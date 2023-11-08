Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Aksaray Haberleri

        Aksaray'da otomobilin çarptığı bisikletteki çocuk öldü

        Aksaray'da bisikletli çocuk otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 11:28 Güncelleme: 08.11.2023 - 11:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aksaray'da otomobilin çarptığı bisikletteki çocuk öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Aksaray'da bisikletli çocuk otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti.

        Furkan Yavuz (19) idaresindeki 38 JY 511 plakalı otomobil, Cumhuriyet Mahallesi'nde bisikletiyle gezen Sude Tozak'a (11) çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Ağır yaralanan çocuk, 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Anneannenin şirketinde 150 Milyon TL'lik sahte fatura! Engin Polat'ın ifadesi "Pes" dedirtti!
        Anneannenin şirketinde 150 Milyon TL'lik sahte fatura! Engin Polat'ın ifadesi "Pes" dedirtti!
        Anketlerde Trump, Biden'ı geçti
        Anketlerde Trump, Biden'ı geçti
        Otomotivde 'ithal' devir
        Otomotivde 'ithal' devir
        İşte Okan Buruk'un 11'i!
        İşte Okan Buruk'un 11'i!
        Şair ve âşıklardan Ata'ya ağızlar
        Şair ve âşıklardan Ata'ya ağızlar
        Yusuf Akçiçek'e şans doğdu
        Yusuf Akçiçek'e şans doğdu
        10 kişi birden 1 kişiyi dövdü!
        10 kişi birden 1 kişiyi dövdü!
        Beşiktaş kritik sınavda!
        Beşiktaş kritik sınavda!
        Üç çocuğuyla hayatını kaybetti
        Üç çocuğuyla hayatını kaybetti
        Netanyahu'ya istifa çağrısı
        Netanyahu'ya istifa çağrısı
        "Yalnızlık çok güzel"
        "Yalnızlık çok güzel"
        O kentte sıcaklık eksi 6 dereceye düştü!
        O kentte sıcaklık eksi 6 dereceye düştü!
        Dilan Polat: Ben deprem bölgesine yardım ettim
        Dilan Polat: Ben deprem bölgesine yardım ettim
        Korkunç olay! Otomobil kaldırıma sıkıştırdı! Bacağı koptu!
        Korkunç olay! Otomobil kaldırıma sıkıştırdı! Bacağı koptu!
        O anlar karakolun kamerasına yansıdı! İşkenceci polise 24 yıl istendi!
        O anlar karakolun kamerasına yansıdı! İşkenceci polise 24 yıl istendi!
        Meteoroloji saat verdi! Sağanak geliyor
        Meteoroloji saat verdi! Sağanak geliyor
        Yargıtay kararı genelge değiştirtti
        Yargıtay kararı genelge değiştirtti
        Otomobil yatırım aracı olmaktan çıktı mı?
        Otomobil yatırım aracı olmaktan çıktı mı?
        Bu filme tepki ‘şahsi meselemiz’ olmalı
        Bu filme tepki ‘şahsi meselemiz’ olmalı
        İsrail Gazze merkeze girdiğini savundu, saldırılar arttı!
        İsrail Gazze merkeze girdiğini savundu, saldırılar arttı!

        Benzer Haberler

        Otomobilin çarptığı 11 yaşındaki Sude öldü
        Otomobilin çarptığı 11 yaşındaki Sude öldü
        Trafik kazasında yaşamını yitiren İŞKUR Antalya İl Müdürü Akgül'ün cenazesi...
        Trafik kazasında yaşamını yitiren İŞKUR Antalya İl Müdürü Akgül'ün cenazesi...
        Aksaray Üniversitesinde bağımlılıkla mücadele farkındalık eğitimi verildi
        Aksaray Üniversitesinde bağımlılıkla mücadele farkındalık eğitimi verildi
        Aksaray'da anaokulu öğrencilerinden engelli öğrencilere oyuncak desteği
        Aksaray'da anaokulu öğrencilerinden engelli öğrencilere oyuncak desteği
        Aksaray'da iki kardeşi silahla ağır yaralayan şüpheli yakalandı
        Aksaray'da iki kardeşi silahla ağır yaralayan şüpheli yakalandı
        Hayvan pazarındaki kavgada 2 kardeş sırtından vuruldu 
        Hayvan pazarındaki kavgada 2 kardeş sırtından vuruldu 