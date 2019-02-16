İstanbul Aksaray'da, Katip Kasım Mahallesi'ndeki bir gece kulübünde sabah saatlerinde silahlı kişilerin tartışma çıkarıp ateş açması üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polisler, gece kulübü çevresindeki sokaklarda önlem aldı.

ŞÜPHELİLERDEN BİRİ GÖZALTINDA

DHA'da yer alan habere göre Özel Harekât polisi de desteğe çağrıldı. Şüphelilerden biri gözaltına alınarak polis aracına bindirildi. Polisin silahlı olduğu belirtilen diğer kişiyle ilgili çalışması sürüyor.