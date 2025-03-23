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        Kuzeyboru - Zeren Spor: 2-3

        SALON:AksarayHAKEMLER: Zafer Özmen, Bektaş KalenderKUZEYBORU: Dimitrova, Gamze Kılıç, Kurilo, Ayşe Çürük, Lazareva, Janset Cemre Erkul (Dilek Kınık Ekşi)ZEREN SPOR: Uzelac, Yasemin Şahin, Şeyma Ercan Küçükaslan, Fabris, Malinov, Kübra Akman (Ceren Önal)SETLER: 25-17, 25-21, 22-25, 21-25, 15-17SÜRE: 132 dakikaSultanlar Ligi Play-Off 5-8 etabı ilk maçında Kuzeyboru, sahasında Zeren Spor'a 3-2 mağlup oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.03.2025 - 17:10 Güncelleme: 23.03.2025 - 17:15
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        Kuzeyboru - Zeren Spor: 2-3
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        SALON:Aksaray

        HAKEMLER: Zafer Özmen, Bektaş Kalender

        KUZEYBORU: Dimitrova, Gamze Kılıç, Kurilo, Ayşe Çürük, Lazareva, Janset Cemre Erkul (Dilek Kınık Ekşi)

        ZEREN SPOR: Uzelac, Yasemin Şahin, Şeyma Ercan Küçükaslan, Fabris, Malinov, Kübra Akman (Ceren Önal)

        SETLER: 25-17, 25-21, 22-25, 21-25, 15-17

        SÜRE: 132 dakika

        Sultanlar Ligi Play-Off 5-8 etabı ilk maçında Kuzeyboru, sahasında Zeren Spor’a 3-2 mağlup oldu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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