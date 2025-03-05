Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aksaray Haberleri

        Felç geçirince engelli kaldı, çalışmaktan yılmadı, 12 yıl sonra memur oldu

        AKSARAY'dafelç geçirince yüzde 74 bedensel engelli olup, geçimini sağlamak için balon ve pamuk şekeri satan Kemal Gedek (45), 12 yıl boyunca memur olmak için uğraştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.03.2025 - 10:48 Güncelleme: 05.03.2025 - 10:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Felç geçirince engelli kaldı, çalışmaktan yılmadı, 12 yıl sonra memur oldu
        ABONE OL

        AKSARAY'dafelç geçirince yüzde 74 bedensel engelli olup, geçimini sağlamak için balon ve pamuk şekeri satan Kemal Gedek (45), 12 yıl boyunca memur olmak için uğraştı. Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (EKPSS) yılmadan hazırlanan Gedek, 12 yıl sonra Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'ne memur olarak atandı. Gedek, "Balon satmaktan kurtuldum. 45 yaşından sonra memur oldum" dedi.

        Aksaray'da ailesiyle birlikte yaşayan Kemal Gedek, 1999 yılında askere gitti. Gedek'in askerliği sırasında, 17 Ağustos 1999'da Gölcük'te 7,4 büyüklüğünde deprem oldu. Gedek de birliği ile arama-kurtarma çalışmalarına katıldı. Gedek, enkazda çalıştığı sırada baygınlık geçirdi. Hastaneye kaldırılan Gedek'in felç geçirdiği belirlendi. Konuşmakta güçlük çeken ve belden aşağı felç olan Gedek, gördüğü tedavisi sonrası kısmi olarak konuşmaya başladı ancak yüzde 74 oranında bedensel engelli oldu. Fakat Kemal Gedek yılmadı, 12 yıl boyunca memur olmak için çalıştı. Gedek, son olarak girdiği EKPSS'ye kazanarak Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'ne memur olarak atandı.

        '1 SENE SONRA KONUŞMAYA BAŞLADIM'

        Kemal Gedek, "Askerden önce sapasağlamdım. 9 aylık askerdim, 17 Ağustos günü Gölcük'te deprem oldu. Arama- kurtarma çalışmalarına katıldık. Orada baygınlık geçirmişim sonra engelli kaldım. Konuşamıyordum, her şey tedavim sonrası oldu. Ankara GATA'da hastanede kaldım. Sonra Aksaray'a geldim. 1 sene sonra konuşmaya başladım. Sonrasında Aksaray Belediyesi Engelliler Koordinasyon Merkezi Bekir Kaya ve Aksaray Yetim ve Engelli Derneği Başkanı Yunus Emre Yıldırım ile tanıştım. Sonra memurluk için sınavlara hazırlanmaya başladım" dedi.

        'GİRİŞİMCİ OLMAK LAZIM'

        Gedek, "Memur olmak için 12 sene uğraştım. 12 seneden sonra memur oldum. Allah'ıma binlerce kez şükürler olsun. Kısmetimiz bu seneymiş. Bu sene göreve başlayacağım. Kültür Park'ta düğün salonunun önünde ve çarşıda pamuk şekeri ve oyuncak sattım. Her şeyi yaptım. En sonunda memurluk atamam çıktı. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'ne memur olarak atandım. Allah'a çok şükür kurtuldum. En sonunda engelli arkadaşlar da kurtulurlar. Tüm adayların Allah yardımcıları olsun, yolları açık olsun, EKPSS atananlara başarılar diliyorum. Burada ailemle kalıyordum. Şimdi oraya gideceğim için onları da özleyeceğim. Herkes ne oldum demeyecek ne olacağım diyecek. Engelliyim diye dışarı çıkamayanlar dışarı çıkacak. Ben de yapacağım diyecek, girişimci olmak lazım. Durmadan tebrik telefonları geliyor. Balon satmaktan kurtuldum. Şimdi rahat olacak. 45 yaşından sonra memur oldum" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Diploma soruşturmasında ifade verdi
        Diploma soruşturmasında ifade verdi
        'Down'lı Mehmet bankta oturuyordu! Çok büyük acı!
        'Down'lı Mehmet bankta oturuyordu! Çok büyük acı!
        Yasaklı pestisit çıkan limonlar imha edildi
        Yasaklı pestisit çıkan limonlar imha edildi
        Fenerbahçe, Avrupa'da avantaj arıyor!
        Fenerbahçe, Avrupa'da avantaj arıyor!
        Trump: Amerika geri döndü
        Trump: Amerika geri döndü
        Trump'a Kongre'de protesto
        Trump'a Kongre'de protesto
        Eşini döven babasını katletti!
        Eşini döven babasını katletti!
        'Çalıntı' raporu çıktı
        'Çalıntı' raporu çıktı
        Baldızını döverek motokuryeyi boğarak öldürmüştü! Son sözü soruldu!
        Baldızını döverek motokuryeyi boğarak öldürmüştü! Son sözü soruldu!
        "Dünyanın en büyük soda külü üreticisi olduk"
        "Dünyanın en büyük soda külü üreticisi olduk"
        Yasak aşkın şahitleri konuştu
        Yasak aşkın şahitleri konuştu
        Şampiyonu duyurdular! 1 puan farkla...
        Şampiyonu duyurdular! 1 puan farkla...
        Evine gidiyordu... Döverek öldürdüler!
        Evine gidiyordu... Döverek öldürdüler!
        Enflasyon %40'ın altında! Faiz ne olur
        Enflasyon %40'ın altında! Faiz ne olur
        Cenazesine de katılmış! Kocasını damadına öldürttü!
        Cenazesine de katılmış! Kocasını damadına öldürttü!
        Dünyanın en büyük buzdağı Atlantik'te karaya oturdu
        Dünyanın en büyük buzdağı Atlantik'te karaya oturdu
        Fırtına ve toz taşınımı etkili olacak...
        Fırtına ve toz taşınımı etkili olacak...
        Süleymaniye Camii’nin mimarisindeki gizli detaylar
        Süleymaniye Camii’nin mimarisindeki gizli detaylar
        Şiddet davası
        Şiddet davası
        Telefonu yastık altına koymak zararlı mı?
        Telefonu yastık altına koymak zararlı mı?

        Benzer Haberler

        Eskil'de kitap özeti yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi
        Eskil'de kitap özeti yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi
        Aksaray'da şehit aileleri ve gaziler iftar programında bir araya geldi
        Aksaray'da şehit aileleri ve gaziler iftar programında bir araya geldi
        Ağabey- kardeş 2 saat arayla hayatını kaybetti
        Ağabey- kardeş 2 saat arayla hayatını kaybetti
        Aksaray'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı
        Aksaray'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı
        Eskil'de Kurumlar Arası Salon Futsal Turnuvası başladı
        Eskil'de Kurumlar Arası Salon Futsal Turnuvası başladı
        Aksaray'da halkı sahura bando takımı uyandırdı
        Aksaray'da halkı sahura bando takımı uyandırdı