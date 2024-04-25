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        Kuzey Boru, Malatya'daki üretim tesisine 464 milyon TL'lik yatırım yaptığını duyurdu

        BORSA İstanbul'da işlem gören Kuzey Boru A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 12:10 Güncelleme: 25.04.2024 - 12:15
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        Kuzey Boru, Malatya'daki üretim tesisine 464 milyon TL'lik yatırım yaptığını duyurdu
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        BORSA İstanbul’da işlem gören Kuzey Boru A.Ş. (KBORU) tarafından Kamu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan bildiride, Malatya’daki CTP Boru Üretim Tesisi’ne bugüne kadar 464.521.359 TL yatırım ödemesi yapıldığı açıklandı.

        Kuzey Boru A.Ş. (KBORU) tarafından 24 Nisan itibarıyla Kamu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan bildiriyle birlikte şirketin bugüne kadar CTP Boru Üretim Tesisi kapsamında yapılan yatırımları ve bunların bedelleri açıklandı. Yapılan bildiride boru üretiminde faaliyette bulunan şirketin, bugüne kadar 464.521.359 TL yatırım ödemesi yaptığı belirtildi. Ayrıca tesis içerisindeki proses alt yapı çalışmalarının da sonuna gelindiği belirtilerek nisan sonunda bu çalışmanın da tamamlanacağı açıklandı.

        Şirket tarafından yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

        "Şirketimize sıklıkla sorulan Malatya Organize Sanayi Bölgesi’ndeki 'CTP Boru Üretim Tesisi' yatırımının son durumu hakkında yatırımcılarımızı bilgilendirme gereği duyulmuştur. Yatırımımız ile ilgili bugüne kadar 464.521.359 TL ödeme yapılmıştır. Bu kapsamda tüm üretim hatları ve ekipman satın almaları yapılmış, fabrika binası, idari bina ve stok sahası ile çevre düzenleme inşaat yapım işleri tamamlanmıştır.

        Üretim tesisi içerisindeki proses alt yapı çalışmaları yüzde 90 seviyesinde olup, 2024 Nisan sonu itibariyle tamamlanacaktır. Üretim hatlarının sevk işlemleri 2024 Mayıs sonu itibariyle başlayacaktır. Böylelikle 'Malatya CTP Boru Üretim Tesisi'nin 2024 Haziran sonuna kadar üretime hazır hale getirilmesi planlanmaktadır."

        Borsa İstanbul'da KBORU koduyla işlem gören hisse, bugün itibarıyla yüzde 1,81 artışla 112,60 TL seviyesinden işlem görüyor. Hissenin haftalık en yüksek değeri 123,1 olurken aylık en yüksek değeri ise 125,4 olmakta. Şirket son yılda yatırımcısına yüzde 180,51 getiri sağladı.

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