 4 kişi yaralandı.
Aksaray'da Ahmet Neşeli (50) idaresindeki otomobil, Sultanhanı ilçesi Sanayi kavşağında Özcan Sarı (24) yönetimindeki otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler ile araçlardaki Selahattin Düzgün (43) ve Mevlüt Düzgün (13) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ahmet Neşeli ve Mevlüt Düzgün'ün durumlarının ağır olduğu öğrenildi.