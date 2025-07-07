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        Çalıştığı inşaattan düşen işçi öldü

        AKSARAY'daçalıştığı inşaatta düşen işçi Kadir Köksal (52), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.07.2025 - 10:13 Güncelleme: 07.07.2025 - 10:15
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        Çalıştığı inşaattan düşen işçi öldü
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        AKSARAY'daçalıştığı inşaatta düşen işçi Kadir Köksal (52), hayatını kaybetti.

        Olay, dün saat 15.30 sıralarında Hacılar Harmanı Mahallesi'ndeki inşaatta meydana geldi. Evli ve 5 çocuk babası Kadir Köksal, çalıştığı sırada dengesini kaybedip 5 metre yükseklikten zemine düştü. Kanlar içinde kalan Köksal, yaralandı. İhbarla adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Köksal, yaşamını yitirdi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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