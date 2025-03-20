Aksaray'da yolcu otobüsü devrildi: 20 yaralı (2)

VALİKUMBUZOĞLU: 160 PERSONELLE KARLA MÜCADELEMİZ SÜRÜYOR

Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, yolcu otobüsü kazasının ardından Kriz Koordinasyon Merkezinde açıklamada bulundu. Kar ve tipi nedeniyle 160 personelle çalışmaların sürdürüldüğünü belirten Vali Kumbuzoğlu, şunları söyledi:

“19 Mart 2025 günü ilimizde yaşanan kar ve tipi sebebiyle vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için Nevşehir- Aksaray kara yolu, Aksaray- Ankara kara yolu saat 20.00 sularında çift taraflı olarak trafiğe kapatılmıştır. Ancak, ramazan münasebetiyle iftar için yola çıkmış bulunan ve yolda mağdur kalan vatandaşlarımızın olduğu bilgisinin alınması üzerine, karayollarımız, il özel idaresi ve şoförler cemiyeti ekiplerinin iş birliği ile mağdur vatandaşlarımızı kurtarma çalışmaları yoğun bir şekilde devam etmektedir. Tipi çalışmalarımızı zorlaştırmakla beraber bütün ekiplerimizle iş birliği içerisinde vatandaşlarımıza yardım etmeye çalışılmaktadır. Bu mücadelede Aksaray İl Özel İdaresi, İl AFAD Müdürlüğü, Karayollarımız ve İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerimiz toplam 160 personel ve 70 araç ile sahada arama kurtarma, yol açma ve sağlık çalışmalarını sürdürmektedir. Marmaris’ten Van’a gitmekte olan yolcu otobüsü saat 22.45 sıralarında Aksaray Eskil Eşmekaya mevkiinde tipi ve buzlanma nedeniyle kayma sonucu devrilen otobüsteki 31 vatandaşımız kurtarılmıştır. Herhangi bir can kaybımız yoktur. 20 yolcu hafif yaralı olup, Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavileri devam etmekte, kalan 11 vatandaşlarımızın Eskil ilçesinde otellere yerleştirildi. Nevşehir-Aksaray yolunun 22'nci kilometrede TIR'ın kayması ve yolu kapatması neticesinde uzun araç konvoyu oluşmuştur. 21 personel ve 15 araç ile mahsur kalan vatandaşlarımıza ulaştık, tahliye çalışmalarımız devam etmektedir. Vatandaşlarımızın can ve mal kaybı yaşamaması için Valiliğimizce ikinci bir uyarı yapılana kadar kesinlikle yola çıkılmamasını rica ederiz.”