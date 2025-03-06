Aksaray'da 10 metre derinliğinde obruk oluştu

Eskil ilçesi Karakol Yaylası'nda tarlalara giden yol üzerinde dün toprağın göçmesi ile 6 metre çapında ve 10 metre derinliğinde obruk oluştu. Tarlaya giden çiftçiler, gördükleri obruğu cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Çiftçiler, gerekli önlemin alınması için belediye ekiplerine haber verdi.

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