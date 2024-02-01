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        Aksaray'da nesli tükenme tehlikesi olan hayvanların ticaretini yapan kişiye para cezası

        Aksaray'da nesli tükenmekte olan ve besleme yasağı bulunan hayvanların ticaretini yapan kişiye 78 bin 650 lira ceza verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2024 - 12:39 Güncelleme: 01.02.2024 - 12:39
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        Aksaray'da nesli tükenme tehlikesi olan hayvanların ticaretini yapan kişiye para cezası
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        Aksaray'da nesli tükenmekte olan ve besleme yasağı bulunan hayvanların ticaretini yapan kişiye 78 bin 650 lira ceza verildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekipleri, Eskil ilçesi Taşkesik köyünde M.M'nin nesli tükenmekte olan ve besleme yasağı bulunan hayvanları satacağı bilgisine ulaştı.

        Ekipler, M.M'nin ikametine düzenlediği operasyonda, 2 angut, 4 Mısır kazı, 2 suna, 4 yaban ördeği, 2 sülün tavuğu, 4 tavus kuşu, 2 Kanada kazı, 6 sakarca kazı, karabatak, yeşil başlı ördek, akyanaklı kaz ve bağırtlak ele geçirildi.

        El konulan hayvanlar, Konya'nın Karatay ilçesindeki hayvanat bahçesine gönderildi.

        M.M'ye 78 bin 650 lira ceza kesildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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