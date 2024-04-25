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        Halk otobüsü şoförü, güzergahı değiştirmesini isteyen yolcunun bıçaklı saldırısına uğradı

        AKSARAY'da halk otobüsü şoförü Allahattin Oruç (34), güzergahı değiştirme isteğini reddettiği yolcu Abdurrahman Ç.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 18:49 Güncelleme: 25.04.2024 - 18:55
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        Halk otobüsü şoförü, güzergahı değiştirmesini isteyen yolcunun bıçaklı saldırısına uğradı
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        AKSARAY'da halk otobüsü şoförü Allahattin Oruç (34), güzergahı değiştirme isteğini reddettiği yolcu Abdurrahman Ç.'nin (19) bıçaklı saldırısına uğradı. Boğazından ve kolundan bıçak darbeleriyle yaralanan Oruç, “Bana yolcum saldırdı. Güzergah dışı farklı mahalleye gitmemi istedi. Reddedince beni bıçakladı.” dedi.

        Olay, saat 17.00 sıralarında Şeyh Hamit Mahallesinde meydana geldi. Allahattin Oruç, yönetimindeki 68 HO 1164 plakalı halk otobüsüyle seferini yaptığı sırada yolculardan Abdurrahman Ç., iddiaya göre güzergah dışına çıkmasını istedi. Oruç ise güzergahın dışına çıkamayacağını belirterek bu talebi reddetti. Çıkan tartışma sınasında Abdurrahman Ç., cebinden çıkardığı bıçakla saldırdı. Diğer yolcuların panik ve korku yaşadığı olayda boğazından ve kolundan yaralanan sürücü Oruç, kanlar içinde kalırken, saldırgan ise otobüsten inerek kaçtı.

        Diğer yolcuların 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesi üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Oruç, ilk müdahalenin ardından ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Oruç, “Bana yolcum saldırdı. Güzergah dışı farklı mahalleye gitmemi istedi. Reddedince beni bıçakladı.” dedi. Tedaviye alınan Oruç'un sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Diğer yolcular ise bir başka otobüsle yoluna devam etti.

        Otobüste bulunan bir yolcunun cep telefonu ile kaydettiği olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheli Abdurrahman Ç.’yi kısa süre yakaladı. Soruşturma sürdürülüyor.

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