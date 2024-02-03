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        Yamaçtan yuvarlanan kaya eve girdi

        AKSARAY´da yamaçtan kopan kayalar bir evin duvarına çarptı. Kayalardan birinin içeri girdiği evde yaşayan 5 kişilik aile, büyük korku yaşadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.02.2024 - 13:58 Güncelleme: 03.02.2024 - 14:00
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        Yamaçtan yuvarlanan kaya eve girdi
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        AKSARAY´da yamaçtan kopan kayalar bir evin duvarına çarptı. Kayalardan birinin içeri girdiği evde yaşayan 5 kişilik aile, büyük korku yaşadı.

        Olay, saat 01.00 sıralarında Gücünkaya köyünde meydana geldi. Aziz Kaya'ya (34) ait iki katlı eve, yamaçtan yuvarlanan kaya parçaları çarptı. Evin bir bölümünde hasar oluşurken, aile bireyleri korkuyla dışarı çıktı. İhbar üzerine köye ekipler sevk edildi. Kayalar AFAD ekipleri tarafından iş makinesiyle kaldırdı, İl Özel İdare ekipleri de kaya düşmesine karşı bölgede çalışma başlattı.

        `PATLAMA OLDU SANDIK

        Ev sahibi Aziz Kaya, "Önce bir gürültü geldi. Biz bir patlama oldu sandık. Sanki tüp patlaması gibiydi. Sonra baktığımızda evin banyo kısmından büyük bir kayanın içeri girdiğini gördük. Evin içi toz bulutu kapladı. Durumu AFAD ekiplerine bildirdik. Onlar da gelip evin içine giren taşları iş makinesi ile çektiler. Olay anında evde 5 kişiydik, çok korktuk. Küçük kaya eve girdi. Büyük kaya girseydi evden eser kalmazdı. Şükür can kaybımız yok. Mutfak eşyalarımız ile beyaz eşyalarımız zarar gördü. Bizde evin duvarlarını tekrar yaptırıyoruz." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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