Aksaray'da 4 kişinin bıçakla yaralandığı kavgaya ilişkin 1 şüpheli tutuklandı Aksaray'da 4 kişinin bıçakla yaralandığı kavgayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Aksaray'da 4 kişinin bıçakla yaralandığı kavgayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Eski Sanayi Caddesi Piri Mehmet Paşa Çarşısı'nda dün akşam saatlerinde çıkan bıçaklı kavgaya ilişkin polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan zanlılar Tahir B. ve Mehmet Ali B, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan Mehmet Ali B. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğer zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Eski Sanayi Caddesi Piri Mehmet Paşa Çarşısı'nda dün Sinan K. ile Tahir B. ve Mehmet Ali B. arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Sinan K, Harun K, Mehmet K. ve Hidayet K. bıçakla yaralanmıştı.

Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Sinan K. ile Mehmet K'nin durumlarının ağır olduğu öğrenilmişti.

Polis, kaçan şüpheliler Tahir B. ve Mehmet Ali B'yi yakalamak için çalışma başlatmıştı.