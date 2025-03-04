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        Ağabey- kardeş 2 saat arayla hayatını kaybetti

        AKSARAY'ın Ortaköy ilçesinde kanser tedavisi gören Erol Karakülah (62) ile kalp krizi geçiren kardeşi Sami Karakülah (57), 2 saat arayla hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.03.2025 - 17:33 Güncelleme: 04.03.2025 - 17:35
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        Ağabey- kardeş 2 saat arayla hayatını kaybetti
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        AKSARAY’ın Ortaköy ilçesinde kanser tedavisi gören Erol Karakülah (62) ile kalp krizi geçiren kardeşi Sami Karakülah (57), 2 saat arayla hayatını kaybetti.

        Ortaköy ilçesinde kanser tedavisi gören 4 çocuk babası Erol Karakülah, saat 01.00 sıralarında evinde yaşamını yitirdi. Olayı duyup ağabeyinin evine giden taksici 3 çocuk babası Sami Karakülah da bir süre sonra kendi evine döndü. Sami Karakülah da saat 03.00 sıralarında kalp krizi geçirip, yaşamını yitirdi.

        Erol ve Sami Karakülah kardeşler, Merkez Camii’nde kılınan cenaze namazı sonrası Ortaköy İlçe Mezarlığı’nda yan yana toprağa verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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