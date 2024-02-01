Sera görünümü verilmiş çiftlikte beslenmesi yasak 32 kuşa el konuldu AKSARAY´da sera görünümü verilmiş çiftlikte, nesli tükenmekte ve beslenmesi yasak olan 32 kuş ele geçirildi. Çiftlik sahibi Mustafa M.'ye (43) 78 bin 650 TL idari para cezası uygulandı.

AKSARAY´da sera görünümü verilmiş çiftlikte, nesli tükenmekte ve beslenmesi yasak olan 32 kuş ele geçirildi. Çiftlik sahibi Mustafa M.'ye (43) 78 bin 650 TL idari para cezası uygulandı.

Aksaray Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, Eskil ilçesi Taşkasik yaylasında Mustafa M.'ye ait çiftlikte nesli tükenme tehlikesindeki yabani hayvan olduğu bilgisi aldı. Bunun üzerine jandarma eşliğinde, çiftliğe yapılan baskında; 2 angut kuşu, 2 suna kuşu, 2 sülün tavuğu, 4 yaban ördeği, 1 karabatak, 1 sülün, 1 yeşil başlı ördek, 4 mısır kazı, 4 tavus kuşu, 2 Kanada kazı, 1 ak yanaklı kaz, 6 sakarca kazı, 1 adet bağırtlak, 1 mandarin olmak üzere 32 hayvan ele geçirildi. Hayvanlar koruma altına alınırken Mustafa M.'ye 78 bin 650 TL idari para cezası uygulandı.