Aksaray'da polisin "dur" ihtarına uymayan sürücüye ceza kesildi
Aksaray'da polisin "dur" ihtarına uymayarak otomobiliyle kaçan sürücüye 9 bin 452 lira ceza uygulandı.
Aksaray'da polisin "dur" ihtarına uymayarak otomobiliyle kaçan sürücüye 9 bin 452 lira ceza uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri, Yunus Emre Mahallesi Akin Köyü Kavşağı'ndaki uygulama noktasına sürücüsünün şüpheli hareket sergilediği 68 HD 596 plakalı otomobili yönlendirdi.
Sürücü otomobiliyle ters yola girip hızla bölgeden uzaklaştı.
"Dur" ihtarına rağmen kaçan sürücüye, aracın plakasından yola çıkılarak 9 bin 452 lira ceza kesildi.
Sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.