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        Aksaray'da otomobil ile kamyonet çarpıştı, 3 kişi yaralandı

        Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 14:47 Güncelleme: 25.04.2024 - 14:47
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        Aksaray'da otomobil ile kamyonet çarpıştı, 3 kişi yaralandı
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        Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Erkan Ç. (24) kontrolündeki 40 BH 035 plakalı otomobil, Selçuk Mahallesi'nde Rıfkı İ. (59) idaresindeki 68 AD 938 plakalı kamyonetle çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan Mustafa N, İsmihan N. ve Turgut İ, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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