Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aksaray Haberleri

        Aksaray'da 10 metre derinliğinde obruk oluştu

        AKSARAY'ın Eskil ilçesinde tarla yolunda 6 metre çapında ve 10 metre derinliğinde obruk oluştu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.03.2025 - 09:51 Güncelleme: 06.03.2025 - 09:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aksaray'da 10 metre derinliğinde obruk oluştu
        ABONE OL

        AKSARAY'ın Eskil ilçesinde tarla yolunda 6 metre çapında ve 10 metre derinliğinde obruk oluştu.

        Eskil ilçesi Karakol Yaylası'nda tarlalara giden yol üzerinde dün toprağın göçmesi ile 6 metre çapında ve 10 metre derinliğinde obruk oluştu. Tarlaya giden çiftçiler, gördükleri obruğu cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Çiftçiler, gerekli önlemin alınması için belediye ekiplerine haber verdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ece Gürel sağ olarak bulundu!
        Ece Gürel sağ olarak bulundu!
        İkinci kez kurşun yağmuru! Berberi öldürdüler!
        İkinci kez kurşun yağmuru! Berberi öldürdüler!
        Güney Kore'de savaş uçağı yanlışlıkla bomba attı
        Güney Kore'de savaş uçağı yanlışlıkla bomba attı
        Bile bile lades: Cuesta
        Bile bile lades: Cuesta
        Elektronik kelepçeli vahşetin görüntüsü çıktı!
        Elektronik kelepçeli vahşetin görüntüsü çıktı!
        Türkiye'de de yayıldı
        Türkiye'de de yayıldı
        Ölümün pençesinde 15 gün bekledi!
        Ölümün pençesinde 15 gün bekledi!
        G.Saray'da üçlü savunma ufukta!
        G.Saray'da üçlü savunma ufukta!
        Ağabeyini öldürdü! Müebbet istenirken seken mermi kurtardı!
        Ağabeyini öldürdü! Müebbet istenirken seken mermi kurtardı!
        "Bir kulübün hakim olduğu sistem var"
        "Bir kulübün hakim olduğu sistem var"
        Her üç kişiden birinde var! Mide kanseri riskini artırıyor!
        Her üç kişiden birinde var! Mide kanseri riskini artırıyor!
        Arda Güler'e Almanya'dan iki talip!
        Arda Güler'e Almanya'dan iki talip!
        Panama'dan Trump'a: Bir kez daha yalan söylüyor
        Panama'dan Trump'a: Bir kez daha yalan söylüyor
        Yağış yok, sıcaklıklar artıyor
        Yağış yok, sıcaklıklar artıyor
        Trump: İsrail'e her şeyi gönderiyorum
        Trump: İsrail'e her şeyi gönderiyorum
        Sinop'ta heyelan! 3 ev yıkıldı, 4 kişi yaralandı
        Sinop'ta heyelan! 3 ev yıkıldı, 4 kişi yaralandı
        İstihdama 296 milyar TL destek
        İstihdama 296 milyar TL destek
        Oğluna böbreğini vermek istedi, kanser olduğu ortaya çıktı
        Oğluna böbreğini vermek istedi, kanser olduğu ortaya çıktı
        Macron: ABD Ukrayna ile devam etmezse biz hazır olmalıyız
        Macron: ABD Ukrayna ile devam etmezse biz hazır olmalıyız
        "Dünyanın en büyük soda külü üreticisi olduk"
        "Dünyanın en büyük soda külü üreticisi olduk"

        Benzer Haberler

        Aksaray'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
        Aksaray'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
        Felç geçirince engelli kaldı, çalışmaktan yılmadı, 12 yıl sonra memur oldu
        Felç geçirince engelli kaldı, çalışmaktan yılmadı, 12 yıl sonra memur oldu
        Eskil'de kitap özeti yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi
        Eskil'de kitap özeti yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi
        Aksaray'da şehit aileleri ve gaziler iftar programında bir araya geldi
        Aksaray'da şehit aileleri ve gaziler iftar programında bir araya geldi
        Ağabey- kardeş 2 saat arayla hayatını kaybetti
        Ağabey- kardeş 2 saat arayla hayatını kaybetti
        Aksaray'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı
        Aksaray'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı