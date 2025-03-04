Ağabey- kardeş 2 saat arayla hayatını kaybetti

Ortaköy ilçesinde kanser tedavisi gören 4 çocuk babası Erol Karakülah, saat 01.00 sıralarında evinde yaşamını yitirdi. Olayı duyup ağabeyinin evine giden taksici 3 çocuk babası Sami Karakülah da bir süre sonra kendi evine döndü. Sami Karakülah da saat 03.00 sıralarında kalp krizi geçirip, yaşamını yitirdi.

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