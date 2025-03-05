Felç geçirince engelli kaldı, çalışmaktan yılmadı, 12 yıl sonra memur oldu

AKSARAY'dafelç geçirince yüzde 74 bedensel engelli olup, geçimini sağlamak için balon ve pamuk şekeri satan Kemal Gedek (45), 12 yıl boyunca memur olmak için uğraştı. Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (EKPSS) yılmadan hazırlanan Gedek, 12 yıl sonra Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'ne memur olarak atandı. Gedek, "Balon satmaktan kurtuldum. 45 yaşından sonra memur oldum" dedi.

Aksaray'da ailesiyle birlikte yaşayan Kemal Gedek, 1999 yılında askere gitti. Gedek'in askerliği sırasında, 17 Ağustos 1999'da Gölcük'te 7,4 büyüklüğünde deprem oldu. Gedek de birliği ile arama-kurtarma çalışmalarına katıldı. Gedek, enkazda çalıştığı sırada baygınlık geçirdi. Hastaneye kaldırılan Gedek'in felç geçirdiği belirlendi. Konuşmakta güçlük çeken ve belden aşağı felç olan Gedek, gördüğü tedavisi sonrası kısmi olarak konuşmaya başladı ancak yüzde 74 oranında bedensel engelli oldu. Fakat Kemal Gedek yılmadı, 12 yıl boyunca memur olmak için çalıştı. Gedek, son olarak girdiği EKPSS'ye kazanarak Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'ne memur olarak atandı.

'1 SENE SONRA KONUŞMAYA BAŞLADIM'

Kemal Gedek, "Askerden önce sapasağlamdım. 9 aylık askerdim, 17 Ağustos günü Gölcük'te deprem oldu. Arama- kurtarma çalışmalarına katıldık. Orada baygınlık geçirmişim sonra engelli kaldım. Konuşamıyordum, her şey tedavim sonrası oldu. Ankara GATA'da hastanede kaldım. Sonra Aksaray'a geldim. 1 sene sonra konuşmaya başladım. Sonrasında Aksaray Belediyesi Engelliler Koordinasyon Merkezi Bekir Kaya ve Aksaray Yetim ve Engelli Derneği Başkanı Yunus Emre Yıldırım ile tanıştım. Sonra memurluk için sınavlara hazırlanmaya başladım" dedi.

'GİRİŞİMCİ OLMAK LAZIM'

Gedek, "Memur olmak için 12 sene uğraştım. 12 seneden sonra memur oldum. Allah'ıma binlerce kez şükürler olsun. Kısmetimiz bu seneymiş. Bu sene göreve başlayacağım. Kültür Park'ta düğün salonunun önünde ve çarşıda pamuk şekeri ve oyuncak sattım. Her şeyi yaptım. En sonunda memurluk atamam çıktı. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'ne memur olarak atandım. Allah'a çok şükür kurtuldum. En sonunda engelli arkadaşlar da kurtulurlar. Tüm adayların Allah yardımcıları olsun, yolları açık olsun, EKPSS atananlara başarılar diliyorum. Burada ailemle kalıyordum. Şimdi oraya gideceğim için onları da özleyeceğim. Herkes ne oldum demeyecek ne olacağım diyecek. Engelliyim diye dışarı çıkamayanlar dışarı çıkacak. Ben de yapacağım diyecek, girişimci olmak lazım. Durmadan tebrik telefonları geliyor. Balon satmaktan kurtuldum. Şimdi rahat olacak. 45 yaşından sonra memur oldum" diye konuştu.