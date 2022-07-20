Aksaray'da 1 yaşındaki bebeğin kahreden ölümü 0:00 / 0:00

AA

Aksaray'da seyir halindeki hafif ticari aracın bagajından düştüğü öne sürülen 1 yaşındaki bebek yaşamını yitirdi.

İddiaya göre, Muhammed Metin Bucak (24) yönetimindeki 06 BHU 952 plakalı hafif ticari aracın bagaj kapısı, Aksaray-Ankara karayolunun 12. kilometresinde henüz belirlenemeyen bir nedenle açıldı.

Aracın bagajında bulunan 1 yaşındaki Muhammed Melik Bucak, bagaj kapısının açılmasıyla yola düştü. AA'nın haberine göre; bebek Muhammed Melik Bucak, yoldan geçen diğer araçların çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Cansız bedeni Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılan talihsiz bebeğin yakınları büyük acı yaşadı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayı anlatan dede Hasan Bucak, "Çocuk uyuyunca bagajdaki eşyaların üstüne koymuştuk. Bir de baktık çocuk yok. Bagaj açılmış, çocuk bagajdan düşmüş. Fark edince hemen döndük ve emniyeti aradık." dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

*Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.