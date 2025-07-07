Çalıştığı inşaattan düşen işçi öldü

Olay, dün saat 15.30 sıralarında Hacılar Harmanı Mahallesi'ndeki inşaatta meydana geldi. Evli ve 5 çocuk babası Kadir Köksal, çalıştığı sırada dengesini kaybedip 5 metre yükseklikten zemine düştü. Kanlar içinde kalan Köksal, yaralandı. İhbarla adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Köksal, yaşamını yitirdi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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