Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aksaray Haberleri

        Aksaray'da polisin "dur" ihtarına uymayan sürücüye ceza kesildi

        Aksaray'da polisin "dur" ihtarına uymayarak otomobiliyle kaçan sürücüye 9 bin 452 lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2024 - 15:27 Güncelleme: 25.05.2024 - 15:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aksaray'da polisin "dur" ihtarına uymayan sürücüye ceza kesildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Aksaray'da polisin "dur" ihtarına uymayarak otomobiliyle kaçan sürücüye 9 bin 452 lira ceza uygulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri, Yunus Emre Mahallesi Akin Köyü Kavşağı'ndaki uygulama noktasına sürücüsünün şüpheli hareket sergilediği 68 HD 596 plakalı otomobili yönlendirdi.

        Sürücü otomobiliyle ters yola girip hızla bölgeden uzaklaştı.

        "Dur" ihtarına rağmen kaçan sürücüye, aracın plakasından yola çıkılarak 9 bin 452 lira ceza kesildi.

        Sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Meteoroloji'den 8 kent için sağanak uyarısı!
        Meteoroloji'den 8 kent için sağanak uyarısı!
        Galatasaray başkanını seçiyor!
        Galatasaray başkanını seçiyor!
        Çocuk alerjilerinde "ikinci tsunami" uyarısı!
        Çocuk alerjilerinde "ikinci tsunami" uyarısı!
        4 çocuk annesi Burcu'yu katletmişti! Cezaevinde feci son!
        4 çocuk annesi Burcu'yu katletmişti! Cezaevinde feci son!
        Son manevra! Faciadan dönüldü
        Son manevra! Faciadan dönüldü
        Galata Kulesi yeniden ziyaretçileri ağırlıyor
        Galata Kulesi yeniden ziyaretçileri ağırlıyor
        Akın ettiler
        Akın ettiler
        1100 zeytin fidanı traktörle ezildi
        1100 zeytin fidanı traktörle ezildi
        Çay demlerken nelere dikkat etmek gerekir?
        Çay demlerken nelere dikkat etmek gerekir?
        Kimi ortalığı birbirine kattı kimi dert yandı
        Kimi ortalığı birbirine kattı kimi dert yandı
        Ünlü oyuncudan üzücü haber
        Ünlü oyuncudan üzücü haber
        Eşini, evde boğazı kesilmiş halde buldu! Katil en yakını çıktı!
        Eşini, evde boğazı kesilmiş halde buldu! Katil en yakını çıktı!
        En iyi 10 distopik aksiyon filmi
        En iyi 10 distopik aksiyon filmi
        İsrail'den UAD kararına rağmen Refah'a ikinci saldırı
        İsrail'den UAD kararına rağmen Refah'a ikinci saldırı
        Ankara'nın Çubuk ilçesinde bulundu! Osmanlı dönemine ait
        Ankara'nın Çubuk ilçesinde bulundu! Osmanlı dönemine ait
        Cannes'da rekor alkışın bilinmeyenleri
        Cannes'da rekor alkışın bilinmeyenleri
        Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?
        Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?
        Fenerbahçe'nin şampiyonluk umudu!
        Fenerbahçe'nin şampiyonluk umudu!
        "Bu duygu bambaşka"
        "Bu duygu bambaşka"

        Benzer Haberler

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, Aksaray'da partililerle bir araya...
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, Aksaray'da partililerle bir araya...
        2 kişiyi pompalı tüfekle yaralayan eski sevgili, 'Seni öldürmeye geliyorum'...
        2 kişiyi pompalı tüfekle yaralayan eski sevgili, 'Seni öldürmeye geliyorum'...
        AK Parti'li Yılmaz: Yeni adımlar, yeni çıkışlar yapacağız
        AK Parti'li Yılmaz: Yeni adımlar, yeni çıkışlar yapacağız
        Hafif ticari araç elektrik direğine çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
        Hafif ticari araç elektrik direğine çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
        Eski sevgilisinin iş yerine pompalı tüfekle ateş açtı; 2 kişinin yaralandığ...
        Eski sevgilisinin iş yerine pompalı tüfekle ateş açtı; 2 kişinin yaralandığ...
        Aksaray'da tasarruf tedbirleri toplantısı yapıldı
        Aksaray'da tasarruf tedbirleri toplantısı yapıldı