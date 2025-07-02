Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aksaray Haberleri

        Çelik kasa hırsızları, aracın kaputundaki göçük sayesinde yakalandı

        AKSARAY'da bir iş yerinden içinde 76 bin 190 TL, 4 bin 800 euro ve 2 bin dolar olan çelik kasayı çalan 3 şüpheli, kaçtıkları aracın kaputundaki göçük sayesinde Kırşehir'de yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.07.2025 - 14:04 Güncelleme: 02.07.2025 - 14:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çelik kasa hırsızları, aracın kaputundaki göçük sayesinde yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        AKSARAY'da bir iş yerinden içinde 76 bin 190 TL, 4 bin 800 euro ve 2 bin dolar olan çelik kasayı çalan 3 şüpheli, kaçtıkları aracın kaputundaki göçük sayesinde Kırşehir'de yakalandı.

        Olay, 26 Haziran'da Ortaköy ilçesinde bir yapı markette meydana geldi. İş yerine gece saatlerinde kapıyı kırıp giren 3 kişi, içinde 76 bin 190 TL, 4 bin 800 euro ve 2 bin dolar olan çelik kasayı alıp, bir hafif ticari araca yükleyerek kaçtı. İhbar sonrası çalışma başlatan Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

        KAPUTTAKİ GÖÇÜK TESPİT EDİLDİ

        İncelemede; şüphelilerin kaçtıkları plakasız hafif ticari aracın kaputunda göçük olduğu belirledi. Daha sonra kara yolu ve caddelerdeki kamera kayıtlarını tek tek inceleyen polis, kaputtaki göçük sayesinde aracın gidiş güzergahını tespit etti. Aracın Kırşehir ilçesi Kızılırmak Nehri kenarında olduğu saptandı.

        KASAYI AÇIP, NEHRE ATMIŞLAR

        Jandarma ile harekete geçen polis, şüphelilerin peşine düştü. Durumu fark edip, kaçmaya çalışan şüpheliler takip sonucu yakalandı. Nuh Alkanoğlu (55), Kenan Avşar (41) ve Yüksel Şahin (47) gözaltına alınırken, araçta yapılan aramada çalınan paralar ile 1 tabanca ele geçirildi. Şüphelilerin kasayı keserek açtıktan sonra içindeki paraları çaldıkları ardından kasayı nehre attıkları anlaşıldı.

        PARALAR SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ

        Nuh Alkanoğlu'nun, 'Kasten öldürme' ve 'Hırsızlık' suçlarından toplam 28 yıl 4 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası, Kenan Avşar'ın, 'Kendisini kamu görevlisi olarak tanıtmak suretiyle dolandırmak' suçlarından 22 yıl 1 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu da belirlendi. 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Paralar ise iş yeri sahibine teslim edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da hissedilen deprem!
        İstanbul'da hissedilen deprem!
        Leman dergisi yöneticilerine mali soruşturma
        Leman dergisi yöneticilerine mali soruşturma
        PKK’nın silah bırakma görüntüsü ne zaman gelecek?
        PKK’nın silah bırakma görüntüsü ne zaman gelecek?
        Memur ve emekli ne kadar zam alacak?
        Memur ve emekli ne kadar zam alacak?
        Balık tutamayan adama kâbusu yaşattı!
        Balık tutamayan adama kâbusu yaşattı!
        Yeni ÖTV teklifi Haziran'da rekor getirdi
        Yeni ÖTV teklifi Haziran'da rekor getirdi
        Herkesin hayatını kurtardı! Kaptan bayıldı, muavin devreye girdi!
        Herkesin hayatını kurtardı! Kaptan bayıldı, muavin devreye girdi!
        Acun Ilıcalı, 'yasa dışı bahis' davasında hakim karşısında
        Acun Ilıcalı, 'yasa dışı bahis' davasında hakim karşısında
        İzmir'de gözaltı sayısı 130'a yükseldi
        İzmir'de gözaltı sayısı 130'a yükseldi
        Denizi kendilerinin sandılar
        Denizi kendilerinin sandılar
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Yapay zeka ile 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi
        Yapay zeka ile 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi
        Fenerbahçe'ye PSG'den iki hedef!
        Fenerbahçe'ye PSG'den iki hedef!
        Can kaybı ve yaralılar var! Emlak ofisinde kanlı düello!
        Can kaybı ve yaralılar var! Emlak ofisinde kanlı düello!
        Ticaret Bakanı Bolat'tan Schengen vizesi açıklaması
        Ticaret Bakanı Bolat'tan Schengen vizesi açıklaması
        Kimseyi inandıramadı
        Kimseyi inandıramadı
        General terfisine FETÖ ayarı
        General terfisine FETÖ ayarı
        Hayatını Orman kaplamış
        Hayatını Orman kaplamış
        Zaniolo kalacak mı? Menajeri açıkladı
        Zaniolo kalacak mı? Menajeri açıkladı
        Sigaraya ÖTV zammı
        Sigaraya ÖTV zammı

        Benzer Haberler

        Öznur Cüre Girdi'nin hedefi ikinci kez dünya şampiyonu olmak
        Öznur Cüre Girdi'nin hedefi ikinci kez dünya şampiyonu olmak
        Aksaray'da zincirleme trafik kazasında 11 kişi yaralandı
        Aksaray'da zincirleme trafik kazasında 11 kişi yaralandı
        Aksaray'da kum fırtınası zincirleme kazaya neden oldu: 11 yaralı
        Aksaray'da kum fırtınası zincirleme kazaya neden oldu: 11 yaralı
        "Madalya avcısı" milli para badmintoncu, gözünü Avrupa şampiyonluğuna dikti
        "Madalya avcısı" milli para badmintoncu, gözünü Avrupa şampiyonluğuna dikti
        Aksaray'da imam sürpriz hediyelerle çocukları yaz kuran kursuna davet ediyo...
        Aksaray'da imam sürpriz hediyelerle çocukları yaz kuran kursuna davet ediyo...
        Aksaray'da alev alan otomobil ile içinde bulunduğu arazi kullanılamaz hale...
        Aksaray'da alev alan otomobil ile içinde bulunduğu arazi kullanılamaz hale...